8 idées reçues sur les personnes obèses qu’il faut oublier

Dans une société où l’apparence physique l’emporte sur le reste et où la minceur fait office de norme, les personnes obèses sont considérées comme des bêtes noires. Accusées de ne pas faire d’effort et d’avoir tout fait pour se retrouver dans ce corps, elles sont victimes de nombreux préjugés. Non, les personnes obèses ne se gavent pas de hamburger à longueur de journée et ne restent pas enracinées dans le canapé, la main dans le paquet de chips. Il y 1,4 milliard de personnes obèses de plus de 20 ans dans le monde et chacune a sa propre histoire. Ce n’est pas juste « un manque de volonté ». La réalité est plus complexe. Voici 6 idées reçues qui planent au-dessus de la tête des personnes obèses.

Les personnes obèses sont toutes paresseuses

Dans l’imaginaire collectif, les personnes obèses font seulement des allers-retours du placard de la cuisine au canapé. C’est leur seule activité. Elles sont affalées devant la télé à grignoter du matin au soir et ne peuvent quasi pas soulever leur corps. Une image très caricaturale qui laisse penser que les personnes obèses ne bougent que pour refaire le plein de nourriture.

Pourtant, elles ne passent pas leur vie à buller au milieu des coussins. Elles ne font peut-être pas du crossfit, mais elles s’activent autrement, en allant au travail à pieds, en promenant leur chien ou en préférant les escaliers à l’ascenseur pour remonter chez elles. L’obésité n’a rien à voir avec la motivation ou l’énergie d’une personne.

Les personnes obèses mangent tout le temps de la junk food

« Les personnes obèses se nourrissent uniquement de gras ». « Elles ont une alimentation malsaine ». « Les fast-food sont leur deuxième maison ». Selon cette idée reçue infâme, les personnes obèses s’empiffrent de frites, de soda, de pizza ou de hamburger. Elles peuvent avaler 15 pains au chocolat le matin et 10 donuts le soir sans se sentir « pleines ». Elles ne portent jamais de légumes à leur bouche et leur caddie est rempli d’aliments ultra transformés qui battent tous les records de calories. Cette description est peu éloquente, mais elle rampe dans tous les esprits.

Toutes les personnes obèses ne mangent pas de façon déséquilibrée. Beaucoup ont une alimentation variée et font attention à leur santé. L’obésité peut résulter de problèmes métaboliques, de médicaments, ou même de troubles alimentaires qui n’ont rien à voir avec le choix d’une assiette. L’obésité est une maladie multifactorielle.

L’obésité est toujours due à de mauvaises habitudes

« Si les personnes sont obèses, c’est parce qu’elles ne font pas attention ». Cette phrase revient en boucle et infantilise les principales concernées. C’est comme si ces personnes ne savaient pas « s’auto-gérer » et mangeaient tout ce qui leur passait par la tête. On a souvent tendance à pointer du doigt les « mauvaises habitudes » comme la cause unique de l’obésité.

Certes, l’alimentation et le mode de vie jouent un rôle, mais ils ne sont pas les seuls responsables. Des facteurs génétiques, des déséquilibres hormonaux (comme l’hypothyroïdie) ou des antécédents médicaux peuvent être à l’origine de la prise de poids. Réduire l’obésité à une simple question d’habitudes de vie est non seulement faux, mais aussi culpabilisant.

Les personnes obèses ont juste à faire un régime

« Elles n’ont qu’à se mettre au régime sec pour perdre leur graisse ». Combien de fois les personnes obèses se sont vues prescrire des diètes drastiques et des menus à base de salade et de jus détox. Or, ce n’est pas en mettant un cadenas sur leur frigo que les personnes obèses vont « s’alléger ». C’est bien connu, les régimes entraînent de la frustration et favorisent les comportements compulsifs. D’ailleurs, ça a été prouvé 95 % des régimes sont des échecs. Alors, à quoi bon ?

L’obésité ne se résout pas uniquement en changeant son alimentation et en ajoutant de la verdure à son menu. Elle nécessite souvent une approche globale qui prend en compte la santé mentale, les antécédents médicaux, et les spécificités de chaque individu. Ces personnes ont un suivi personnalisé.

Si les personnes sont obèses, c’est qu’elles l’ont cherché

Selon cette idée reçue, les personnes obèses n’ont pas à se plaindre. Elles n’ont que ce qu’elles méritent. À croire qu’elles font « exprès » de pulvériser leur IMC ou qu’elles cherchent à rentrer dans le Guiness Book. Pour rappel, l’obésité est une maladie reconnue par l’OMS depuis 1997. Ce n’est pas un « choix personnel », ni un laissé-allé. Les personnes obèses ne sont pas responsables de leur condition.

Bien souvent, elles la subissent et son impuissantes face à ces kilos. Facteurs génétiques, troubles hormonaux, prise de médicaments, ou encore stress chronique et traumatismes émotionnels peuvent contribuer à une prise de poids importante.

Les personnes obèses sont toutes malheureuses et déprimées

Bien que certaines personnes obèses souffrent effectivement de discriminations ou du regard des autres, beaucoup d’entre elles mènent une vie épanouie. Le bonheur ne dépend pas d’un chiffre sur une balance. Il se niche dans les relations, les projets de vie, et les accomplissements personnels, pas dans le reflet. Croire que l’obésité empêche d’être heureux, ça revient à dire « être maigre, c’est bon pour le moral » (pourtant, les anorexiques savent que c’est faux).

Certaines personnes sont naturellement immunisées contre l’obésité

On entend parfois que certaines personnes ne pourront jamais devenir obèses, peu importe leur mode de vie. Elles peuvent manger des viennoiseries tous les jours et grignoter des bonbons entre les repas, ça ne se remarquera pas sur leur corps. Cette idée est trompeuse, car même si la génétique joue un rôle dans le métabolisme et la répartition des graisses, personne n’est totalement « épargnée ». On peut grossir soudainement sous l’effet d’un médicament et voir son reflet quadrupler de volume sans pouvoir l’en empêcher.

Les personnes obèses ne peuvent pas être attirantes

Il n’y a que les personnes qui font un petit 36 qui peuvent choper des coeurs à la pelle. La beauté est subjective et ne devrait pas être liée à un type de silhouette. D’ailleurs, sur les applis de rencontres, le surpoids est un critère très prisé. Les femmes aux courbes voluptueuses sont des reines dans cet univers 2.0 réservé aux célibataires. Être obèse ne ruine pas le potentiel de séduction. Au contraire, c’est parfois un atout. Tout est question de point de vue.

Ces idées reçues font le terreau fertile de la grossophobie. Elles font des généralités sur une maladie qui est loin de se résumer à une faiblesse d’esprit et un trop-plein de nourriture.