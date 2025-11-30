Vous tapez du pied en étant assise, mais d’où vient ce réflexe ?

Beaucoup de personnes ont le réflexe de taper du pied lorsqu’elles sont assises. Ce geste automatique, souvent inconscient, attire la curiosité. Pourquoi le faisons-nous ? Explications.

Un réflexe lié au corps et à l’esprit

Taper du pied, bouger ou secouer les jambes en position assise peut traduire plusieurs besoins internes. Psychologiquement, ce geste est souvent un moyen de libérer une tension accumulée, un réflexe contre le stress ou la nervosité. D’après un psychologue, il sert aussi parfois de soupape et aide le cerveau à réguler un trop-plein d’énergie ou à soutenir la concentration.​ Certaines personnes ont un système nerveux plus sensible et cherchent à maintenir un certain niveau d’éveil ou à éviter la somnolence ou l’ennui. Ce mouvement devient alors une habitude, un automatisme auquel on ne prête même plus attention.

Des racines profondes dans nos réflexes archaïques

Sur un plan plus physiologique, ce réflexe de mouvement peut être relié aux réflexes archaïques présents dès la naissance. Par exemple, le réflexe d’agrippement plantaire chez le nouveau-né provoque une contraction des orteils lors d’une stimulation de la plante du pied. Ce réflexe automatique, vestige de notre évolution, disparaît généralement dans les premiers mois de vie, mais il illustre comment certaines réactions de nos membres inférieurs sont profondément ancrées dans notre système nerveux.​

Un geste naturel pour favoriser la circulation

D’un point de vue pratique, bouger les pieds en position assise aide aussi la circulation sanguine. Le passage du sang vers le cœur est facilité par la contraction musculaire liée aux mouvements répétitifs des pieds. Taper du pied peut donc aussi lutter contre la stagnation sanguine et éviter des sensations désagréables comme les picotements ou l’engourdissement.

Quand s’inquiéter ?

Dans la plupart des cas, ce réflexe est bénin et ne nuit ni à la personne ni à son entourage. Cependant, si ce mouvement devient excessif, interfère avec le sommeil ou la concentration, ou s’il s’accompagne de douleurs, il peut être utile de consulter un spécialiste. Parfois, ce comportement signale des troubles comme le syndrome des jambes sans repos.

En résumé, ce geste simple – taper du pied en position assise – montre des messages subtils du corps et de l’esprit, témoignant de notre besoin naturel d’équilibre et de bien-être. À écouter et à comprendre pour mieux se sentir.