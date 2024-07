Ce que vous ne saviez pas sur le clitoris : 7 révélations fascinantes

Véritable petit bouton magique exclusivement voué au plaisir, le clitoris fait parler de lui, mais est pourtant encore mal connu. En 2024, il existe toujours des hommes qui ignorent son emplacement… Certaines femmes, elles-mêmes, ne le connaissent peut-être pas si bien que ça, d’ailleurs. Voici donc 7 révélations fascinantes pour être incollable à son sujet !

Le clitoris est un iceberg sous-estimé

Vous pensez peut-être que le clitoris n’est qu’un petit bouton (capuchon) situé à l’extérieur du corps, détrompez-vous ! Ce n’est que la partie visible de l’iceberg ça. En réalité, le clitoris possède une structure interne complexe qui s’étend bien au-delà de ce que l’œil peut voir. Ce fameux « bouton », en apparence de la taille d’un raisin sec, est constitué de trois parties :

Le gland et son capuchon, la partie visible du clitoris.

Le corps, qui forme un Y renversé dont les branches sont composées de corps caverneux.

Les bulbes, qui entourent le vagin.

Il a été découvert au XVIIe siècle

Il faut aller chercher du côté du grec ancien pour trouver son origine. Le mot clitoris vient de « kleitoris » qui signifie « sorte de pierre ». Mais à cette époque on ne l’utilisait pas pour désigner l’organe dit féminin. C’est en 1559, que le professeur italien Mateo Realdo Colombo identifie le clitoris comme étant « le siège du plaisir de la femme ». Et il faut finalement attendre le XVIIe siècle, pour voir les premiers dessins anatomiques signaler « réellement » son existence.

En bref, on sait depuis longtemps que le clitoris permet d’accéder au plaisir, mais cet organe reste pourtant le grand oublié des manuels d’éducation sexuelle. Pour l’anecdote, il est d’ailleurs cité dans un livre scolaire pour la première fois seulement en 2017 !

C’est un organe dédié 100 % au plaisir

Dénué de tout muscle, le clitoris est le seul organe du corps humain dont l’unique fonction est de nous procurer du plaisir. Il n’intervient absolument pas dans le fonctionnement du corps humain, si ce n’est en nous faisant atteindre le 7e ciel.

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, l’orgasme chez les personnes ayant un vagin n’est pas toujours centré sur la pénétration vaginale. Le clitoris peut permettre de jouir à sa simple stimulation. Sa stimulation directe ou indirecte peut déclencher des orgasmes puissants et satisfaisants. Petit, mais efficace !

C’est un grand sensible

C’est le moins que l’on puisse dire ! Le clitoris est un véritable chef-d’œuvre de la nature en termes de sensibilité. Il comporterait plus de 10 000 terminaisons nerveuses concentrées dans une toute petite surface. Traduction, il n’en faut pas beaucoup pour le stimuler. À titre de comparaison, le pénis n’en possède que 6000. Cette concentration de terminaisons nerveuses explique pourquoi le clitoris joue un rôle central dans le plaisir sexuel.

Le clitoris entre en érection

Eh non, les personnes à pénis n’ont pas le monopole de l’érection ! C’est bien moins visible certes, puisque le clitoris est de très petite taille, mais il peut bel et bien entrer en érection. Le clitoris est un corps caverneux, ce qui signifie qu’il est capable de grandir et de gonfler. Lorsqu’il est stimulé sexuellement il durcit. Son gland et sa hampe se remplissent de sang augmentant son volume. Le clitoris se dresse alors et devient très sensible : c’est ce qu’on appelle une érection.

C’est un champion de la résilience

Même après une lésion, le clitoris peut se régénérer et retrouver sa sensibilité. Cette résilience est due à sa riche innervation et à sa capacité de régénération nerveuse. Attention, il est tout de même crucial de souligner l’importance du respect de cet organe sensible. Des dommages importants peuvent avoir des conséquences à long terme sur le plaisir et sa fonction sexuelle.

Des formes et des tailles variées

Dernier fait à connaître : la forme et la couleur de cet organe varient d’une personne à l’autre. Tout comme les empreintes digitales, chaque clitoris est unique. Il existe une grande variété de formes, de tailles et de couleurs. Ainsi, il peut être presque invisible, ou à l’inverse plus proéminent et peut également virer du rose pâle au noir.

Pas d’inquiétude, cette diversité est tout à fait normale et reflète la merveilleuse variabilité de l’anatomie humaine. Spoiler alert : il n’existe pas de « taille idéale » pour le clitoris ; chaque variation est belle et fonctionnelle à sa manière.

Le clitoris est une merveille de « technologie » qui mérite d’être explorée, intellectuellement ou par tout moyen à votre convenance. En apprenant à mieux le connaître, nous pouvons célébrer la diversité et l’incroyable capacité du corps humain à éprouver du plaisir. Alors, que vous soyez une personne cherchant à mieux comprendre votre propre corps ou un.e partenaire désireux.se d’offrir du plaisir, ces révélations sur le clitoris sont là pour vous guider et vous inspirer !