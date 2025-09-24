Ils pensaient que la pluie gâcherait leur mariage, finalement ils en ont fait un atout

Avant le grand jour, les futurs mariés réactualisent sans cesse l’application météo, espérant que le soleil soit au rendez-vous. Mais voilà, la météo n’est pas une science exacte et le ciel bleu peut rapidement virer au gris. Ces mariés ont reçu de la pluie à la place du beau temps et au lieu de se lamenter, ils en ont profité pour faire des photos dignes d’une comédie romantique.

Quand la pluie s’abat en plein mariage

De nombreux mariages se tiennent au plus fort de l’été, saison supposée être chaude et sans nuage. Sauf que voilà, la météo joue parfois de mauvais tours et se montre capricieuse assez souvent. Même les bulletins de Louis Bodin ne sont plus fiables. La veille, les températures atteignent des sommets et le soleil scintille au-dessus des têtes, puis le jour tant attendu, les nuages s’invitent à la fête et laissent planer la menace d’une averse. La météo est le seul critère imprévisible de la cérémonie. Or, vous connaissez l’adage qui dit “mariage pluvieux, mariage heureux”.

Dans une vidéo qui a fait le tour de TikTok et qui a atteint 21 millions de vues, une photographe a immortalisé un mariage sous la pluie. Et on ne parle pas de quelques gouttes entre lesquelles on peut facilement passer mais de véritables sceaux d’eau. Une robe de mariée trempée, une décoration extérieure ravagée, un terrain boueux impraticable en escarpins… C’est un scénario catastrophe que beaucoup de mariés redoutent et pourtant les heureux époux ont tout de même rayonné sous ce ciel sombre.

Ils ont apporté la chaleur qui manquait à leur décor et bravé le déluge, le sourire accroché aux lèvres et les yeux lumineux. Certes, les brushings minutieusement réalisés ont fini à plat et le maquillage waterproof de la mariée n’a pas résisté aux intempéries mais tout le monde avait le cœur à faire la fête. Pas question de rester sous la tonnelle et d’attendre que la pluie passe. Après tout, un mariage c’est un moment qu’on ne vit qu’une fois.

Une météo maussade mais des visages radieux

La pluie aurait pu ternir la cérémonie mais en réalité elle l’a embellie. À leur place, de nombreux mariés se seraient sentis malchanceux ou maudits. Ils n’auraient pas apprécié la fête de la même manière. La photographe américaine, réputée pour ses photos authentiques et spontanées, a capturé ce déferlement de joie, les pieds dans l’eau. Avec elle pas de mise en scène hyper soignée, ni d’ordres jetés par-dessus l’objectif. Elle prend ses photos sur le vif, à des moments où les convives s’y attendent le moins.

Le résultat ? Des images réalistes et tendres qui rivalisent avec celles de “Coup de foudre à Notting Hill”. Des demoiselles d’honneur armées de parapluie qui protègent la mariée. Des danses improvisées pieds nus sur la pelouse mouillée. Des mariés qui font la position de l’ange dans les flaques. Mais aussi des demoiselles d’honneur avec les cheveux enroulés dans des serviettes comme à la sortie de la douche. Sous la pluie, les sourires ont brillé plus fort.

La leçon ? Relativiser quoi qu’il arrive

Il y a aussi un culte de la perfection autour du mariage. Tout est orchestré au millimètre près, des rubans des tables à l’ouverture de bal en passant par la façon de couper la pièce montée. Les mariés cherchent à avoir le meilleur mariage, mais selon quoi ? Selon qui ? Des normes inatteignables tout droit sorties des contes de fée ? Des standards irréalistes forgés par les réseaux sociaux ? Trop de mariés idéalisent ce jour, si symbolique. Alors forcément, quand un événement vient perturber le bon déroulé de la célébration, ils ne retiennent que ça et en oublient le reste. Ils ont l’impression que leur mariage tout entier est “ruiné”.

Or, ces clichés en témoignent : les plus beaux souvenirs se créent dans l’imperfection et l’innattendu. Certes, les photos ne sont pas aussi lisses que celles croisées sur les réseaux ou dans les Disney. Pourtant, elles contiennent l’essentiel : le bonheur, les rires non simulés et la complicité. Dans quelques années, les mariés se souviendront encore de ce mariage “arrosé” (au sens premier du terme) et en rigoleront, des étoiles dans les yeux.

S’il pleut à votre mariage, rappelez-vous ces clichés et cette belle leçon de positivité. Ne faites pas la grimace et ne râlez pas contre la météo. Pressez vous sous la pluie comme le ferait une actrice de comédie romantique. Ce sont les anges qui habitent le ciel qui sont simplement émus de vous voir dire « oui ». Voyez la pluie comme une bénédiction de celles et ceux qui ne sont plus là.