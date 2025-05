La clé du plaisir selon certaines cultures asiatiques ? Le mystérieux Baiser de Singapour

Technique ancestrale, plaisir partagé, contrôle du corps : le Baiser de Singapour fascine par sa subtilité et sa promesse de connexions plus profondes. Pratique héritée de traditions millénaires, elle attire aujourd’hui un public curieux et désireux de redécouvrir l’intimité autrement.

Une tradition venue d’Asie, entre maîtrise et sensualité

Le Baiser de Singapour, aussi connu sous le nom de « pompoir » ou « kabazza », est une pratique sexuelle qui trouve ses racines en Asie du Sud. On en retrouve des traces dans des écrits indiens anciens, où des femmes étaient formées à l’art de maîtriser leur musculature pelvienne dans une démarche aussi bien spirituelle que sensuelle. Ce savoir transmis oralement au fil des générations visait à favoriser une harmonie corporelle, un meilleur contrôle de soi et, bien entendu, à intensifier les sensations partagées pendant l’acte sexuel.

Longtemps marginalisée ou perçue comme exotique en Occident, cette méthode refait aujourd’hui surface, portée par un intérêt croissant pour les pratiques sexuelles conscientes, lentes et centrées sur le ressenti corporel.

Le principe du Baiser de Singapour

Concrètement, cette technique repose sur la contraction volontaire et rythmée des muscles du plancher pelvien pendant un rapport sexuel. Contrairement à une idée répandue, il ne s’agit pas d’un simple jeu de mouvement ou de posture, mais bien d’un exercice de contrôle interne.

Dans sa forme classique, la partenaire est en position assise sur son partenaire allongé, mais d’autres variantes sont possibles. L’essentiel repose sur le fait que la personne qui réalise le Baiser de Singapour guide l’expérience en contractant de façon coordonnée les muscles pelviens autour du sexe de l’autre. Cela crée une sensation de pression, de succion ou de pulsation qui peut s’apparenter aux effets d’une stimulation orale. La subtilité de ce geste est ce qui rend la pratique particulièrement singulière, car elle mobilise des muscles souvent ignorés dans la sexualité dite classique.

Des bienfaits au-delà du plaisir

Le Baiser de Singapour ne se résume pas à une quête d’orgasmes plus intenses, même si beaucoup de pratiquants témoignent d’une meilleure qualité d’orgasme, souvent plus profond, plus durable, parfois même multiple. Cette pratique offre également des avantages concrets pour la santé intime.

Chez les femmes, elle permet :

de renforcer le plancher pelvien, notamment après un accouchement,

de prévenir les fuites urinaires ou le relâchement musculaire lié à l’âge,

d’améliorer la conscience corporelle et la relation au désir.

Chez les hommes, les effets bénéfiques rapportés concernent parfois l’amélioration du contrôle de l’éjaculation ou une meilleure perception sensorielle pendant l’acte.

La régularité est la clé : pratiquer ces contractions (similaires aux exercices de Kegel) de manière quotidienne peut aider à progresser rapidement et à se reconnecter à ses sensations corporelles.

Une pratique accessible, mais qui demande du temps

Comme toute forme d’entraînement musculaire, cette technique demande de la patience et une certaine pédagogie corporelle. Il ne s’agit pas de performer ni d’impressionner, mais de se familiariser avec des muscles souvent peu mobilisés consciemment.

Pour identifier les bons muscles, un exercice simple consiste à interrompre le jet d’urine en pleine miction (à ne pas faire systématiquement, mais à titre d’essai ponctuel). C’est ce groupe musculaire, le muscle pubo-coccygien, qui est sollicité lors du Baiser de Singapour.

Des coachs en santé sexuelle, des kinésithérapeutes spécialisés ou des pratiques comme le yoga du périnée peuvent accompagner les personnes qui souhaitent s’initier en douceur.

Une redécouverte du corps et du lien

Si le Baiser de Singapour intrigue autant aujourd’hui, c’est sans doute parce qu’il correspond à une attente nouvelle autour de la sexualité : plus lente, plus incarnée, moins mécanique. Il redonne à l’intimité sa dimension active, douce et consciente, où le plaisir ne passe plus seulement par l’intensité, mais par la qualité du lien corporel et émotionnel.

Dans un contexte où une majorité de femmes et une part importante d’hommes déclarent ne pas être pleinement satisfaits de leur vie sexuelle (Contexte des sexualités en France, 2023), remettre le corps au centre et retrouver des outils concrets pour mieux le connaître apparaît comme une piste précieuse.

Le Baiser de Singapour n’est ainsi ni une promesse miracle, ni une technique inaccessible. C’est un chemin d’exploration qui mêle tradition et conscience corporelle, où le plaisir s’éduque, se cultive, et se partage. En prenant le temps de se reconnecter à ses sensations et à son partenaire, cette pratique invite à redéfinir le plaisir comme un art subtil, à la portée de toutes les personnes qui souhaitent en faire une expérience vivante, libre et incarnée.