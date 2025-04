Ces symptômes méconnus du stress peuvent ruiner votre santé

Dans l’imaginaire collectif, une personne stressée agite sa jambe, se ronge les ongles et respire difficilement. Or, le stress n’est pas toujours visible à l’œil et peut se manifester autrement, de façon beaucoup plus sournoise. Il s’accompagne parfois de symptômes subtils que l’on sous-estime. Quand on les éprouve, on ne rejette pas la faute sur le stress et on ne fait pas du tout le rapprochement. Pourtant, ces signaux que nous ignorons au quotidien peuvent, à long terme, impacter sérieusement notre santé. Voici les symptômes méconnus du stress, alias la maladie du siècle.

Des trous de mémoire

Vous cherchez sans cesse vos clés ? Vous oubliez des rendez-vous importants ? Tous vos amis vous appellent Dory ? C’est l’un des symptômes les plus insidieux du stress. Le stress chronique peut altérer les fonctions cognitives et affecter la mémoire à court terme. En cause : une production excessive de cortisol, l’hormone du stress, qui fragilise l’hippocampe, la zone du cerveau impliquée dans la mémoire et l’apprentissage. Si vous avez l’impression d’avoir la tête ailleurs en permanence, c’est peut-être le signe que votre charge mentale est trop lourde.

Des douleurs inexpliquées

Mal de dos, tensions musculaires, douleurs articulaires… le stress peut littéralement se « cristalliser » dans le corps et provoquer des douleurs chroniques. Il pousse les muscles à rester en tension permanente, favorisant ainsi les tensions cervicales et lombaires. Si aucune cause médicale n’explique vos douleurs, votre esprit pourrait bien en être l’origine.

Une perte de cheveux anormale

Vos cheveux tombent par poignées sans raison apparente ? Ce n’est pas forcément à cause de votre routine capillaire. Le stress chronique peut entraîner une chute de cheveux diffuse appelée effluvium télogène. En période de stress intense, les follicules pileux entrent prématurément en phase de repos, provoquant une chute soudaine plusieurs mois après l’événement stressant.

Une peau qui fait des siennes

Poussée d’acné soudaine, rougeurs inexpliquées ou eczéma qui refait surface ? Vous vous dites certainement que c’est juste l’effet indésirable d’un produit skincare sans chercher plus loin. Pourtant, c’est un des symptômes discrets du stress. L’augmentation du cortisol stimule la production de sébum, favorisant l’apparition d’imperfections. De plus, le stress affaiblit le système immunitaire, laissant le champ libre aux inflammations de la peau.

Des rhumes réguliers

Vous chopez toutes les bactéries qui traînent ? Ce n’est pas la faute à pas de chance. Un système immunitaire affaibli par le stress rend le corps plus vulnérable aux infections. Si vous attrapez souvent des rhumes ou que vous mettez du temps à guérir, cela peut être un signe que votre corps lutte contre un stress chronique.

Une mâchoire en tension

Si vous ressentez des tensions ou des douleurs dans la mâchoire, notamment au réveil, cela peut être lié à un bruxisme (serrage ou grincement des dents) causé par le stress. Cette tension excessive peut entraîner des maux de tête et des douleurs musculaires dans le visage. Ça explique certainement pourquoi vous avez le visage qui vous tire comme si vous aviez fait un lifting.

Des maux de tête fréquents

Vous avez des maux de tête, encore pires qu’en lendemain de soirée ? Le stress est un facteur aggravant des migraines et des céphalées de tension. Lorsque l’on est stressé, les muscles du cou et du crâne se contractent, ce qui peut provoquer une pression douloureuse au niveau des tempes et du front.

Ces symptômes que vous ressentez au quotidien trouvent enfin une explication. De quoi poser le diagnostic plus facilement et agir rapidement avant que le stress ne s’enracine durablement. Même si le stress touche de nombreuses personnes, il n’a pas encore révélé tous ses mystères.