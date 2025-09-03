Boire du café le matin rendrait plus heureux ? La science confirme

Fabienne Ba.
Daniel Dan _ Pexels

Des chercheurs allemands et britanniques ont suivi plus de 230 jeunes adultes sur quatre semaines, leur demandant de noter leur humeur et leurs consommations de café sept fois par jour. Résultat : les participants déclaraient se sentir nettement plus heureux et motivés les matins où ils avaient consommé du café par rapport aux jours où ils n’en avaient pas bu.

Un boost d’énergie et de bien-être lié à la caféine

L’effet sur le moral est particulièrement marqué dans les deux heures et demie suivant le réveil. La clé ? La caféine bloque les récepteurs d’adénosine, une molécule qui favorise le sommeil, ce qui provoque un regain de vigilance et d’énergie. Ce mécanisme biologique explique que le café du matin agit comme un catalyseur d’émotions positives dès le début de la journée.

Un effet universel et indépendant du contexte

L’étude révèle que les effets du café sur le bonheur ne dépendent ni des habitudes de consommation, ni du sommeil, ni des niveaux d’anxiété ou de dépression. Même les personnes peu dépendantes à la caféine ressentent ce boost. À noter : le café renforce surtout les émotions positives, sans pour autant réduire le stress ou l’anxiété de façon notable.

Les limites du bonheur caféiné

Si les bénéfices sont nets, une consommation excessive peut entraîner dépendance et troubles du sommeil. Les experts recommandent d’apprécier le café du matin pour son effet dynamisant, mais d’éviter d’en abuser en fin de journée.

Boire un café le matin, c’est donc activer son énergie et multiplier ses chances de bien démarrer la journée — la science en fait désormais une certitude pour les amateurs.

