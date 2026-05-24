Ces pressions esthétiques discrètes qui pèsent sur les demoiselles d’honneur

On parle souvent des injonctions beauté qui incombent à la mariée, alors invitée à perdre quelques tours de taille avant le grand jour, à s’épiler au millimètre et à sourire sobrement devant l’objectif. Pourtant, les femmes qui escortent la mariée jusqu’à l’autel et qui posent à ses côtés dans ce joyeux tableau, sont elles aussi soumises à des coutumes stricts. Les demoiselles d’honneur suivent des règles de beauté plus ou moins explicites pour répondre à ce désir d’harmonie sans voler la vedette à la princesse du jour.

Être “jolie mais pas plus que la mariée”

Elles arborent des robes similaires qui répondent à un dress code précis, affichent une coiffure de qualité professionnelle là aussi inspirée d’une photo Pinterest soumise dans une conversation de groupe et effectuent les mêmes mimiques comme des clones robotisés. Assises au premier rang de la mairie lors des échanges de vœux, elles ont une esthétique impeccable, qui donne l’impression d’un copier-coller. Les demoiselles d’honneur participent pleinement à la réussite d’un mariage. Soutien affectif, aide logistique et présence symbolique, elles sont à la mariée ce que la marraine la bonne fée est à Cendrillon.

Si en amont de la célébration, elles s’attèlent à organiser des enterrements de vie de jeune fille mémorable, le jour de la cérémonie, elles doivent faire bonne figure et rester dans l’ombre de la mariée. Ces femmes, élues demoiselles d’honneur, ont la chance de seconder la mariée dans ce qui est sans cessé être “le plus beau jour d’une vie”. Elles participent activement aux préparatifs, s’assurent que tout soit en ordre le jour J mais surtout elles forment un cortège soudé autour de la mariée, comme une garde rapprochée. Or, si ces “enfants de choeur” en robe satinée et à la chevelure perlée sont au centre de la célébration, elles doivent briller avec modération.

Parce qu’au-delà du côté pratique, les demoiselles d’honneur sont de précieux éléments de décor et renforcent la cohérence visuelle du mariage. Cependant, les normes voudraient qu’elles soient photogéniques et apprêtées mais qu’elles n’attirent pas trop l’attention, ce qui semble difficilement réalisable. Pas question de doubler la principale protagoniste de la fête.

Avoir une silhouette “harmonieuse” sur les photos

Si les invités ont souvent un code couleur à tenir ou un vestiaire thématique imposé, les demoiselles d’honneur, elles, sont un peu les “poupées” de la mariée. En général, la future épouse, tantôt une amie de longue date, tantôt une cousine adorée, choisit un même modèle de robe porté à l’unisson. Les demoiselles d’honneur doivent se plier à cette tenue, vouée à créer une mise en scène homogène et propre.

Sauf que voilà cette robe glissée sous un lien URL dans une discussion WhatsApp au nom inavouable n’est pas flatteuse pour toute l’assemblée. Les plus corpulentes font face au body-shaming sournois de certains sites et se sentent fautives de ne pas avoir la taille en sablier. Pour ne pas faire tâche dans ce gracieux portrait, elles achètent la robe de référence aux mauvaises mensurations et payent des frais supplémentaires pour faire des retouches et espérer se fondre dans cette toile éthérée. Les demoiselles d’honneur ont rarement carte blanche sur leur tenue. La mariée leur donne des consignes plus ou moins souples concernant la coupe, la matière, la longueur au centimètre près, le style.

Il y a également la question du placement pour les photos où les plus grandes se retrouvent en retrait à l’arrière et les plus imposantes tournées sur le côté de sorte à rétrécir leur silhouette.

Accepter des vêtements qu’elles n’ont pas choisi

Les demoiselles d’honneur, disciples de la mariée, ne sont pas libres de disposer de leur corps comme elles veulent. Elles subissent une sorte de dictature de l’apparence et elles font l’effort pour la bonne cause. La mariée plébiscite des tenues, des couleurs, des souliers en lien avec l’esprit du mariage, au détriment du confort et des goûts de celles qui les portent.

Si la couleur rose pastel ternit le visage de l’une ou si la matière satinée met mal à l’aise l’autre, elles ne vont pas s’en plaindre ouvertement par crainte de froisser la mariée, déjà au bord du burn-out. Résultat, le jour de la cérémonie, les demoiselles d’honneur ont l’impression d’être totalement nues devant des dizaines d’inconnu et doivent batailler avec leurs complexes en gardant le sourire vissé au visage.

Se conformer à une palette esthétique globale

Au-delà des robes imposées et des silhouettes “à harmoniser”, les demoiselles d’honneur doivent souvent s’aligner sur une véritable direction artistique pensée dans les moindres détails. Couleur de vernis validée par la mariée, rouge à lèvres nude imposé pour éviter les “fautes de goût”, coiffures coordonnées comme une troupe de ballet, bijoux discrets choisis à l’avance… Tout est calibré pour préserver l’esthétique du mariage.

Certaines futures mariées vont jusqu’à constituer des tableaux Pinterest ultra précis où rien n’est laissé au hasard : chignons bas impeccables, maquillage glowy identique pour tout le cortège, boucles “wavy” millimétrées, teint lumineux mais pas trop bronzé. L’objectif ? Créer une unité visuelle parfaite sur les photos et donner cette impression de cortège sorti tout droit d’un magazine bridal.

Le problème, c’est que cette recherche d’homogénéité gomme parfois les individualités. Une demoiselle d’honneur aux cheveux crépus qu’on pousse à lisser sa texture naturelle pour “matcher” avec le groupe, une autre priée d’enlever ses lunettes pour les clichés ou encore une femme tatouée à qui l’on demande de couvrir ses bras sous 30 degrés… Derrière ces exigences soi-disant esthétiques se cachent des injonctions très concrètes sur ce qu’un “beau” mariage devrait montrer.

Faire preuve de disponibilité corporelle

Être demoiselle d’honneur, ce n’est pas seulement porter une robe coordonnée et sourire sur les photos. C’est aussi accepter une forme de disponibilité physique permanente durant toute la cérémonie. Se lever à l’aube pour les préparatifs, supporter des talons pendant douze heures, multiplier les poses devant les photographes, rester impeccable malgré la chaleur, les larmes ou les douleurs aux pieds.

Le corps devient presque un outil logistique au service du mariage. Il faut tenir debout longtemps, courir après le voile emporté par le vent, replacer la traîne, porter des bouquets volumineux, danser jusqu’au bout de la nuit tout en gardant un maquillage intact. Même l’expression du visage semble parfois codifiée : être radieuse mais ne pas voler la lumière émotionnelle de la mariée.

Au fond, ces attentes révèlent une idée encore très ancrée autour des mariages : celle selon laquelle les femmes doivent être belles, disponibles, souriantes et parfaitement maîtrisées pour participer pleinement à la réussite d’un événement. Comme si leur présence ne suffisait pas et qu’il fallait, en plus, que leur corps s’intègre parfaitement dans le décor.