Votre cerveau reste « adolescent » bien plus longtemps que vous ne l’imaginez

Forme & bien-être
Clelia Campardon
cottonbro studio/Pexels

Une récente étude de l’Université de Cambridge révèle que le cerveau humain évolue en 5 phases distinctes, avec une période « adolescente » s’étendant jusqu’à 32 ans. Cette découverte, basée sur des milliers de scanners IRM, repousse les idées reçues sur la maturité cérébrale et explique mieux les pics cognitifs et vulnérabilités.

Les 5 phases du développement cérébral

L’analyse de 3 802 IRM de personnes âgées de 0 à 90 ans met en évidence 4 tournants majeurs à 9, 32, 66 et 83 ans, délimitant 5 époques. De 0 à 9 ans, « phase d’enfance », les synapses se consolident tandis que la matière grise et blanche croissent rapidement. De 9 à 32 ans, « période adolescente unique », l’efficacité des connexions neuronales augmente, boostant les performances cognitives jusqu’au pic vers la trentaine.

Pourquoi l’adolescence dure jusqu’à 32 ans

Cette longue phase voit la matière blanche s’épaissir, optimisant les réseaux de communication entre régions cérébrales, contrairement aux autres étapes où l’efficacité stagne ou diminue. Elle coïncide avec la puberté en début, mais s’achève bien après, marquant la fin des restructurations propres à l’adolescence. Cela éclaire pourquoi certains troubles mentaux émergent à ces âges précis.

La stabilité adulte de 32 à 66 ans

Ensuite, le cerveau entre en phase « adulte stable », avec une compartimentalisation accrue des zones et un plateau d’intelligence et de personnalité. Vers 66 ans, les connexions se réorganisent, la matière blanche se dégrade, augmentant les risques d’hypertension ou de démence. À partir de 83 ans, le déclin s’accentue avec une connectivité réduite.

Implications pour la santé et le vieillissement

Ces phases aident à anticiper les vulnérabilités, comme les risques accrus après 66 ans, et soulignent que le cerveau se remodèle constamment selon l’expérience. Bien que les tournants varient individuellement, ils correspondent à des jalons de vie comme la parentalité ou le déclin cognitif, invitant à des approches préventives adaptées.

Ces nouvelles données redéfinissent ainsi profondément notre compréhension du développement cérébral. Loin d’être figée à la fin de l’adolescence classique, la maturation du cerveau s’étire en réalité jusqu’à la trentaine, influençant nos capacités, notre comportement et nos vulnérabilités. En mettant en lumière ces 5 grandes phases, l’étude rappelle que notre cerveau demeure un organe en perpétuelle transformation, sensible aux expériences et aux contextes de vie. Reconnaître cette plasticité ouvre la voie à un accompagnement mieux adapté aux différentes étapes de l’existence et, surtout, à une vision plus nuancée de ce que signifie réellement devenir adulte.

Clelia Campardon
Clelia Campardon
Diplômée de Sciences Po, je nourris une véritable passion pour les sujets culturels et les questions de société.
Article précédent
Les retraités les plus épanouis ont ce point commun, selon les psychologues

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Les retraités les plus épanouis ont ce point commun, selon les psychologues

Au moment de la retraite, certaines personnes semblent mieux réussir à trouver un équilibre et un bien-être durable....

Pourquoi on adore se plier en 4 sur le canapé comme des chats (et ce que ça révèle)

Se plier en 4 sur le canapé, à la manière d’un chat, est une habitude que beaucoup trouvent...

Manie de balancer la jambe ? Les signaux inconscients que vous envoyez sans le savoir

Balancer la jambe est un geste anodin que beaucoup d’entre vous réalisent sans même s’en rendre compte. Pourtant,...

Les secrets de longévité de ce médecin japonais mort à 105 ans

Le Dr Shigeaki Hinohara, célèbre médecin japonais, est une figure emblématique de la longévité. Décédé à l’âge remarquable...

Jouer à ce jeu de société « de sénior » est excellent pour la santé mentale

Le Scrabble n’est pas une distraction de maison de retraite ni un loisir de sénior. Ce jeu de...

Ce que s’embrasser provoque dans votre corps est inimaginable

S’embrasser ne se limite pas à un simple geste d’affection : il déclenche une foule de réactions physiologiques...