Voici les 5 traits de caractère pour être heureux selon la science !

Depuis quelques années, la recherche en psychologie semble confirmer de plus en plus que deux caractéristiques de la personnalité sont les plus importantes pour déterminer le bien-être : l’extraversion et le neuroticisme. Afin d’avoir de hauts niveaux de bien-être, d’après des études, vous devez être extraverti et non névrosé.

Cette recherche alimente ce qu’on appelle les « cinq grands traits de personnalité », un modèle souvent adopté par les psychologues : l’ouverture, la conscience, l’extraversion et le neuroticisme. Cependant, une récente étude remet en question ces postulats. Des chercheurs ont examiné 706 participants issus de diverses tranches d’âge, étudiant le lien entre plusieurs facettes du bien-être et un spectre de traits de personnalité plus étendu que ceux traditionnellement évoqués. Suite à leurs travaux, ils ont identifié cinq nouveaux traits de personnalité que nous explorerons dans cet article.

Les résultats de cette étude ouvrent la voie à une vision plus nuancée du bien-être personnel. Plutôt que de se limiter aux traits de personnalité traditionnels, il devient crucial de considérer des aspects comme l’enthousiasme, la compassion, et la curiosité intellectuelle. Ces traits offrent des perspectives innovantes pour le développement personnel, soulignant que le bien-être est influencé non seulement par des caractéristiques intrinsèques mais aussi par des attitudes et des comportements qui peuvent être cultivés.

De plus, cette recherche encourage une approche proactive envers le développement de soi. En intégrant ces nouveaux traits dans votre vie quotidienne, vous pouvez potentiellement améliorer votre bien-être général. Que ce soit en cultivant une attitude de travail acharné ou en développant une curiosité intellectuelle, il est désormais possible d’adapter et de transformer votre personnalité pour atteindre un état de bonheur et d’épanouissement. N’oubliez pas que la personnalité est malléable, et chaque effort pour évoluer dans ces domaines peut avoir un impact significatif sur votre satisfaction personnelle.

L’enthousiasme

Les personnes enthousiastes sont généralement amusantes, amicales, sociables et expressives sur le plan émotionnel. Il est donc logique qu’elles mènent souvent une vie heureuse. Les chercheurs ont constaté que l’enthousiasme est directement lié à la satisfaction de vie, à une prédominance d’émotions positives, à une croissance personnelle, à des relations saines, à une acceptation de soi, à un but clairement défini dans la vie et à un engagement sincère.

Un faible retrait

Cela signifie entretenir une relation saine avec soi-même. Les personnes ayant un niveau de retrait « élevé » ont tendance à s’embarrasser facilement, à se sentir débordées et découragées. De plus, elles sont souvent gênées et plus susceptibles de souffrir de dépression et d’anxiété. À l’opposé, celles avec un niveau de retrait « faible » bénéficient d’une plus grande autonomie et interagissent donc plus efficacement avec leur environnement. Cette disposition favorise non seulement leur épanouissement personnel, mais elle engendre également des caractéristiques similaires à celles des personnes enthousiastes.

Le travail acharné

Le co-auteur de l’étude, Scott Barry Kaufman, explique que les individus qui travaillent ardemment se distinguent par leur quête de réussite, leur capacité autodidacte, leur efficacité, leur détermination et leur compétence. Il souligne également qu’il existe une forte corrélation entre le travail assidu et le courage, c’est-à-dire la passion et la persévérance envers des objectifs à long terme. Ceux qui sont capables de bien planifier, de rester concentrés sur leurs tâches et qui, en général, sont proactifs, sont davantage enclins à connaître un bien-être accru.

La compassion

Si vous êtes compatissant.e et que vous vous souciez davantage des autres que de vous-même, cela se reflète souvent par un intérêt accru pour la vie des autres et par une réelle empathie. La compassion est intrinsèque à cette attitude. Les chercheurs ont découvert que les personnes les plus compatissantes sont généralement les plus épanouies dans leur propre existence. Ainsi, en prenant soin des autres, vous améliorez également votre propre bien-être.

La curiosité intellectuelle

Les personnes qui réfléchissent profondément à des sujets complexes, vivent des expériences enrichissantes, discutent de questions philosophiques, lisent des livres stimulants et restent ouvertes à de nouvelles idées possèdent ce trait de caractère. Ce trait prédit une autonomie, une maîtrise de l’environnement, une croissance personnelle, une acceptation de soi, un objectif clair et un accomplissement dans la vie. Cependant, il n’influence pas les variables émotionnelles telles que l’établissement de relations positives ou l’engagement actif dans la vie.

Kaufman conclut en soulignant que ces études confirment seulement que vous pouvez changer de personnalité, donc si vous ne possédez aucun de ces traits, détendez-vous ! Vous avez juste à changer qui vous êtes en tant que personne.