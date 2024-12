Ce que personne ne vous dit sur la perte de poids : découvrez la sombre vérité

Pour beaucoup, perdre du poids et rentrer dans un petit 36 est le rêve ultime. C’est presque synonyme de réussite, surtout à l’aube de la nouvelle année. Les personnes qui fondent à vue d’œil sous l’effet du sport et des régimes sont jalousées. Mais au-delà des photos « avant/après », ce qu’elles oublient de partager, ce sont les effets secondaires surprenants qui accompagnent parfois cette transformation physique. L’un des sujets brûlants du moment : l’Ozempic. Ce médicament, initialement conçu pour traiter le diabète de type 2, a été converti en « ingrédient minceur ». Il métamorphose le corps, certes, mais aussi la personnalité. Un phénomène rare relevé par plusieurs spécialistes. Après avoir lu ça, vous allez peut-être barrer le « perdre du poids » de votre liste de résolutions.

L’Ozempic : une promesse séduisante, mais à quel prix ?

Pour perdre du poids, il y a des personnes qui vont tous les jours à la salle et qui pèsent leurs ingrédients à chaque repas et il y en a d’autres qui n’ont pas la patience d’attendre les résultats face au miroir et qui « trichent ». Celles-ci espèrent se délester de leurs kilos sans devoir suer sur un tapis en mousse ni se fatiguer sous la fonte. Elles vont alors miser sur la facilité et écumer les rayons en quête d’ingrédients floqués « minceur » ou « brûleur de graisse ».

Depuis quelque temps, l’Ozempic est sur toutes les lèvres. À la base, ce médicament se destine aux personnes diabétiques. Il est délivré sur ordonnance. Mais des internautes en quête de ventre plat y ont décelé un « potentiel minceur » et n’ont pas tardé à le détourner pour entamer leur métamorphose corporelle. L’Ozempic (ou plutôt un analogue nommé sémaglutide) agit en réduisant la faim et en aidant à réguler le métabolisme. D’ailleurs, plusieurs stars ont affirmé avoir eu recours à l’Ozempic pour affiner leur silhouette. C’est le cas de Rebel Wilson, l’actrice phare de « Isn’t it Romantic », pourtant si fière de ses courbes pulpeuses.

Cependant, en plus de priver les diabétiques de ce précieux antidote, les personnes qui succombent à l’Ozempic s’exposent à une liste vertigineuse d’effets secondaires. Migraines, troubles gastro-intestinaux plus ou moins graves, lésions rénales aiguës, fatigue extrême… Prendre de l’Ozempic pour perdre du poids peut aussi altérer la personnalité et l’humeur. En résumé, vous perdez des kilos, mais aussi une part de vous-même. Le phénomène relève de l’exception, mais il inquiète les spécialistes.

Ozempic et changement de personnalité : un lien étroit

« Je me sens plus calme et presque comme si j’avais perdu mon étincelle ». « Je ne ressens plus d’excitation ou de joie, même quand je devrais être heureux ». Sur Reddit, tous les témoignages se font écho. L’Ozempic semble avoir anesthésié une part de bonheur et d’enthousiasme sur son passage. Certaines personnes, autrefois enjouées, ne se reconnaissent plus depuis qu’elles se sont initiées à cette piqûre.

C’est comme un épisode de Black Mirror, en vrai. Mais il y a bien une explication rationnelle à ce revirement de personnalité. Le médicament agit sur le système hormonal, notamment en modulant l’hormone GLP-1, qui influence non seulement la faim, mais aussi l’humeur et le bien-être général. En perturbant cet équilibre, l’Ozempic peut créer des réactions inattendues :

Changement dans les niveaux d’énergie : la réduction de l’appétit et la perte de poids rapide peuvent entraîner une fatigue physique, qui impacte directement l’humeur et la capacité à gérer les interactions sociales.

la réduction de l’appétit et la perte de poids rapide peuvent entraîner une fatigue physique, qui impacte directement l’humeur et la capacité à gérer les interactions sociales. Répercussions psychologiques : la perte rapide de poids peut aussi confronter les utilisateurs à de nouvelles pressions sociales ou à une image d’eux-mêmes qu’ils n’ont pas encore appris à accepter.

la perte rapide de poids peut aussi confronter les utilisateurs à de nouvelles pressions sociales ou à une image d’eux-mêmes qu’ils n’ont pas encore appris à accepter. Diminution du plaisir alimentaire : en réduisant drastiquement l’appétit, certains rapportent une perte d’intérêt pour les repas, souvent synonymes de moments de plaisir et de partage. Cela peut entraîner un sentiment de vide ou d’ennui.

La face cachée de la perte de poids rapide

Le lien entre l’Ozempic et ces effets secondaires met en lumière une réalité souvent ignorée. La perte de poids, surtout lorsqu’elle est rapide et artificiellement induite, ne résout pas miraculeusement les problèmes de confiance en soi. Pire encore, elle peut créer de nouveaux problèmes.

Une pression sociétale accrue : atteindre une silhouette considérée comme idéale peut entraîner de nouvelles attentes ou critiques.

atteindre une silhouette considérée comme idéale peut entraîner de nouvelles attentes ou critiques. Des changements relationnels : les proches peuvent réagir différemment à ces transformations, entraînant parfois des tensions.

les proches peuvent réagir différemment à ces transformations, entraînant parfois des tensions. Un désalignement intérieur : la rapidité du changement physique peut laisser l’esprit en décalage, incapable de suivre cette transformation. Vous n’arrivez pas à vous habituer à votre nouvelle enveloppe et ça vous torture.

Vous allez tout de suite moins fantasmer sur la perte de poids. Ce n’est pas parce que le chiffre sur la balance dégringole que votre estime remonte. Il est plus simple d’apprécier son corps tel qu’il est plutôt que de le dénaturer avec des méthodes drastiques.