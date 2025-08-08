Cette position de sommeil accélère le vieillissement cutané

Le sommeil est notre allié beauté incontesté. Pourtant, certaines habitudes nocturnes peuvent saboter nos efforts, même les plus rigoureux. Parmi elles : la position dans laquelle nous dormons. Selon plusieurs études scientifiques, dormir sur le côté ou sur le ventre pourrait accélérer le vieillissement cutané, notamment en favorisant l’apparition des fameuses « marques du sommeil ».

Des rides invisibles au réveil… puis permanentes

Dormir sur le côté ou le ventre, c’est un peu comme offrir un câlin prolongé à son oreiller. Le problème, c’est que votre visage, lui, ne signe pas toujours un contrat gagnant-gagnant. Coincé contre le tissu pendant des heures, il subit une pression constante. Cette pression engendre ce que les scientifiques appellent des forces de compression et de cisaillement – en clair, votre peau est un peu pliée, froissée, étirée.

Une étude menée par The University of Queensland a mis en évidence que ces micro-agressions répétées peuvent, à long terme, creuser des marques plus profondes, les fameuses « sleep wrinkles » (plis du sommeil). Et si vous avez remarqué que votre visage semble plus marqué d’un côté que de l’autre… ce n’est peut-être pas qu’une impression.

En vieillissant, la peau perd en élasticité et en capacité de récupération. Les marques qui disparaissaient autrefois au bout d’une heure après le réveil peuvent mettre plus longtemps à s’estomper… jusqu’à devenir permanentes. Et pour ne rien arranger, selon une revue publiée sur PubMed en 2012, nous bougeons moins avec l’âge : on passe en moyenne de 27 changements de position par nuit à seulement 16. Résultat : plus de temps passé le visage collé à l’oreiller, et donc plus de pression au même endroit.

Dormir sur le dos : l’astuce, mais pas obligatoire

Oui, d’un point de vue purement dermatologique, dormir sur le dos est l’option la plus douce pour votre peau. Moins de contact avec l’oreiller = moins de frottements = moins de marques. Les dermatologues conseillent même de choisir un oreiller ergonomique et une taie en soie ou satin pour minimiser la friction et préserver la barrière cutanée.

Toutefois, il est important de rappeler que votre lit n’est pas un champ de bataille contre les rides. Le but du sommeil, c’est de reposer le corps et l’esprit, pas de transformer vos nuits en entraînement militaire de position dorsale. Après tout, vieillir fait partie de la vie. Les rides, ce sont aussi les empreintes de vos rires, vos nuits blanches, vos émotions. Vouloir les éviter à tout prix, c’est se priver d’une partie de ce récit.

Notre conseil beauté… et bien-être du soir

Si vous avez envie de tester le sommeil sur le dos, faites-le par curiosité, pas par contrainte. Offrez-vous un bon oreiller, choisissez des draps agréables, créez une ambiance qui invite au lâcher-prise. Et si vous préférez continuer à dormir sur le côté, tant mieux : vous vous endormirez plus vite, plus détendu, et c’est aussi ça qui donne bonne mine.

Pour chouchouter votre peau, misez avant tout sur un rituel simple avant le coucher :

Un nettoyage doux pour enlever maquillage et/ou pollution.

Un soin à l’acide hyaluronique pour hydrater, ou au rétinol pour stimuler le renouvellement cellulaire.

Un verre d’eau avant de dormir pour aider votre corps à rester hydraté.

Et puis… fermez les yeux, inspirez, expirez. Lâchez prise sur les rides.

En résumé :

Scientifiquement, dormir sur le dos réduit la formation des plis du sommeil.

Humainement, dormir comme vous vous sentez bien reste la priorité.

Les rides ne sont pas des ennemies, mais des témoins de votre histoire.

Le vrai secret d’une belle peau, c’est un mélange de sommeil réparateur, de soins réguliers… et d’une bonne dose d’acceptation de soi.

Ce soir, que vous choisissiez la position du pharaon sur le dos ou celle de l’étoile de mer en travers du lit, souvenez-vous : la jeunesse éternelle n’existe pas et la beauté ne se mesure pas au nombre de ridules. Votre visage est unique, et c’est ça qui le rend beau, qu’il ait 20, 40 ou 80 ans.