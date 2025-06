Je pensais tout savoir sur le plaisir… jusqu’à ce que je m’inscrive sur Wyylde

Comme beaucoup de personnes, j’avais des aprioris sur le libertinage et je pensais que ce n’était pas fait pour moi. Toutefois, en poussant les portes de Wyylde, le réseau social consacré à l’exploration sexuelle – dont le libertinage, j’ai découvert un univers coquin qui laisse libre cours aux fantasmes et qui assouvit des désirs que l’on garde souvent pour soi. Je ne dirais pas que je me suis sentie « dans mon élément », cependant, cette expérience a métamorphosé ma sexualité et mon rapport au corps.

De la curiosité au déclic

En couple depuis six ans, j’ai une vie sexuelle plutôt « pantouflarde ». Avec mon partenaire, on se repose sur nos acquis et on ne cherche pas forcément l’originalité au creux du lit. On a déjà fait le tour du Kama sutra et on s’est aussi essayés à quelques fantaisies érotiques, mais nous ne sommes jamais allés plus loin. On a certainement préféré rester dans notre zone de confort, par habitude. Pourtant, on est « ouvert d’esprit », mais peut-être pas assez aventureux. On n’est pas du genre à faire l’amour dans des cabines d’essayage, des criques ou même hors de la chambre à coucher. Disons, qu’on est plus « pudique » dans nos parenthèses charnelles sans pour autant être dans la retenue.

Personnellement, je voyais le libertinage comme une pratique marginale et j’imaginais seulement des corps nus se tutoyer dans des lieux confidentiels éclairés au néon. J’avais une image assez médiocre de cet épicurisme sexuel. Pourtant, cet univers décomplexé m’a toujours fasciné. Je suis alors passée de l’autre côté sans pour autant investir un décor à la « 50 nuances de Grey », avec un masque sur les yeux et rien sur le corps. Ces soirées privées, qui nécessitent une invitation, sont bien trop intimidantes pour un « début ». Pour une initiation en douceur, je me suis inscrite sur Wyylde, le réseau social consacré à l’exploration sexuelle, « the place to be » quand on veut explorer d’autres facettes de la sexualité, comme par exemple le libertinage.

Je voulais me faire ma propre idée sur ce monde dont on parle à demi-mot et qui chauffe les joues à sa simple évocation. Dès mes premiers pas sur Wyylde, je comprends que j’ai tout faux sur le libertinage et que je suis très loin de la réalité. J’explore, j’observe et surtout, je me découvre en train de remettre en question des années de sexualité sous pilote automatique.

Une sexualité qui s’écrit autrement

Wyylde est un peu à la croisée du réseau social et du site de rencontres. Sauf que là, les personnes inscrites peuvent pimenter leur description et livrer des détails sensuels que les applis traditionnelles censureraient. Les photos de profil sont quant à elles beaucoup plus explicites et portent le zoom ailleurs que sur le visage. Cependant, pas de quoi heurter ma sensibilité. Au contraire, je trouve cet effeuillage virtuel plutôt émoustillant.

Les utilisateurs de Wyylde parlent vraiment de leurs désirs. Pas de sous-entendus gênés, pas de « tu vois ce que je veux dire ». Non, ils disent « je veux du BDSM« ou « je suis là pour de l’échangisme » comme quelqu’un d’autre dirait « j’ai envie d’un gâteau ». Beaucoup estiment que le libertinage est une pratique malsaine qui encourage à la débauche. Pourtant, Wyylde encourage surtout à l’exploration sexuelle, à la connaissance de soi, à un plaisir sans compromis ni règlement.

Ici, pas de clones photoshopés, de bombes inaccessibles ou de discours préfabriqués, mais des corps divers, des histoires de vie multiples, des solitudes, des couples en recherche, des envies franches. Des papouilles au gang bang, sur Wyylde, il n’y a pas un plaisir plus acceptable qu’un autre. Cette neutralité met tout de suite à l’aise. Autre point fort de Wyylde : la sécurité renforcée et le gros travail de modération, qui se ressent à chaque clic. Pas de prédateurs infiltrés, ni de détraqués « sous couverture » et encore moins de phrases déplacées. La politesse et le respect sont des prérequis pour avoir sa place sur Wyylde.

Je n’ai rien « fait », pourtant ça m’a enrichi

Non, je ne me suis pas jetée à corps perdu dans une orgie. Je n’ai pas rencontré dix partenaires en une semaine, je n’ai pas non plus pris part aux événements impudiques inscrits dans l’agenda de Wyylde. En vérité, je suis restée longtemps dans l’observation, à effleurer les profils du regard, à toucher la chaire des yeux, comme au musée. Je me suis seulement laissée tenter par des lives et l’électricité est quand même passée à travers l’écran. Ces vidéos, en direct, sont bien plus suaves et authentiques que ce que j’ai pu voir dans le X. Je suis ressortie de ce rendez-vous intime les mains moites et le corps bouillant.

Ce que j’ai compris sur Wyylde, c’est qu’il n’existe pas une seule façon « normale » de vivre sa sexualité. Il n’y a que celle qui vous fait du bien, dans le respect de soi et des autres. Explorer ce n’est pas péché. Même si j’ai plus été une spectatrice, qu’une membre active, Wyylde a dérouillé ma vie sexuelle, engourdie par les années et rongée par les mythes. D’ailleurs, moi qui pensais que le libertinage était une pratique rare, j’ai découvert une communauté foisonnante, dispersée dans toute la France, y compris les coins les plus reculés. Preuve que de nombreuses personnes s’ennuient dans les rapports normés, et que ce réseau social consacré à l’exploration sexuelle est bénéfique.

Ce que Wyylde m’a appris sur la sexualité

Ce que je n’avais pas anticipé, c’est à quel point cela m’a aidée à me reconnecter à mon propre corps, que je n’écoutais pas si bien. En lisant ces récits de femmes qui se sentent puissantes en exprimant leur plaisir et en étant exposées à tous ces corps « à prendre », j’ai arrêté de me voir à travers le regard des autres. Mon corps est devenu un terrain de jeu, pas une vitrine « à optimiser ». Et avec cette liberté nouvelle, j’ai retrouvé une sensualité plus riche, plus fluide, plus vraie.

Dans l’imaginaire collectif, le libertinage c’est juste des inconnus qui s’entremêlent ou pire, une excuse pour tromper. Pourtant, ce que je retiens de Wyylde, c’est beaucoup plus éloquent et bien moins caricatural. C’est un espace où je peux être 100 % moi, sans me restreindre, ni me justifier.

Wyylde est le point de départ de toutes les folies sensuelles, celles que la société ne vante pas et qui suscitent pourtant plus de frissons qu’une position figée du Kama sutra. J’ai atterri sur ce réseau social consacré à l’exploration sexuelle par curiosité, sans trop d’espoir, et ça m’a fait revenir à une sexualité plus intuitive et moins « calculée ».

Article partenaire