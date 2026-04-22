Elle allait se marier, et le plus beau jour de sa vie vire au cauchemar à cause de belle-soeur

En mai 2024, ce qui devait être l’un des plus beaux jours de la vie de Gemma Monk a brutalement basculé. Alors qu’elle s’apprêtait à remonter l’allée pour rejoindre son futur époux, la jeune femme a été aspergée de peinture noire en pleine cérémonie. Les faits se sont déroulés à l’Oakwood House Register Office, sous les yeux de dizaines d’invités médusés. D’abord surprise, la mariée a rapidement compris que l’acte était intentionnel.

Une belle-sœur à l’origine de l’attaque

L’auteure de ce geste n’était autre que sa belle-sœur, Antonia Eastwood. Non invitée au mariage, cette dernière se serait introduite sur les lieux pour se venger d’un conflit familial ancien. Selon les éléments rapportés, des tensions existaient déjà entre les deux femmes, notamment depuis un précédent différend survenu lors d’un autre mariage familial en 2023.

Une robe ruinée, mais une cérémonie maintenue

L’attaque a eu des conséquences immédiates : la robe de la mariée de Gemma Monk, estimée à environ 1 800 livres sterling, a été entièrement tachée. Le visage et le corps de Gemma ont également été touchés. Malgré le choc, la jeune femme a refusé de laisser cet incident ruiner sa journée. Après s’être nettoyée, elle a pu enfiler une robe de secours trouvée en urgence, permettant à la cérémonie de se tenir avec quelques heures de retard.

Une affaire portée devant la justice

L’incident n’est pas resté sans suite. L’affaire a été jugée par la Crown Court de Maidstone, qui a reconnu la responsabilité d’Antonia Eastwood. Cette dernière a plaidé coupable pour « dégradations de biens ». Elle a été condamnée à une peine de prison avec sursis, accompagnée de travaux d’intérêt général, d’une interdiction de contact avec la victime Gemma Monk pendant plusieurs années et du versement de dommages et intérêts.

En définitive, ce fait divers illustre à quel point des conflits personnels peuvent dégénérer, même lors d’événements censés être joyeux. Malgré cette attaque humiliante, Gemma Monk a choisi de poursuivre son mariage, transformant un moment de crise en preuve de résilience face à une situation hors du commun.