En Inde, leur mariage fait scandale à cause de la couleur de peau du marié

Un mariage d’amour en Inde a été transformé en polémique nationale à cause de la couleur de peau du marié, déclenchant un débat brutal sur le colorisme et les préjugés encore très présents dans la société. Rishabh Rajput et Sonali Chouksey, couple originaire du Madhya Pradesh, ont vu la vidéo de leur mariage devenir virale, non pas pour leur bonheur, mais à cause d’attaques visant la peau foncée du marié et les supposées motivations de la mariée.​

Un mariage de conte de fées… gâché par les trolls

Rishabh et Sonali se sont rencontrés à l’université en 2014, sont restés ensemble 11 ans avant de se marier le 23 novembre, entourés de leurs familles et de rituels traditionnels. Leurs photos et vidéos, postées sur les réseaux sociaux pour partager leur joie, ont rapidement circulé, mais les messages de félicitations ont été noyés sous les moqueries et les memes ciblant le teint plus foncé du marié.​

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @Queen’sTouchByShefali_ (@shefali.bridal_beauty)

Un mélange de racisme et de misogynie en ligne

Les trolls ont décrit le couple comme « mal assorti », insinuant que « Sonali ne pouvait pas être heureuse avec un homme à la peau sombre ». Beaucoup l’ont traitée de « chercheuse d’or », affirmant qu’elle l’aurait épousé pour son argent ou un poste de fonctionnaire, allant jusqu’à imaginer que son père serait ministre, sans la moindre preuve.​

Une réponse digne et frontale

Face à la violence des commentaires, le couple a décidé de répondre publiquement plutôt que de se taire. Dans un post Instagram et plusieurs interviews, Rishabh a rappelé qu’il n’est pas fonctionnaire, mais qu’il travaille dur pour offrir une vie digne à sa famille, soulignant que Sonali l’a aimé quand il « n’avait rien » et qu’elle est restée à ses côtés dans les bons comme dans les mauvais moments.​

Mettre le colorisme face à ses contradictions

Rishabh explique à BBC avoir subi des discriminations liées à sa couleur de peau toute sa vie, mais n’avoir jamais entendu, en 11 ans de couple, qu’ils formaient un « mauvais couple » jusqu’à ce que la vidéo soit jugée par des inconnus en ligne. Sonali rappelle qu’en Inde, la plupart des gens ont la peau plus foncée, et qu’avoir la peau claire ne rend pas quelqu’un meilleur, dénonçant l’absurdité de juger un couple sur la base du teint plutôt que sur l’amour et le respect qui les unissent.​

Un amour plus fort que les préjugés

Le couple insiste sur le fait qu’une vidéo de 30 secondes ne montre pas les 11 années de travail, de compromis et de soutien mutuel qui ont construit leur histoire. Aux personnes qui les qualifient de « mismatch », Rishabh répond simplement : « regardez leurs visages, ils ne semblent pas malheureux, car ils possèdent quelque chose que beaucoup n’ont pas : je l’ai elle, et elle m’a moi ».

L’histoire de Rishabh et Sonali, au-delà de l’amour sincère qu’elle incarne, révèle ainsi les stigmates persistants du colorisme en Inde. Leur union, censée être célébrée, a mis en lumière les jugements et infondés que subissent encore les personnes qui ne rentrent pas dans des normes esthétiques héritées de siècles de hiérarchies sociales. En choisissant de répondre avec dignité et de défendre leur histoire, le couple transforme la haine en prise de conscience. Leur message est limpide : ce n’est pas la couleur de peau qui définit la valeur d’un être humain.