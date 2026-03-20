Au mariage de sa petite-fille, cette grand-mère enflamme la piste et la vidéo devient virale

Au mariage de sa petite-fille Taylor Wells, Estine Wells (79 ans) a enflammé la piste de danse, sa vidéo devenant virale sur les réseaux sociaux. Avec une énergie débordante et des pas parfaitement maîtrisés, elle a captivé tous les invités, prouvant que l’âge n’est qu’un chiffre quand il s’agit de s’amuser et de célébrer l’amour. Rapidement partagée des milliers de fois, la séquence a suscité admiration et sourires à travers le monde.

Une reine de la soirée jusqu’à 1h30 du matin

Lors du mariage de Taylor Wells et Jordan Lazarus le 21 février 2026 en Floride, Estine Wells, surnommée « Mommom », a transformé la réception en véritable fête. Parmi les 215 invités, tous les regards se sont tournés vers cette grand-mère pleine d’énergie qui a dansé sans relâche jusqu’à 1h30 du matin. « Tout le monde était obsédé par elle », confie la mariée au média People, qui a vu les convives la supplier pour danser avec elle toute la nuit.

Un look « glam » qui a conquis tous les cœurs

Estine s’est présentée dans une robe bleue pâle sans manches, ornée de sequins et motifs floraux, accessoirisée de bijoux fins. Son rouge à lèvres et vernis assortis ajoutaient une touche sophistiquée. « C’est la reine du glam », rigole Taylor, qui reçoit régulièrement des produits Sephora de sa grand-mère. Cette tenue élégante n’a fait qu’amplifier son charisme naturel sur la piste.

Une vidéo virale qui fait fondre internet

Le montage TikTok posté par Taylor le 6 mars cumule 20 000 vues et 50 commentaires élogieux : « Elle va sur mon vision board 😍 », « Elle danse comme la reine qu’elle est », « Elle est cette fille 💁‍♀️ ». La grand-mère, active sur les réseaux, lit chaque message avec délice. « Elle est obsédée par les commentaires », sourit Taylor.

Une complicité forte avec sa petite-fille

Très proche d’Estine, Taylor la voit plusieurs fois par an et partage avec elle passions communes : fleurs (qu’Estine a aidées à choisir pour le mariage), maquillage, Pilates et hospitalité. « Elle illumine chaque pièce où elle entre, c’est la vie de la fête », résume la mariée Taylor.

À 79 ans, Estine Wells prouve ainsi que l’âge n’est qu’un chiffre : son énergie contagieuse, son look et sa joie de vivre ont fait d’elle la star incontestée de ce mariage. Cette grand-mère « iconique » inspire des milliers d’internautes, rappelant que la fête n’a pas d’âge quand le cœur bat la mesure.