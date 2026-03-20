Au mariage de sa petite-fille, cette grand-mère enflamme la piste et la vidéo devient virale

Mariage
Anaëlle G.
@taylorwellss / TikTok

Au mariage de sa petite-fille Taylor Wells, Estine Wells (79 ans) a enflammé la piste de danse, sa vidéo devenant virale sur les réseaux sociaux. Avec une énergie débordante et des pas parfaitement maîtrisés, elle a captivé tous les invités, prouvant que l’âge n’est qu’un chiffre quand il s’agit de s’amuser et de célébrer l’amour. Rapidement partagée des milliers de fois, la séquence a suscité admiration et sourires à travers le monde.

Une reine de la soirée jusqu’à 1h30 du matin

Lors du mariage de Taylor Wells et Jordan Lazarus le 21 février 2026 en Floride, Estine Wells, surnommée « Mommom », a transformé la réception en véritable fête. Parmi les 215 invités, tous les regards se sont tournés vers cette grand-mère pleine d’énergie qui a dansé sans relâche jusqu’à 1h30 du matin. « Tout le monde était obsédé par elle », confie la mariée au média People, qui a vu les convives la supplier pour danser avec elle toute la nuit.

Un look « glam » qui a conquis tous les cœurs

Estine s’est présentée dans une robe bleue pâle sans manches, ornée de sequins et motifs floraux, accessoirisée de bijoux fins. Son rouge à lèvres et vernis assortis ajoutaient une touche sophistiquée. « C’est la reine du glam », rigole Taylor, qui reçoit régulièrement des produits Sephora de sa grand-mère. Cette tenue élégante n’a fait qu’amplifier son charisme naturel sur la piste.

Une vidéo virale qui fait fondre internet

Le montage TikTok posté par Taylor le 6 mars cumule 20 000 vues et 50 commentaires élogieux : « Elle va sur mon vision board 😍 », « Elle danse comme la reine qu’elle est », « Elle est cette fille 💁‍♀️ ». La grand-mère, active sur les réseaux, lit chaque message avec délice. « Elle est obsédée par les commentaires », sourit Taylor.

@taylorwellss Mommom is an icon…. 🫢🤩 #weddingreception #grandmasoftiktok #weddinginspo ♬ No Broke Boys – Disco Lines & Tinashe

Une complicité forte avec sa petite-fille

Très proche d’Estine, Taylor la voit plusieurs fois par an et partage avec elle passions communes : fleurs (qu’Estine a aidées à choisir pour le mariage), maquillage, Pilates et hospitalité. « Elle illumine chaque pièce où elle entre, c’est la vie de la fête », résume la mariée Taylor.

À 79 ans, Estine Wells prouve ainsi que l’âge n’est qu’un chiffre : son énergie contagieuse, son look et sa joie de vivre ont fait d’elle la star incontestée de ce mariage. Cette grand-mère « iconique » inspire des milliers d’internautes, rappelant que la fête n’a pas d’âge quand le cœur bat la mesure.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Je suis passionnée de mode, toujours à l’affût des tendances qui disent quelque chose de notre époque. J’aime observer comment on s’habille, pourquoi on le fait, et ce que la mode révèle de nous. Derrière les défilés et les silhouettes, ce sont surtout les histoires qui me passionnent.
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