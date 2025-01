Vous faites sûrement ça tous les jours, et ça ruine votre bonheur !

Le matin, vous ouvrez les yeux, et la première chose que vous faites avant même de vous étirer, c’est attraper votre téléphone. Au départ, vous regardez simplement l’heure qui s’affiche sur votre écran, mais ça vous démange les pouces. Vous ne pouvez pas vous retenir de scroller. Alors, vous vous retrouvez à faire défiler les news, toutes plus anxiogènes les unes que les autres. Avant même de vous lever, vous avez déjà la tête dans les pixels. Ce rituel 2.0, en apparence inoffensif, joue sur votre bonheur. C’est la science qui le dit.

Le piège du scrolling quotidien

Nous consultons notre téléphone en moyenne 221 fois dans la journée et ça commence dès le matin, avec les yeux encore remplis de sable. Dans les transports en commun, aux toilettes et même en soirée, le téléphone ne quitte pas votre paume. Il s’y loge dès que l’ennui vous guette. Et quand vous avez les doigts dedans, difficile d’arrêter de scroller. C’est presque addictif. À la base, vous aviez juste l’intention d’envoyer un message à votre BFF puis vous finissez sur Instagram, entre des vidéos de chat toutes mignonnes et des posts alarmistes sur les incendies qui ont ravagé la Californie.

Mais où est ce temps où nous n’avions que la presse papier pour nous informer des dernières actualités ? Loin, très loin. Au 21ème siècle, le téléphone portable ne laisse pas de place au suspense. Version améliorée du journal d’autrefois, il vous rapporte les événements les plus brûlants en temps réel. Même si les nouvelles sont rarement joyeuses, vous ne décrochez jamais. Cette habitude sadique porte un nom : le « doomscrolling« , soit la nausée du scroll. De l’extérieur, vous ressemblez, ni plus, ni moins aux zombies de The Walking Dead et de l’intérieur, vous vous infligez un stress inutile. Cet objet numérique, dégainé pour « faire passer le temps » ou « divertir les pouces », ne fait que vous saper le moral.

Un petit réflexe qui coûte cher à la santé mentale

Ce simple geste qui rythme votre quotidien et qui vous donne l’illusion de combler le vide, n’est pas si anodin qu’il n’y paraît. Lorsque vous scrollez sur les réseaux sociaux, vous vous exposez à un déluge d’informations, toutes plus négatives les unes que les autres. Vous avez une vidéo de bébé qui gazouille sur des milliers d’autres qui font écho aux catastrophes naturelles ou à la guerre. À en croire votre écran, la fin du monde est proche. Ces mauvaises nouvelles, qui tombent instantanément sous vos yeux, peuvent déclencher un stress immédiat, souvent avant même que vous ne soyez vraiment conscient de ce qui vous arrive.

Sans même parler des notifications incessantes, ces petites alertes qui vous coupent constamment de l’instant présent. Votre cerveau est constamment sollicité, et vous vous retrouvez dans un état de vigilance permanente, épuisant à la longue. Selon une étude de l’Université d’Amsterdam, publiée dans le journal Experimental psychology general, scroller réduit le bien-être affectif, altère le sentiment d’appartenance et sabote la joie de vivre. Pire, cette consommation passive des réseaux sociaux peut vous faire sombrer dans un état dépressif. En résumé, lorsque vous déverrouillez votre téléphone et que vous faites défiler des reels, un mal-être vous gagne. Mais le problème, c’est qu’il est presque asymptomatique. Scroller est la nouvelle maladie du siècle.

L’impact sur le sommeil et la concentration

Mais ce n’est pas tout. Ce scrolling, qui vous hypnotise et vous emprisonne dans le monde virtuel, est certainement à l’origine de vos cernes. En effet, la lumière bleue des écrans perturbe la production de mélatonine, l’hormone qui régule notre sommeil. Si vous scrollez juste avant de vous coucher, vous risquez de retarder l’endormissement et de diminuer la qualité de votre sommeil. Résultat ? Vous vous réveillez fatiguée, irritable, et moins productive pendant la journée. Au moindre « bonjour », vos poils se hérissent.

Parfois, l’envie de scroller est tellement forte qu’elle l’emporte sur le reste et vous monopolise au point d’affecter votre niveau de concentration. À force de passer d’un sujet à l’autre, d’une photo à un message, votre capacité à vous focaliser sur une tâche précise se réduit. Ce manque de concentration peut affecter vos performances au travail, vos projets personnels, et même vos relations sociales. Scroller vous coupe de la réalité. Pourtant, c’est là que se trouve le bonheur, le vrai : dans les sorties entre amies, les balades en forêt, les séances de yoga. Même si votre téléphone vous soutire parfois un rire, il est de courte durée.

Après avoir lu ça, vous allez peut-être vous prescrire une digital detox et prendre du recul sur les réseaux sociaux. Au lieu de scroller bêtement, utilisez plutôt votre téléphone pour planifier votre prochaine pyjama party avec votre BFF ou d’autres événements susceptibles de vous égayer. Le bonheur commence quand on arrête de scroller. À méditer.