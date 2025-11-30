Vous tapez du pied en étant assise, mais d’où vient ce réflexe ?

Forme & bien-être
Léa Michel
lifeforstock/Freepik

Beaucoup de personnes ont le réflexe de taper du pied lorsqu’elles sont assises. Ce geste automatique, souvent inconscient, attire la curiosité. Pourquoi le faisons-nous ? Explications.

Un réflexe lié au corps et à l’esprit

Taper du pied, bouger ou secouer les jambes en position assise peut traduire plusieurs besoins internes. Psychologiquement, ce geste est souvent un moyen de libérer une tension accumulée, un réflexe contre le stress ou la nervosité. D’après un psychologue, il sert aussi parfois de soupape et aide le cerveau à réguler un trop-plein d’énergie ou à soutenir la concentration.​ Certaines personnes ont un système nerveux plus sensible et cherchent à maintenir un certain niveau d’éveil ou à éviter la somnolence ou l’ennui. Ce mouvement devient alors une habitude, un automatisme auquel on ne prête même plus attention.

Des racines profondes dans nos réflexes archaïques

Sur un plan plus physiologique, ce réflexe de mouvement peut être relié aux réflexes archaïques présents dès la naissance. Par exemple, le réflexe d’agrippement plantaire chez le nouveau-né provoque une contraction des orteils lors d’une stimulation de la plante du pied. Ce réflexe automatique, vestige de notre évolution, disparaît généralement dans les premiers mois de vie, mais il illustre comment certaines réactions de nos membres inférieurs sont profondément ancrées dans notre système nerveux.​

Un geste naturel pour favoriser la circulation

D’un point de vue pratique, bouger les pieds en position assise aide aussi la circulation sanguine. Le passage du sang vers le cœur est facilité par la contraction musculaire liée aux mouvements répétitifs des pieds. Taper du pied peut donc aussi lutter contre la stagnation sanguine et éviter des sensations désagréables comme les picotements ou l’engourdissement.

Quand s’inquiéter ?

Dans la plupart des cas, ce réflexe est bénin et ne nuit ni à la personne ni à son entourage. Cependant, si ce mouvement devient excessif, interfère avec le sommeil ou la concentration, ou s’il s’accompagne de douleurs, il peut être utile de consulter un spécialiste. Parfois, ce comportement signale des troubles comme le syndrome des jambes sans repos.

En résumé, ce geste simple – taper du pied en position assise – montre des messages subtils du corps et de l’esprit, témoignant de notre besoin naturel d’équilibre et de bien-être. À écouter et à comprendre pour mieux se sentir.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
Article précédent
Votre cerveau reste « adolescent » bien plus longtemps que vous ne l’imaginez

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Votre cerveau reste « adolescent » bien plus longtemps que vous ne l’imaginez

Une récente étude de l’Université de Cambridge révèle que le cerveau humain évolue en 5 phases distinctes, avec...

Les retraités les plus épanouis ont ce point commun, selon les psychologues

Au moment de la retraite, certaines personnes semblent mieux réussir à trouver un équilibre et un bien-être durable....

Pourquoi on adore se plier en 4 sur le canapé comme des chats (et ce que ça révèle)

Se plier en 4 sur le canapé, à la manière d’un chat, est une habitude que beaucoup trouvent...

Manie de balancer la jambe ? Les signaux inconscients que vous envoyez sans le savoir

Balancer la jambe est un geste anodin que beaucoup d’entre vous réalisent sans même s’en rendre compte. Pourtant,...

Les secrets de longévité de ce médecin japonais mort à 105 ans

Le Dr Shigeaki Hinohara, célèbre médecin japonais, est une figure emblématique de la longévité. Décédé à l’âge remarquable...

Jouer à ce jeu de société « de sénior » est excellent pour la santé mentale

Le Scrabble n’est pas une distraction de maison de retraite ni un loisir de sénior. Ce jeu de...