Elle veut épouser un personnage de dessin animé japonais et fait polémique

Les amours entre humains et personnages fictifs ne sont plus une curiosité réservée au Japon. En ce mois de décembre 2025, une jeune Française connue sous le pseudonyme de Lucie (@hikari_sunshine sur TikTok) s’apprête à célébrer ce qu’elle appelle son « mariage officiel » avec Mami Nanami, personnage du célèbre anime « Rent-a-Girlfriend ».

Une passion devenue engagement

Lucie, passionnée d’animation japonaise depuis plusieurs années, partage régulièrement sa vie virtuelle sur TikTok. Dans une vidéo récemment devenue virale, elle raconte que cela fait « 4 ans et demi” qu’elle « est en couple » avec la jeune héroïne blonde de la série Mami Nanami, et qu’elles vont « enfin se marier ». Entre son impressionnante collection de produits dérivés et ses nombreux voyages au Japon, la jeune femme pousse visiblement sa passion au-delà de l’écran.

#selfship #rentagirlfriend #夢女子 #推し結婚 ♬ Fiancé Anthem By ALTON KIING – ALTON KIING @hikari_sunshine Yes it’s true, I’m having a wedding ceremony with my oshi Mami from Rent a girlfriend on December 13th, 2025💛 it’s barely in two weeks so give me a follow if you’re interested in seeing the wedding photos! Somehow so many people I don’t know started posting about this as if it’s theirs to announce so I wanted to make a proper post about it 🙂‍↕️ I’ve been a Mami oshi for 4.5 years now and she’s for sure my favorite character ever! As a yumejoshi it’s an absolute dream to get to wear a wedding dress for her 🤭 we’re both born on a 13th so December 13th felt like a perfect date (it’s also St Lucie day!) The ceremony will be in Japan, her home country and where I now live! I’ll share more about the location later💕 We’ll keep on being the happiest together, please give us your blessings 💐 色んな海外のメディアで勝手に載せられたのですが、本当です！今年の12月13日で麻美ちゃんとの結婚式を挙げることになりました。夢女子として推しのためにウェディングドレスを着るなんてまさに夢みたいな話！これからの私達のこと、どうかよろしくお願いします🙇‍♀️💒 #yumejoshi

Les réactions de la communauté en ligne

Sous la vidéo, les internautes ont réagi avec émotion et surprise. Certains s’indignent, jugeant l’initiative « insensée », tandis que d’autres expriment au contraire une profonde empathie. « Tant qu’elle est heureuse, qui sommes-nous pour juger ? », lit-on parmi les commentaires.

Lucie (@hikari_sunshine sur TikTok) n’est d’ailleurs pas seule dans cette démarche : une petite communauté « d’otaku romantiques » s’est formée autour de ces unions symboliques entre amoureux et personnages fictifs. Ces cérémonies, souvent inspirées des mariages traditionnels, permettent à ces fans d’exprimer un attachement sincère à des figures imaginaires qui les accompagnent au quotidien.

Entre fiction et réalité, une frontière floue

Ce type d’union bouscule toutefois les repères traditionnels du couple et interroge la notion même de lien affectif. Pour certaines personnes, il s’agit d’une forme d’évasion ou d’expression artistique. Pour d’autres, c’est une manière de donner un sens à un couple nourrie par la fiction. Lucie, elle, dit simplement vouloir « célébrer un amour qui la rend heureuse ».

Que l’on s’en étonne ou que l’on s’en émeuve, cette histoire montre finalement à quel point les frontières entre le virtuel et le réel continuent de s’estomper. À travers Lucie et sa « mariée en 2D », c’est toute une génération connectée qui redéfinit les formes possibles de l’attachement et du bonheur partagé.