Ce supermarché sensibilise au cancer du sein de façon surprenante !

Un simple passage dans les rayons fruits et légumes pourrait bien sauver des vies. Oui, vous avez bien lu ! La chaîne de supermarchés Ketal, l’une des plus connues en Bolivie, a décidé de bousculer les habitudes de ses client.e.s en lançant une campagne de sensibilisation aussi originale qu’efficace pour promouvoir le dépistage du cancer du sein. Comment ? Avec une idée bien pensée : utiliser des fruits pour parler… d’auto-examen des seins.

Octobre Rose revisité : « Touch Your Breasts »

Le mois d’octobre est connu à travers le monde comme le moment phare de la lutte contre le cancer du sein, un mois où le fameux ruban rose fleurit partout pour sensibiliser à cette maladie qui touche des millions de femmes (et des hommes aussi). C’est dans ce cadre qu’en Bolivie, la campagne « Touch Your Breasts » a vu le jour, signée par l’agence de publicité Ogilvy Bolivie.

Le concept ? Utiliser les textures et l’apparence de fruits comme les mangues, les oranges, les papayes et les avocats pour rappeler aux femmes l’importance de surveiller leur propre santé mammaire. En gros plan, ces fruits sont ainsi mis en valeur avec leurs irrégularités naturelles : des taches, des bosses, des coques rugueuses. Le message est aussi direct que subtil : « Ces taches sont normales sur ces fruits. Pas sur vos seins ». En associant des fruits – symboles de vitalité et de bien-être – à la santé des femmes, la campagne réussit à marier créativité et message de prévention sans tomber dans le sensationnalisme.

Un QR code pour aller plus loin

Sur chaque affiche colorée, un QR code est aussi soigneusement placé pour inviter les clientes à en savoir plus. En le scannant, elles sont redirigées vers une page web dédiée, expliquant de manière simple et claire comment réaliser un auto-examen des seins (autopalpation mammaire), avec des gestes détaillés étape par étape. Cette page contient également un numéro de contact d’urgence, une initiative bienvenue dans un pays où l’accès aux soins peut parfois s’avérer compliqué, surtout dans les zones rurales.

Ce petit détail technologique fait toute la différence : il offre une information pratique, facile à consulter, tout en incitant à l’action immédiate. Après tout, qui n’a pas déjà scanné un QR code en faisant ses courses ? Ici, le geste anodin devient un outil de sensibilisation puissant.

L’auto-examen, un geste encore trop méconnu

Malgré les nombreuses campagnes de prévention à travers le monde, le dépistage précoce du cancer du sein reste un défi, particulièrement dans les pays en développement. En Bolivie, une statistique inquiétante plane : seulement une femme sur quatre sait comment faire un auto-examen mammaire (autopalpation mammaire). Ce chiffre est alarmant, surtout quand on sait que le diagnostic précoce augmente considérablement les chances de guérison.

Avec cette campagne, Ketal et Ogilvy ont cherché donc à briser ce manque de connaissances et à rendre le dépistage plus accessible, tout en démystifiant un geste qui peut sauver des vies. Le message est simple : toucher ses seins régulièrement, c’est se donner les meilleures chances de détecter un éventuel problème à temps.

Une initiative audacieuse qui fait parler

La campagne « Touch Your Breasts » a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, avec de nombreuses femmes partageant les images des affiches et parlant de l’importance de l’auto-examen. Grâce à cette viralité, le message s’est propagé bien au-delà de la Bolivie, touchant des milliers de personnes à travers le pays et même à l’international.

Cette campagne est une preuve que la prévention ne doit pas toujours passer par des campagnes classiques, parfois anxiogènes. En mélangeant habilement pédagogie, esthétisme et innovation, Ketal et Ogilvy Bolivie ont réussi à créer un impact durable et à inciter les femmes à prendre leur santé en main. Alors, la prochaine fois que vous faites vos courses, n’oubliez pas : ces taches sur les fruits sont peut-être normales, mais ce qui se passe sous vos vêtements mérite toute votre attention !