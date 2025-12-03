Les couples qui ont un animal seraient plus heureux : l’étude qui bluffe

Il y a des couples qui accueillent leur premier bébé et d’autres qui préfèrent le panier à chien ou l’arbre à chat au couffin. L’animal, souvent choyé comme un enfant, fait le trait d’union entre les partenaires et devient un adorable médiateur conjugal. C’est ce que révèle une nouvelle étude édifiante : l’arrivée d’un animal peut transformer votre vie sentimentale.

L’animal participe à l’harmonie du couple

Votre enfant ne fait pas areuh et ne gazouille pas, il renifle, grogne, ronronne. Il n’a pas de plis sur la peau, mais des poils soyeux sur le dos. Votre enfant n’a pas de biberons ou de petits pots, mais une gamelle de croquettes à disposition. Depuis que votre animal a franchi le pas de votre porte, votre couple est devenu une jolie petite famille.

C’est une décision que vous avez prise à deux, sans vous douter que cet animal pourrait faire la vitalité de votre couple. C’est la réincarnation baveuse ou féline de Cupidon. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les couples ne se disputent pas pour savoir qui sera de corvée de litière ou qui promènera le chien à 22h sous le givre. Non, l’animal n’est pas un énième sujet de discorde, c’est le gardien des sentiments, la sentinelle des cœurs.

Selon une étude relayée dans le Journal of Social and Personal Relationships, les couples qui ont un animal en commun sont plus soudés, affichent un quota de rigolade supérieur à la moyenne et privilégient la discussion calme à la dispute frontale. À condition que l’animal ne soit pas juste un « figurant » que vous câlinez quand bon vous semble. Comme le précise Ece Beren Barklam, psychologue interviewé par PsyPost, le simple fait d’adopter un animal ne fera pas de miracle dans le couple. En revanche, lorsque l’animal prend part à la romance à la façon de Gus dans « Cendrillon », les partenaires sont plus épanouis au quotidien.

Quand l’animal nourrit la complicité

Les couples qui ont un animal sous leur toit ne passent pas leur temps à se faire des reproches par l’intermédiaire du chien ou à tenter de rallier le chat à leur cause avec quelques caresses intéressées. Non, un animal, ça rapproche. Vous promenez le chien main dans la main et cette balade journalière prend la forme de tendres retrouvailles. Vous jouez avec le chat pendant de longues minutes, jusqu’à en oublier vos soirées Netflix and chill.

L’animal impose une certaine sérénité et apaise le couple. Les chercheurs parlent même de « présence cognitive ». Lorsque l’animal n’est pas là, vos pensées se dirigent spontanément vers lui et votre couple s’enrichit de ses bonnes ondes. Ce n’est pas tant le fait d’organiser des activités autour de l’animal qui vous fait du bien, simplement ce que votre compagnon à quatre pattes dégage.

Plus de calme et de sérénité dans le foyer

L’animal n’a pas vocation à « sauver » votre couple. Ça ne doit pas être une « solution » de dernier recours pour recoller ce qui a été brisé. Si votre couple est déjà au bord de la rupture, adopter un animal n’est pas la meilleure initiative. Vous risquez de vous disputer pour une gamelle vide, une litière pleine, un jouet qui traîne… l’animal sera alors la victime collatérale de vos tensions.

En revanche, l’étude montre que ce n’est pas vraiment le nombre de gestes envers l’animal (le caresser, le nourrir, etc.) qui fait la différence, mais la manière dont chacun vit le moment. Les participants qui avaient l’impression que l’animal était présent, attentif ou « connecté » à eux ressentaient plus de plaisir et de réconfort dans l’échange. Cela confirme une idée bien connue en psychologie : ce qui compte le plus, ce n’est pas seulement ce qui se passe en réalité, mais la qualité du lien telle qu’on la ressent. L’animal joue alors un rôle de soutien affectif : il aide à détendre l’atmosphère, à faciliter la communication et à créer un climat favorable à la complicité.

Avec un animal, le couple forme un trio gagnant et se retrouve investi d’une nouvelle force. Chien, chat ou lapin, les animaux ont beaucoup plus à offrir que des lèchouilles de bon matin.