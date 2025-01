Voici pourquoi être souple aiderait à vivre plus longtemps

La flexibilité physique n’est pas seulement l’apanage des jeunes ou des gymnastes, mais une aptitude bénéfique à cultiver tout au long de la vie. Elle joue un rôle déterminant dans la qualité de vie et pourrait même influencer notre longévité, selon une récente étude.

La flexibilité, clé d’une vie active et heureuse

Avec l’âge, nos muscles et tissus conjonctifs deviennent naturellement plus rigides, rendant les gestes du quotidien plus difficiles. Cette perte de souplesse peut limiter des activités simples comme jouer avec des enfants, se relever d’un siège bas ou atteindre des objets en hauteur.

Une étude publiée dans le Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports révèle que les personnes moins souples ont un risque accru de mortalité : 1,87 fois plus élevé chez les hommes et 4,78 fois chez les femmes. Ainsi, la flexibilité se révèle aussi importante que l’équilibre, la force et la forme cardiovasculaire pour une vie longue et en bonne santé.

La souplesse joue un rôle clé dans le maintien de la mobilité et de la qualité de vie avec l’âge. Cependant, elle tend naturellement à diminuer si elle n’est pas entretenue. Heureusement, il est possible de préserver, voire d’améliorer, sa flexibilité grâce à des habitudes simples et régulières. Voici quelques conseils pratiques pour garder un corps souple et en bonne santé au fil des années.

1. Bougez régulièrement

Le mouvement est essentiel pour préserver la flexibilité. Passer trop de temps assis·e peut entraîner une rigidité des hanches et des muscles. Se lever toutes les heures et marcher quelques minutes aide à maintenir les muscles actifs et prévient leur contraction.

Avant de vous étirer, il est conseillé de préparer votre corps. Une activité légère, comme 5 à 10 minutes sur un vélo ou un tapis roulant, permet d’échauffer les tissus musculaires, rendant les étirements plus efficaces.

2. Essayez le foam rolling

Le foam rolling, ou automassage avec un rouleau en mousse, est une méthode efficace pour réduire la tension musculaire et améliorer la circulation sanguine. Cette pratique aide les muscles à se détendre, facilitant ainsi les étirements.

3. Instaurez une routine d’étirements

La clé pour gagner en souplesse est la régularité. Même de courtes sessions quotidiennes apportent des bénéfices. Concentrez-vous sur les zones souvent tendues :

Épaules et poitrine : essayez l’étirement de la porte, où vous placez vos bras sur un cadre de porte et poussez doucement votre torse vers l’avant.

essayez l’étirement de la porte, où vous placez vos bras sur un cadre de porte et poussez doucement votre torse vers l’avant. Hanches : la posture du « fleur » en yoga consiste à s’agenouiller et à pousser doucement le bassin vers l’avant.

la posture du « fleur » en yoga consiste à s’agenouiller et à pousser doucement le bassin vers l’avant. Tendons d’Achille : placez la balle de votre pied contre un mur et poussez doucement votre genou ou votre jambe entière vers l’avant pour étirer les muscles du mollet.

4. Incorporez la chaleur

L’exposition à la chaleur, comme une séance de sauna, peut aider à assouplir les tissus conjonctifs. Associer étirements et chaleur peut multiplier les bienfaits.

Pourquoi la souplesse prolonge-t-elle la vie ?

En maintenant une bonne flexibilité, on réduit les risques de douleurs chroniques et de blessures, tout en améliorant la mobilité générale. Cela permet de rester actif·ve plus longtemps, ce qui a un impact direct sur la santé mentale et physique.

Cultiver sa souplesse n’est pas seulement une démarche physique, mais aussi un moyen de préserver son indépendance et sa qualité de vie. Alors, bougez, étirez-vous et laissez la souplesse devenir votre alliée pour une vie longue et épanouie.