Dans une abbaye classée, cette cérémonie entourée de milliers de fleurs fait sensation

Une cérémonie hors du commun s’est tenue au cœur de l’un des monuments les plus emblématiques de France. Le 1er juin 2026, l’abbaye du Mont-Saint-Michel a accueilli un événement spectaculaire orchestré par la mannequin chinoise Ming Xi et l’entrepreneur Mario Ho, dans un décor de conte de fées.

Une cérémonie spectaculaire au Mont-Saint-Michel

Le 1er juin 2026, l’abbaye du Mont-Saint-Michel, joyau du patrimoine français classé au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1979, a été le théâtre d’un événement aussi rare que somptueux. La mannequin chinoise Ming Xi et son époux, l’entrepreneur Mario Ho, y ont célébré une cérémonie dont les images ont rapidement enflammé les réseaux sociaux. Diffusés sur le compte Instagram de la top model, les clichés montrent une mise en scène spectaculaire, à la limite du conte de fées : décoration luxueuse, foule d’invités prestigieux et cadre architectural unique au monde.

Des milliers de fleurs pour un décor onirique

Le détail qui frappe le plus dans les images reste le travail floral, véritable signature de l’événement. Un parterre composé de milliers de fleurs a transformé l’intérieur de l’abbaye en jardin onirique, créant une impression d’irréel. À tel point que certains internautes, en découvrant les clichés, se sont demandé s’il ne s’agissait pas d’images générées par intelligence artificielle. Cette scénographie florale a immédiatement suscité l’admiration des fans d’événementiel haut de gamme à travers le monde.

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Une « privatisation pour mécénat », pas un mariage officiel

Si les images suggèrent une union, l’institution gestionnaire du site refuse expressément le terme de « mariage ». Le Centre des Monuments Nationaux (CMN), qui administre l’abbaye, a tenu à clarifier publiquement les choses : il s’agissait, selon lui, d’une « privatisation pour un événement privé », ayant nécessité la fermeture de l’abbaye au public durant toute la journée du 1er juin.

Le CMN précise que cette privatisation a été consentie « à un généreux mécène », et qu’il s’agissait d’une location à titre onéreux participant à l’entretien de l’abbaye et des 110 monuments du Centre des monuments nationaux. L’institution insiste également : « Ce n’était pas une cérémonie religieuse ».

Un couple déjà marié civilement depuis 2019

Si la portée officielle de l’événement reste donc encadrée, il n’en demeure pas moins que Ming Xi et Mario Ho ne se sont pas unis pour la première fois ce jour-là. Le couple, qui se fréquente depuis 2017, s’est marié civilement dès 2019. La cérémonie du Mont-Saint-Michel revêtait donc une dimension symbolique et personnelle plutôt qu’une portée juridique. Une démarche que Ming Xi a tenu à valoriser en partageant les images sur ses réseaux sociaux, où elle est suivie par plus de deux millions d’abonnés.

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Ming Xi et Mario Ho, deux figures asiatiques d’envergure

Ming Xi est une véritable star en Asie. Diplômée en mode de l’université de Donghua à Shanghai, elle s’est imposée dans l’industrie de la mode dès 2009 grâce au concours Elite Model Look, où elle a terminé troisième. Elle a depuis défilé pour les plus grandes maisons de couture, de Givenchy à Balmain, et a notamment été égérie du parfum Flower by Kenzo en 2015 ainsi qu’« Ange » de la marque Victoria’s Secret.

À ses côtés, Mario Ho est issu de la célèbre famille Ho de Macao, l’une des plus influentes de la région. Au-delà de cet héritage, il s’est imposé comme entrepreneur reconnu dans plusieurs secteurs, dont l’esport. Le couple compte ainsi parmi les personnalités les plus en vue et les plus fortunées de Hong Kong et de Chine continentale.

Un attachement assumé à la Normandie

Le choix du Mont-Saint-Michel n’est pas anodin pour le couple, qui entretient un attachement particulier à la Normandie. Ming Xi a notamment confié à un magazine de mode avoir particulièrement apprécié de dîner à Deauville, qu’elle qualifie de « ville natale de Chanel ». « Cela rendait ce choix encore plus symbolique », a-t-elle expliqué. Sur son compte Instagram, le couple avait également partagé, près d’un an plus tôt, des images d’une escapade hivernale au Mont-Saint-Michel, photographié au coucher du soleil.

Entre milliers de fleurs, décor de carte postale et invités triés sur le volet, la cérémonie organisée par Ming Xi et Mario Ho au Mont-Saint-Michel restera ainsi comme l’un des événements privés les plus marquants de l’année 2026. Si l’institution refuse le qualificatif de « mariage » et préfère parler « d’opération de mécénat », les images, elles, continuent de circuler à travers la planète, transformant l’abbaye millénaire en théâtre d’un conte de fées contemporain.