Le régime cétogène pourrait bien avoir une autre carte dans sa manche : celle de booster le moral. Certaines études récentes lèvent le voile sur ses effets potentiels contre la dépression. C’est le moment de regarder notre assiette avec un œil neuf – sans pour autant tomber dans le piège des diktats minceur.

Le régime cétogène : plus qu’un simple « outil minceur » ?

Pendant longtemps, on a entendu parler du régime cétogène – ou « keto » pour les intimes – comme d’un « allié pour sculpter la silhouette ». Moins de glucides, plus de lipides, et hop, le corps se mettrait à brûler des graisses comme une cheminée en plein hiver. Ce qu’on découvre aujourd’hui va au-delà du simple tour de taille : ce type d’alimentation pourrait aussi jouer un rôle dans notre équilibre émotionnel.

Loin de vouloir faire l’apologie d’un régime de plus, prenons un instant pour creuser ce que la science nous dit, sans tomber dans le piège de la transformation à tout prix. Car non, votre corps n’a pas besoin d’être « corrigé ». Il mérite simplement d’être écouté – et respecté.

Un coup de projecteur scientifique

Une étude de grande envergure publiée dans le Journal of Affective Disorders a récemment examiné les données de près de 29 000 personnes entre 2005 et 2023. Ce que les chercheurs ont remarqué est plutôt surprenant : plus les habitudes alimentaires des participants se rapprochaient du régime cétogène, plus les symptômes de dépression semblaient s’atténuer. À l’inverse, les personnes dépressives avaient souvent un sommeil perturbé et étaient, dans cette étude, généralement âgées de plus de 40 ans.

Ce lien intrigant entre ce que l’on mange et ce que l’on ressent ouvre la porte à une réflexion plus globale sur notre rapport à l’alimentation. Et si l’assiette influençait plus que notre digestion ? Et si le moral avait, lui aussi, ses petites faims à combler ?

Pourquoi notre humeur serait-elle concernée ?

Les scientifiques avancent quelques hypothèses. Le régime cétogène, en réduisant les sucres rapides et en mettant l’accent sur les graisses saines, modifierait le fonctionnement du cerveau. Il pourrait agir sur des éléments aussi variés que l’inflammation chronique, la production d’énergie neuronale ou encore l’équilibre de certains neurotransmetteurs impliqués dans la régulation de l’humeur, comme la sérotonine.

En d’autres termes, ce que vous mettez dans votre assiette pourrait participer, de manière indirecte mais significative, à la stabilité de votre état d’esprit. Toutefois attention, ce n’est pas non plus une baguette magique. Et ce n’est surtout pas une raison pour se lancer tête baissée dans un régime strict.

Gare aux raccourcis (et aux injonctions)

Avant de sauter sur une barquette de beurre ou de dire adieu aux pâtes pour de bon, une petite mise au point s’impose. Le régime cétogène peut convenir à certains profils, notamment dans un cadre médical précis, mais il ne représente ni une solution miracle, ni une prescription universelle.

Et surtout, il est essentiel de rappeler une chose : suivre un régime, quel qu’il soit, ne doit jamais être motivé par la pression de correspondre à une norme esthétique. Votre corps n’est pas un problème à résoudre. Il n’a pas besoin d’être affiné, redessiné ou « réparé ». Les régimes, même quand ils se parent de promesses de bien-être mental, restent souvent des pièges déguisés. Ce que vous valez ne se mesure pas en grammes.

Moralité, que le régime cétogène ait des effets positifs sur l’humeur remet en lumière une vérité trop souvent oubliée : notre alimentation est intimement liée à notre bien-être global. Cela ne veut pas dire pour autant qu’il faille se lancer dans des changements drastiques ou culpabiliser sur le moindre morceau de pain. Refusez toute forme de violence alimentaire, même masquée sous les beaux atours de la « santé ». Mangez pour nourrir, pour vous faire plaisir, pour vous sentir vivante – pas pour correspondre à un idéal imposé.