Sports de plein air et protection solaire : cette campagne percutante vous fera repenser votre jeu !

En pleine période estivale, le soleil émet une chaleur ardente qui cuit la peau à vif et laisse des stigmates écarlates sur la chair. Mais les athlètes amateur.rice.s, adeptes de footing ou de beach-volley, n’hésitent pas à braver ces rayons piquants pour dépenser des calories et mener à bien leur programme sportif. Une pratique qui n’est pas sans risques comme le rappelle la campagne préventive intelligente baptisée « Silhouettes ». Créée à l’initiative de l’organisation britannique Melanoma Fund, qui alerte sur les différentes formes de cancer de la peau, elle a un impact visuel fort. Percutante, créative et méditative, elle invite à modérer les exercices sportifs à ciel ouvert lorsque les UV sont à leur paroxysme. L’occasion de rappeler que la protection solaire est indispensable, dans le sac de plage et aussi de sport !

Des grains de beauté métamorphosés pour la bonne cause

Après s’être fait attendre pendant de longs mois, le soleil est enfin de retour dans le ciel (selon votre région) et il est plutôt du genre virulent. Il n’embrasse pas la peau, il l’agresse et lui laisse d’autres souvenirs qu’un joli hâle doré. Mais les aficionados de la course à pied, des balades à vélo ou de la brasse coulée en eau chlorée se pressent dans cette fournaise pour accomplir leur entraînement physique habituel. Ce n’est pas une boule de feu irradiante qui va les faire renoncer à leur séance de sport. Pourtant, la campagne « Silhouettes », pensée par l’agence Neverland, va probablement changer leur vision du sport en plein air et les réconcilier avec le tube de crème solaire.

Cette opération révèle un triptyque d’affiches bien pensées. Elle braque une loupe grossissante sur des grains de beauté assez vilains qui miment les courbes de sportifs en mouvement. Le premier se transforme en ballon de football et se prolonge sur une ombre de footballeurs en plein dribble. Le deuxième prend l’allure d’un vélo qui file à toute vitesse. Et le dernier représente la tête d’un nageur qui s’adonne à son meilleur crawl. À travers cette brillante campagne, les grains de beauté, simples petits points marron sur le corps, se muent en tâches dangereuses et illustrent un excès de soleil.

Tous ces savants visuels sont assortis de phrases « choc » qui restent gravées en mémoire. « Le cyclisme peut tuer », « Le football peut tuer », « La natation peut tuer »… autant de messages qui provoquent une prise de conscience instantanée. Pour rappel, selon Santé Publique France, environ 80 000 cancers de la peau sont diagnostiqués chaque année dans l’Hexagone. Alors mieux vaut barricader sa peau sous une bonne couche de crème solaire avant de faire du sport en extérieur.

Un message efficace à destination des sportifs amateurs

Vous avez beau fouler le bitume aussi vite qu’Usain Bolt ou avoir le même coup de pédale qu’un coureur du Tour de France, les rayons du soleil vous rattrapent toujours. Vous n’y échappez pas. Alors la crème a toute sa place aux côtés de votre gourde lors de vos performances sportives sous le ciel bleu estival. C’est justement ce que cette campagne de génie souhaite souligner. Le soleil n’est pas seulement pourvoyeur de bronzage et de vitamine D, il peut aussi devenir votre pire ennemi et vous marquer au fer rouge pour la vie.

Ces bonshommes réalistes qui se dessinent autour d’un sobre grain de beauté peuvent s’esquisser sur n’importe quelle surface corporelle, y compris la vôtre. Ce n’est pas parce que vous faites votre footing aux aurores ou pendant trente minutes, que vous vous protégez. Même si la crème solaire perle à travers vos gouttes de sueur, elle est la seule à pouvoir vous « immuniser » contre les méfaits de l’astre de feu. En 2022, dans le même sillage que la campagne « Silhouettes », MSD France sortait des images évocatrices déclinées sous le jeu de mots « tâchez d’y penser ».

Entre les lignes de la peau et des constellations de grains de beauté s’imprimaient des textes incisifs dans le style « graffeur ». « Je suis un mélanome », « à faire contrôler »… autant de phrases révélatrices tatouées à la manière d’une pince de marquage qui visaient à alerter le grand public sur les dangers d’une exposition prolongée au soleil. Le mélanome est d’ailleurs le cancer de la peau le plus à craindre. Il concerne essentiellement les adultes qui ont entre 25 et 50 ans.

Le cancer de la peau, encore régulièrement sous-estimé

Pour beaucoup, le soleil appelle au farniente sur les transats et aux sorties en extérieur. C’est lui qui offre à la peau cette teinte caramélisée suave. Dans l’imaginaire collectif, c’est un indicateur de bonnes vacances, une preuve physique d’un séjour de qualité. Pourtant, au-delà de faire passer du beige au chocolat, le soleil est aussi et surtout destructeur. C’est d’autant plus le cas si le corps n’est pas tartiné d’indice 50. Le nombre de cancers cutanés double environ tous les dix ans.

Que ce soit en bikini sur le sable chaud ou en basket dans le parc du coin, la crème solaire est vitale. Cependant, de nombreux mythes coriaces collent à cette potion qui peut éviter bien des drames. Trop de personnes pensent encore que la crème solaire empêche de prendre des couleurs, qu’elle n’a pas de date de péremption ou qu’elle est inutile par temps couvert. Autant de croyances qui freinent son application, pourtant nécessaire. La campagne « Silhouettes » insiste sur le fait que la crème solaire n’est pas exclusive aux sessions « bronzettes » à la plage. Elle est toujours valable, même en hiver lorsque le soleil se reflète sur la neige immaculée et pendant une partie de pétanque.

La campagne « Silhouettes » tombe à point nommé au plus fort de la saison estivale. Plus qu’une prouesse visuelle, c’est un précieux pense-bête pour les sportif.ve.s qui omettent souvent le tartinage. Si vous avez à coeur d’entretenir votre santé, faites-le jusqu’au bout !