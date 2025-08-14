Ce mot que les hommes mettent dans leur bio pour paraître cool… mais qui ne l’est pas

Pour se décrire sur les applications de rencontre et faire une bonne première impression, certains hommes utilisent des mots “vendeurs”. Des adjectifs qualificatifs choisis avec la plus grande minutie. Il y en a d’ailleurs un qui revient souvent dans les textes de présentation. Il inspire spontanément la joie de vivre, le goût des bonnes choses et les plaisirs simples mais il cache un double sens, pas très éloquent.

Un mot “magique” dans la bio des hommes

Sur les applications de rencontre, la bio plante un peu le décor et révèle une part de la personne sans trop en dire non plus. C’est elle qui vous fait swiper vers la gauche ou vers la droite et qui vous donne envie d’aller plus loin (ou pas). C’est un peu comme la quatrième de couverture d’un livre : si l’argumentaire est convaincant, vous ouvrez le premier chapitre mais si ça n’est pas à votre goût, vous en restez là.

Si certains sortent leur plus belle prose (probablement soufflée par ChatGPT), d’autres se contentent de quelques mots, simples et efficaces. Ceux-là ne cherchent pas à dépasser Baudelaire et ne prennent pas des phrases toutes faites sur le web. Ils vont à l’essentiel et mettent juste quelques formes. Sous leur photo de profil, le mot “épicurien” s’inscrit en évidence, comme un étendard. Il évoque tout de suite un “bon vivant”, qui ne s’encombre pas de la superficialité. À la vue de ce mot très rabelaisien, le portrait d’un homme festif et chaleureux se dresse dans les esprits.

On imagine un adepte des repas à la bonne franquette, des grands crus, des guinguettes de village et des soirées jeux de société. Quelqu’un qui préfère les pique-niques accompagnés d’un saucisson et d’une bonne baguette aux repas gastronomiques. Quelqu’un qui propose un rencard dans les allées d’un marché local plutôt que sur des quais. Bref, cet homme, plus proche de Bacchus que d’Apollon, veut montrer qu’il a la vie facile, qu’il est détendu, et qu’il sait savourer chaque instant. En tant que lectrice, vous vous dites qu’il a l’air sympa, ouvert d’esprit, mature, et qu’avec lui, vous êtes sûre de passer de bons moments.

Mais gare aux “épicuriens” auto-proclamés

Le terme “épicurien” comble le vide de nombreuses descriptions et s’insinue entre tous les pouces. S’il semble présager un date sans prise de tête et une idylle pleine d’authenticité, il a aussi ses limites. Ce mot, victime de son succès, dépeint surtout quelqu’un qui cherche une relation furtive mais intense.

Parfois, cet homme qui se qualifie d’épicurien sous-entend : « Je cherche surtout à profiter sans trop m’engager ». Ce profil peut s’accompagner d’une peur de l’engagement, d’une incapacité à construire une vraie relation sérieuse, ou d’un goût immodéré pour la fête et le plaisir immédiat, au détriment du reste.

En clair, un homme “épicurien” est parfois celui qui va préférer les sorties, les soirées arrosées, les dîners sans fin, mais qui va éviter de parler de sentiments profonds, d’avenir à deux, ou de construire un projet commun. Ce Don Juan, qui ne jure que par le fromage et le bon vin, a certainement un amour aussi insatiable que son appétit.

Comment repérer le vrai “épicurien” du red flag

Si autrefois, le mot “épicurien” attirait au match et faisait son petit effet, désormais il suscite la méfiance. Vous craignez de vous retrouver avec un homme loquace uniquement quand il s’agit de houblon ou de grand cru mais mutique quand il est question de sentiment. Difficile de flairer un bon vivant d’un fêtard chevronné qui ne pense qu’à s’amuser et à se mettre à l’envers tous les week-ends. Voici donc quelques signes pour distinguer le vrai du faux :

Il parle beaucoup de soirées, d’alcool et de fêtes dans ses messages, mais esquive quand vous abordez des sujets plus sérieux.

Ses photos sont surtout des clichés en soirée, au bar, ou en voyage “fun”, mais vous ne voyez jamais de photos avec sa famille ou ses amis proches.

Il évite clairement les rendez-vous en journée, préférant les apéros ou les sorties nocturnes, signe qu’il privilégie les moments légers plutôt que les échanges profonds.

Son discours est très centré sur lui-même, ses envies immédiates et son plaisir, sans poser de questions sur vous ou votre vie.

Alors, quand vous tombez sur un profil avec ce mot dans la bio, ne vous arrêtez pas à la surface. Menez l’enquête, écoutez votre intuition, et rappelez-vous que derrière un mot cool peut se cacher un vrai red flag… ou une belle surprise. Parce que l’emballage est peut-être beau mais ce qu’il y a en-dessous est parfois décevant.