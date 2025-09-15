Si votre partenaire fait ça le jour de votre mariage, c’est un red flag

L’amour rend parfois aveugle. Pendant le mariage, celui à qui vous allez promettre l’éternité, est pourtant un beau red flag en nœud papillon. Votre partenaire montre sa vraie nature, en direct, durant cette fête supposée sceller les liens à tout jamais. Des petits détails jusqu’aux gros signaux qui disent “fuis”, voici les red flags qui risquent de vous faire regretter votre “oui” à votre mariage.

Arriver en retard sans s’excuser

Vous êtes venue avec de l’avance devant la mairie. Toute l’assemblée est déjà là, l’appareil photo vissé à la main. Cependant, votre partenaire, lui, ne répond pas à l’appel et se fait désirer. À cet instant précis, vous vivez l’un de vos pires cauchemars. Au début, vous relativisez “il a peut-être eu un problème technique avec son costume ou des ralentissement sur la route”.

Mais au bout de quelques minutes, vous commencez à vous inquiéter. Dans votre tête, vous rejouez tous les scénarios des drames romantiques du petit écran. “Et s’il m’avait planté ?”. “A-t-il changé d’avis en cours de route ?”. Et puis soudain, il débarque en faisant mine que tout va bien alors que votre mascara a déjà dévalé sur vos joues. Il arrive les mains dans les poches, avec 30 minutes de retard et ne cherche même pas à argumenter. Il vous laisse dans le flou le plus total et c’est un véritable supplice. Manquer de ponctualité ça arrive aux meilleurs d’entre nous mais le jour du mariage, ça s’apparente à de l’irrespect. Comme si cette cérémonie ne comptait pas.

Les blagues ou commentaires déplacés

Le jour du mariage, les mariés formulent leur amour devant leurs convives et font des tirades romantiques la larme au coin de l’œil et le regard transit. Mais parfois, au moment des vœux, des phrases empoisonnées se glissent dans le discours. “J’ai longtemps hésité avant de dire oui”. “On a dit oui, mais ça ne veut pas dire que je ferai la vaisselle”.

Sous couvert d’humour, votre moitié vous humilie en public et remet en doute des années de romance. Entre les blagues beauf complètement hors contexte, les remarques odieuses sur votre apparence ou la décoration (à laquelle il n’a pas participé), vous vous demandez finalement si c’est le “bon”. C’est un red flag qui vous laisse penser que le mariage sera voué à l’échec.

Hésiter à dire « oui »

C’est un red flag évident le jour du mariage. Si certains disent oui avec entrain et prononcent ce mot d’une voix sûre, d’autres réfléchissent longuement devant l’autel et se frottent le menton comme s’ils étaient face à un dilemme. Pire, il y en a qui se permettent de faire des plaisanteries lors de cette question fatidique et qui disent le fameux “oui” avec un “mais” ou alors qui commencent comme s’ils allaient prendre la négation puis qui soufflent ce mot magique. Certes douter est humain mais quand c’est presque de la mise en scène, c’est d’une violence émotionnelle inouïe.

Refuser de prendre des photos

Il y a des personnes qui ont horreur des flashs et des objectifs. Pourtant, lorsqu’il y a de l’amour, elles font un effort et bravent leur phobie de l’appareil photo pour immortaliser ce jour. En revanche, il y en a qui ne se montrent pas du tout coopératifs et qui trouvent toujours un prétexte pour remettre le shooting à plus tard. Ils ne fuient pas la séance photo par timidité ou par manque de confiance mais par agacement. Ils refusent de poser alors qu’ils savent que leur partenaire a préparé un moodboard exprès et enregistré pleins d’inspirations Instagram en amont. C’est un détail pour certains mais du point de vue des photographes c’est un signe précurseur de divorce.

Écraser le gâteau au visage de la mariée

Ce sont des images tristement récurrentes. Le gâteau arrive devant la table d’honneur et au lieu de découper une première part symbolique pour la donner à sa moitié, le marié se laisse diriger par l’enfant de 5 ans qui sommeille en lui. Il enfonce la tête de la mariée dans le wedding cake et elle se retrouve avec un teint à la chantilly et un maquillage (qui lui a pris des heures) complètement ruiné. Ce que beaucoup considèrent comme un simple prank inoffensif est une sérieuse bavure sentimentale. Trop sidérée pour réagir, vous vous contentez de sourire alors que intérieurement vous bouillonnez. Vous avez l’impression d’avoir été souillée devant tous vos convives.

Passer plus de temps avec les amis qu’avec la mariée

C’est un red flag courant pendant le mariage. Au lieu de rester aux côtés de sa dulcinée, le mari prend racine à la table de ses amis et a même formé un clan en marge des festivités. Il ne se contente pas de les saluer ou de prendre quelques nouvelles, il passe toute la cérémonie avec eux, sans jamais vous adresser un regard. Tant et si bien que vous avez l’impression de vous marier avec un fantôme. Sa chaise est constamment vide et vous vous retrouvez à lever votre verre en solitaire. Il se comporte comme un célibataire et peut-être qu’il n’est pas prêt à faire de vous le centre de son monde.

Il n’est pas trop tard pour faire demi tour

Certes, vous avez juré de vous aimer jusqu’à ce que la mort vous sépare, cependant vous n’avez pas le cœur cadenassé. Si les red flags vous sautent aux yeux seulement le jour du mariage, après avoir enfilé l’alliance, sachez que vous pouvez rompre à tout moment. Ne vous forcez pas à rester avec une personne qui vous rabaisse plus bas que terre au lieu de vous élever plus haut que le ciel.

Mieux vaut parfois divorcer à temps plutôt que de s’engager dans une romance éternelle qui ne suscitera que du malheur et des disputes. Par le passé, trop de femmes se sont retrouvées prisonnières de leur mari, piégées dans un mariage triste et destructeur. Aujourd’hui, le divorce est une bonne porte de sortie. Vous pouvez toujours laisser une deuxième chance à votre partenaire mais pas mille.

Parfois les red flag ne ressortent que le jour du mariage, date à laquelle votre partenaire vous prend certainement pour acquise. Cependant, s’il agit aussi mal en ce jour si précieux, comment se comportera-t-il dans les années à venir ?