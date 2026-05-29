Mariée cinq fois avec le même homme, elle encourage les couples à s’en inspirer

Le mariage est un événement à caractère unique. Présenté comme le plus beau jour d’une vie, il se résume à une seule date sur le calendrier. En général, il faut divorcer pour espérer pouvoir remettre la robe immaculée. Pourtant, il est totalement possible de faire exception à cette règle et de rejouer ce scénario romantique sans cotillon, ni haie d’honneur. Une femme américaine s’est mariée cinq fois avec son partenaire de départ. Elle n’a pas réaffirmé ses vœux comme d’autres le font pour les noces de coton, elle a célébré cette union à sa façon, loin des conventions.

Se marier plusieurs fois avec la même personne, une idée insolite

Dans l’imaginaire collectif, le mariage est un événement symbolique qui s’étire sur 24 heures. Il n’est pas censé se reproduire, à moins de rompre le contrat en cours de romance et de retourner devant l’autel au bras d’un autre partenaire. D’ailleurs, les futurs époux ont pleinement conscience de cette réalité et font tout pour vivre ce conte de fée, qu’ils attendent depuis la cour de récré. Ils mettent du cœur à l’ouvrage pour que cette cérémonie soit un rêve éveillé. Et bien souvent, ils sont tellement préoccupés par la réussite de leur mariage qu’ils peinent à profiter de l’instant présent.

Comme le raconte Lis Anna-Langston dans les colonnes du HuffPost, elle ne voulait pas que le mariage soit un jour figé. Elle n’avait pas envie de rester sur un sentiment d’inachevé, ni de garder un seul souvenir de la cérémonie en tête. Quand elle a dit “oui” à son conjoint, elle savait que ce ne serait pas la dernière fois. Elle s’est mariée dans les règles de l’art : elle a officialisé son amour au tribunal de York, en comité restreint. Même si c’était purement administratif, ce jour marquait une véritable transition dans son idylle.

Point de nappes en soie ou de bouquets tout frais, la disciple de Cupidon avait misé sur la simplicité pour ce mariage en édition illimitée. Elle était sûre de se rattraper un autre jour. Parce que, se marier plusieurs fois avec le même partenaire n’est ni une tendance, ni un caprice. C’est une initiative forte pour se donner d’autres chances et ne pas camper sur des déceptions.

Du tribunal à la grotte souterraine, chaque mariage sonne différent

Ensuite, pour honorer son enfant intérieur et concrétiser un souhait de petite fille, elle a entrepris un mariage plus scénarisé, digne d’une page de magazine. Hissée dans une robe en dentelle, elle a déclaré ses vœux dans le cadre champêtre d’une auberge du Connecticut. Un moment suspendu. Les jeunes mariés, jamais rassasiés, ont réitéré leurs noces à Las Vegas, un paradis artificiel où Elvis Presley bénit les couples en chanson dans des chapelles de la taille d’une maison de poupée. Ironie du sort, la bâtisse religieuse se trouvait face à un club de strip-tease.

Pour leur quatrième pacte d’amour, ils se sont donnés rendez-vous dans une grotte aménagée et ont réaffirmé leurs sentiments sur un lac souterrain et sous l’égide d’un animateur radio. Et à la cinquième, ils se sont embrassés devant un prêtre français, au sommet du Mont Saint Michel. Ce couple voulait que le mariage ne s’arrête jamais et si c’était à refaire encore, il s’arrangerait pour éviter l’impression de “déjà vu”.

Une façon de mieux comprendre son couple et de le célébrer

Pour beaucoup, le mariage est un point culminant. Une journée spectaculaire que l’on prépare pendant des mois, puis que l’on range dans un album photo et quelques vidéos tremblantes prises par les invités. Or, en se mariant cinq fois avec le même homme, cette Américaine défend une autre vision de l’engagement : celle d’un amour qui mérite d’être revisité, remis en lumière et adapté aux différentes versions de soi.

Car un couple ne reste jamais identique. Il évolue avec les déménagements, les deuils, les promotions, les enfants, les désillusions parfois. Les partenaires changent de goûts, de priorités, de rythme de vie. Rejouer un mariage, dans ce contexte, revient presque à reconnaître cette métamorphose plutôt qu’à faire semblant que rien n’a bougé depuis la première alliance glissée au doigt.

On célèbre bien les anniversaires, les réussites professionnelles ou les passages importants de l’existence. Pourquoi l’amour devrait-il, lui, se contenter d’un seul rituel officiel ? Certains rêvent d’une cérémonie intime après un grand mariage trop protocolaire. D’autres souhaitent au contraire vivre la fête qu’ils n’avaient pas les moyens de s’offrir à vingt ans. Comme le souligne la principale concernée “pour moi, le remariage n’est pas une question de date de péremption. C’est une question d’attention”.

Bien sûr, nul besoin de réserver une chapelle à Las Vegas ou une grotte souterraine pour nourrir cette dynamique. Certains couples renouvellent leurs vœux, d’autres instaurent des traditions bien à eux : un voyage annuel, une lettre d’amour à date fixe, un dîner symbolique pour marquer les étapes traversées ensemble. L’idée n’est pas de transformer l’amour en spectacle permanent mais de lui accorder une place active.