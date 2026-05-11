Le premier « stérilet masculin » pourrait bientôt révolutionner la contraception

Et si la contraception devenait enfin une responsabilité vraiment partagée ? À Lille, une équipe de chercheurs travaille actuellement sur le « STEOM », présenté comme le « tout premier stérilet pour homme au monde ». Sans hormones, réversible et posé en quelques minutes, ce dispositif pourrait bien changer la manière dont les couples hétéros envisagent la contraception dans les années à venir.

Un « stérilet pour homme », concrètement, comment ça fonctionne ?

Le « STEOM » repose sur un principe mécanique proche de celui du stérilet pour femme : empêcher le passage des spermatozoïdes sans modifier les hormones ni bloquer durablement la fertilité. Le dispositif se place lors d’une intervention légère réalisée sous anesthésie locale. L’opération dure une quinzaine de minutes et nécessite une petite incision au niveau du scrotum. Selon les médecins à l’origine du projet, il n’y a ni points de suture ni pansement important à prévoir.

Pensé pour rester en place pendant trois ans, le dispositif peut ensuite être retiré ou remplacé par un professionnel formé. L’objectif est clair : proposer une méthode contraceptive dite masculine réversible, simple et non hormonale.

Une invention née d’un besoin de nouvelles options

À l’origine du projet, la médecin andrologue Julie Prasivoravong souhaitait élargir les possibilités contraceptives proposées aux hommes. Aujourd’hui, les options masculines restent limitées : le préservatif, les méthodes dites « naturelles » ou encore la vasectomie, souvent perçue comme définitive malgré son caractère parfois réversible.

Le « STEOM » a donc été imaginé comme une alternative plus flexible. Le projet est porté par le CHU de Lille, en collaboration avec l’université de Liège et plusieurs chercheurs spécialisés dans les technologies médicales. L’idée séduit déjà parce qu’elle répond à une question de plus en plus présente dans les discussions autour de la contraception : pourquoi cette charge repose-t-elle encore majoritairement sur les femmes ?

Des essais cliniques prévus dans les prochaines années

Les essais précliniques ont débuté en mai 2026 à l’université de Liège. Si les résultats sont jugés satisfaisants, des essais cliniques devraient ensuite être menés sur une centaine de volontaires en France et en Belgique.

Avant une éventuelle commercialisation, le dispositif devra toutefois passer de nombreuses étapes réglementaires. Le « STEOM » appartient à une catégorie de dispositifs médicaux très encadrée, avec des exigences de sécurité particulièrement strictes. Résultat : il faudra probablement patienter entre 7 et 10 ans avant une éventuelle arrivée sur le marché.

Une contraception encore largement portée par les femmes

L’arrivée du « STEOM » relance aussi un débat bien connu : celui du partage de la charge contraceptive. Aujourd’hui encore, la majorité des méthodes contraceptives utilisées reposent sur le corps des femmes. Pilule, stérilet hormonal, implant ou patch impliquent souvent des contraintes physiques, mentales ou hormonales importantes.

En parallèle, de plus en plus d’hommes se tournent vers la vasectomie. En France, le nombre d’interventions a fortement augmenté ces dernières années, signe qu’une partie de la population masculine souhaite davantage s’impliquer dans la contraception. Le « STEOM » pourrait donc représenter une nouvelle étape dans cette évolution.

Un détail qui fait déjà débat

Sur les réseaux sociaux, un point revient cependant souvent dans les discussions : beaucoup soulignent qu’il est frappant de voir apparaître une contraception dite masculine pensée spécifiquement pour être « sans hormones », alors que les femmes utilisent depuis des décennies des contraceptions hormonales parfois accompagnées d’effets secondaires lourds. Prise de poids, migraines, baisse de libido, fatigue ou fluctuations émotionnelles : de nombreuses femmes racontent régulièrement leur expérience compliquée avec certaines méthodes hormonales.

Pour certains internautes, ce contraste met en lumière une différence historique dans la manière dont la médecine a envisagé la contraception selon les genres. D’autres rappellent toutefois qu’élargir les options contraceptives pour les hommes reste une avancée positive, notamment si cela permet de mieux répartir la responsabilité contraceptive dans les couples.

En résumé, avec le « STEOM », la contraception masculine entre dans une nouvelle phase de réflexion. Et au-delà de l’innovation médicale, ce projet ouvre surtout la porte à une conversation plus large sur le partage des responsabilités, l’écoute des corps et la diversité des choix contraceptifs.