Ce que les femmes qui ont une vie sexuelle épanouie font différemment

Lors des retrouvailles sous la couette ou des caresses intimes en solitaire, l’ascension vers le 7e ciel est parfois laborieuse. Vous éprouvez d’agréables sensations, mais vous ne parvenez jamais à l’extase, à ce que beaucoup qualifient de « grand frisson ». Les femmes ressortent souvent des relations charnelles bredouilles, sans avoir les yeux qui roulent et le corps qui frémit de haut en bas. Mais il ne suffit pas de penser très fort à l’orgasme ou de frotter sa vulve jusqu’à en avoir des courbatures aux doigts pour vivre cette expérience de « plaisir ultime ». Celles qui ont une vie sexuelle épanouie partagent toutes ces points communs dans leur routine érotique. Se faire du bien, c’est tout un art et ça nécessite de l’entraînement (et les bons accessoires).

Elles utilisent un sextoy bien particulier

Les femmes qui ont une vie sexuelle épanouie ne se contentent pas de la « main magique » pour stimuler leur intimité et préparer le terrain. Elles sollicitent des jouets qui deviennent rapidement une douce extension de leur bras (ou de celui de leur partenaire). Peut-être que vous aussi vous avez besoin d’un petit coup de pouce ou plutôt de vibrato pour atteindre les sommets de l’extase, le climax de la jouissance. Mais pour faire réagir l’intimité et vivre des sensations jusqu’alors inconnues, tous les sextoys ne se valent pas. Les femmes à la sexualité décomplexée, elles, ne jurent que par Tama de Maloo Intime. Ne vous fiez pas à sa taille. Ce sextoy deux en un est un petit bijou de technologie qui ouvre une voie directe sur le plaisir.

Il se compose d’un œuf vibrant et d’une télécommande ultra sensorielle en forme de bague. Son petit truc en plus ? Elle est capable de se muer en stimulateur clitoridien et de procurer les meilleures caresses à votre clitoris, organe le plus sensible de votre anatomie. Vous avez déjà des coups de chaud rien qu’en lisant cette description. Et ce n’est pas fini. Vous pouvez vaquer à vos occupations librement et ressentir cette délicieuse décharge sous la culotte à n’importe quel moment. Que vous soyez au ciné ou au restaurant, c’est votre partenaire qui mène la danse. Ce sextoy hybride rivalise largement avec ceux des grandes griffes du plaisir intime. C’est une boussole quand vous ne savez pas où aller, un guide dans l’exploration de soi. C’est aussi un précieux renfort pour accompagner les gestes de votre partenaire, parfois maladroit.

Elles se concentrent sur leurs sensations

Ces femmes-là ne cherchent pas à performer, à « faire comme il faut », ou à imiter les gestes des pornos. Elles se demandent plutôt : « Qu’est-ce qui me fait vraiment envie ? ». Parfois, c’est une caresse. Parfois, c’est du silence. Au lieu de dépenser toute leur énergie après leur partenaire, elles pensent à leur propre plaisir et en font une priorité. Et en face, l’autre est plutôt réceptif à cet agréable scénario. Vous ne l’ignorez peut-être, mais voir l’autre se faire du bien est presque plus jouissif que de recevoir des baisers dans l’entrejambe. Le plaisir est communicatif, pas égoïste.

Les femmes qui ont une sexualité épanouie pratiquent le sexe en pleine conscience. Elles ne pensent pas à leur liste de course ou aux impôts pendant la valse des corps. Dans leur tête, c’est le calme plat. Elles sont au cœur de l’acte, actrices de leur plaisir et non pas en spectatrices passives.

Elles savent comment utiliser leur périnée

Ce n’est peut-être pas le muscle dont on parle le plus souvent à table ni celui qui attire le plus l’attention dans les exercices de sport et pourtant, le périnée est l’un des secrets les mieux gardés des femmes qui vivent une sexualité pleinement épanouie. Ce groupe de muscles en forme de hamac, niché entre le pubis et le coccyx, joue un rôle crucial dans le plaisir, la tonicité intime, mais aussi la conscience corporelle.

Les femmes qui ont une vie sexuelle épanouie prennent soin de leur périnée. Et elles ne le font pas seulement pour des raisons médicales ou post-partum. Elles savent que le muscler, c’est aussi intensifier les sensations et reprendre le contrôle sur leur plaisir (et celui de leur partenaire d’acrobaties). Au programme ? Beaucoup d’exercices de Kegel !

Elles sont en paix avec leur corps

C’est la base des bases, la leçon numéro un. Les femmes qui ont une vie sexuelle épanouie voient leur corps comme un allié et non pas un ennemi. Elles le traitent avec bienveillance et respect. Elles ne le poussent pas dans ses retranchements et respectent ses limites. Par-dessus tout, elles l’aiment tel qu’il est et ne cherchent pas à le cacher. Qu’elles aient des vergetures, une poitrine dite généreuse ou une peau qui vit, elles ne s’excusent pas d’exister. Leur corps n’est pas un obstacle, mais un terrain de jeu. Finalement, le plaisir commence là où les complexes s’arrêtent.

Elles ne cherchent pas la perfection

Les femmes qui ont une vie sexuelle épanouie n’ont pas peur d’être elles-mêmes. Elles ne cherchent pas à copier les actrices X, à se contorsionner pour impressionner et encore moins à simuler. Elles ne veulent pas imiter Clara Morgan ou la surpasser, simplement vivre le sexe dans son authenticité, avec les maladresses qui vont avec, les fous rires nerveux, les crampes non dissimulées et les bruits qui accompagnent le va-et-viens. Pour elles, le sexe n’est pas un marathon, mais un voyage. Ce qu’elles cultivent, c’est la spontanéité, la douceur, et le droit d’improviser.

Elles cultivent leur sensualité… même en solo

Ces femmes-là n’attendent pas le retour de leur partenaire pour baisser le pantalon et choyer leur intimité. Elles savent s’accorder du temps, explorer leur corps, leurs envies, leur sensibilité. Plongées dans une parure de lingerie sensuelle, elles parcourent leur corps du bout des doigts. Elles titillent leurs zones érogènes avant de rejoindre la zone fatidique. Au creux du canapé ou dans le lit, elles font appel à leurs plus grands fantasmes pour cette mise en jambe. Elles ne précipitent pas le plaisir, elles le laissent monter doucement. Après tout, les câlins ne nécessitent pas nécessairement une aide extérieure.

Les femmes qui ont une vie sexuelle épanouie sont à l’opposé de ce que la société revendique et attend d’elles. Sans les injonctions, le sexe prend une tout autre tournure, beaucoup plus satisfaisante.

Article partenaire