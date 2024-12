L’intelligence artificielle dévoile le repas le plus équilibré pour une bonne santé

Les avancées de l’intelligence artificielle (IA) touchent désormais tous les domaines, y compris celui de la nutrition. Selon des expert·e·s, l’IA pourrait révolutionner nos habitudes alimentaires en identifiant le repas le plus équilibré pour préserver notre santé. Alors, que devrait-on retrouver dans notre assiette selon les algorithmes les plus pointus ?

Un équilibre parfait entre macronutriments

L’IA recommande une répartition idéale des macronutriments pour couvrir tous les besoins énergétiques et nutritionnels :

Protéines : environ 25 % de l’assiette, en favorisant les sources maigres comme le poulet, le poisson, les œufs, ou encore les protéines végétales telles que les lentilles et le tofu.

environ 25 % de l’assiette, en favorisant les sources maigres comme le poulet, le poisson, les œufs, ou encore les protéines végétales telles que les lentilles et le tofu. Glucides : environ 40 %, mais issus principalement de sources complètes comme le quinoa, le riz brun ou les patates douces. Les glucides complexes assurent une énergie durable.

environ 40 %, mais issus principalement de sources complètes comme le quinoa, le riz brun ou les patates douces. Les glucides complexes assurent une énergie durable. Lipides : 20 %, composés d’acides gras insaturés provenant de l’huile d’olive, des avocats, ou des noix.

Un exemple parfait de repas équilibré, selon l’IA, est un bol de quinoa accompagné de légumes rôtis, d’un filet de saumon grillé et d’avocat. Ce plat combine des protéines de haute qualité, des glucides complexes pour une énergie durable, des légumes riches en fibres et vitamines, ainsi que des graisses saines pour le cœur grâce à l’avocat. Une option à la fois savoureuse et idéale pour maintenir une bonne santé.

Un arc-en-ciel de légumes

L’IA insiste sur l’importance des légumes pour leurs fibres, vitamines, et minéraux. Elle recommande ainsi de remplir la moitié de l’assiette avec des légumes variés :

Feuilles vertes (épinards, chou frisé) riches en fer et calcium.

(épinards, chou frisé) riches en fer et calcium. Légumes colorés (carottes, poivrons) pour leur bêta-carotène et leurs antioxydants.

(carottes, poivrons) pour leur bêta-carotène et leurs antioxydants. Légumes crucifères (brocolis, choux) pour leurs propriétés détoxifiantes.

Les superaliments en bonus

L’IA intègre aussi des aliments qualifiés de « superaliments » pour leur concentration exceptionnelle en nutriments :

Les graines de chia ou de lin pour les oméga-3.

pour les oméga-3. Le curcuma , avec sa curcumine aux effets anti-inflammatoires.

, avec sa curcumine aux effets anti-inflammatoires. Les baies (myrtilles, framboises) pour leur richesse en antioxydants.

Une hydratation et un dessert santé

L’hydratation est essentielle : l’IA suggère d’accompagner le repas d’un verre d’eau citronnée ou d’une infusion sans sucre. En dessert, optez pour un fruit frais (comme une pomme ou une orange) ou un carré de chocolat noir à 70 % minimum.

Une approche personnalisée grâce à l’IA

L’idée n’est pas de bouleverser vos habitudes, mais plutôt d’enrichir votre réflexion sur votre alimentation. Que vous soyez omnivore, végétarien·ne, vegan ou adepte d’un autre mode alimentaire, ces conseils peuvent être ajustés pour répondre à vos besoins spécifiques et respecter vos convictions. L’IA peut d’ailleurs aller plus loin. En analysant des données personnelles comme l’âge, le niveau d’activité, ou les antécédents médicaux, elle peut ajuster les portions et sélectionner les ingrédients adaptés à chacun·e.

Grâce à l’intelligence artificielle, manger sainement devient plus accessible et précis. Ce repas équilibré illustre comment la technologie peut guider nos choix alimentaires pour une santé optimale et une meilleure qualité de vie. Alors, pourquoi ne pas essayer cette formule dès votre prochain repas ?