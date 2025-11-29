Les retraités les plus épanouis ont ce point commun, selon les psychologues

Forme & bien-être
Fabienne Ba.
Gustavo Fring/Pexels

Au moment de la retraite, certaines personnes semblent mieux réussir à trouver un équilibre et un bien-être durable. Les psychologues révèlent que ce n’est pas un hasard : les retraités les plus heureux ont choisi de vivre en accord avec leurs besoins profonds, notamment en cultivant une connexion régulière avec la nature.

Vivre avec son âge et s’autoriser du temps pour soi

Les retraités qui brillent par leur épanouissement abordent cette période comme une seconde vie. Ils acceptent le rythme plus lent que leur impose l’âge et mettent l’accent sur ce qui les rend vraiment heureux au quotidien. Prendre le temps, redéfinir ses priorités, privilégier des activités qui nourrissent le corps et l’esprit participent à cette sérénité nouvelle. Ces choix leur permettent « d’éprouver un sentiment accru de satisfaction et de stabilité émotionnelle », expliquent les psychologues.

La nature, source incontournable de bienfaits

La plupart des études psychologiques s’accordent à reconnaître que le contact avec la nature est un catalyseur puissant de bien-être. Marcher quelques minutes en extérieur, écouter le vent ou simplement observer le ciel aident à diminuer le stress, à améliorer la concentration et à renforcer l’équilibre intérieur. Même une présence modérée, comme un jardin ou quelques arbres, peut avoir un effet apaisant notable.

L’expérience d’émerveillement qui nourrit la gratitude

Les spécialistes soulignent que l’expérience d’émerveillement, ce moment de connexion à quelque chose de plus grand, est bénéfique tout au long de la vie. Chez les seniors, cette capacité ne faiblit pas mais s’approfondit, offrant une source de gratitude et d’apaisement, même dans les périodes plus difficiles. Les retraités épanouis cultivent ces instants précieux, créant ainsi du sens et de la richesse dans leur quotidien.

En définitive, les retraités les plus épanouis ne doivent pas leur bien-être au hasard, mais à une manière consciente d’habiter cette nouvelle étape de la vie. En s’accordant du temps, en respectant leurs besoins profonds et en maintenant un lien régulier avec la nature, ils développent une forme de présence à eux-mêmes qui nourrit leur équilibre intérieur. Cette philosophie montre qu’il est possible de vivre la retraite non comme une fin, mais comme un espace fertile où se cultive un bonheur authentique.

Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
