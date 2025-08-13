Selon une étude, ce détail physique rend les hommes très séduisants

Les goûts en matière de beauté varient d’une personne à l’autre, mais certaines caractéristiques faciales semblent universellement appréciées. Une étude publiée par Anthony C. Little, Benedict C. Jones et Lisa M. DeBruine met en évidence un détail physique qui, selon les données, contribue fortement à l’attrait masculin : la symétrie du visage. Loin d’être un simple critère esthétique, cette caractéristique pourrait être liée à des signaux biologiques profonds.

La symétrie, un indicateur de santé

Les chercheurs expliquent que la symétrie faciale reflète la capacité d’un individu à se développer de manière stable malgré les pressions environnementales (stress, maladies, nutrition). Dans la nature, la symétrie est souvent interprétée comme un signe de robustesse génétique et de bonne santé.
Chez l’homme, plusieurs études citées dans l’article montrent que les visages masculins plus symétriques sont jugés plus séduisants par les femmes. Certains travaux ont également lié la symétrie corporelle à des indicateurs de fertilité, comme la qualité du sperme.

Pourquoi le cerveau humain y est sensible

Selon la perspective évolutionniste développée par les auteurs, préférer un visage symétrique pourrait avoir été avantageux dans l’histoire de l’humanité. Ce choix augmenterait les chances de trouver un partenaire en bonne santé, capable de transmettre des gènes robustes à la descendance. Ce mécanisme ne se limite pas aux humains : des préférences similaires pour la symétrie sont observées chez plusieurs espèces animales, des oiseaux aux primates.

Pas qu’une affaire de culture

Si les standards de beauté peuvent varier d’un pays à l’autre pour certains traits (couleur de peau, pilosité, formes corporelles), la symétrie faciale semble transcender les cultures. Les chercheurs citent des expériences menées aussi bien en Europe qu’en Afrique ou en Asie : dans toutes, les visages symétriques sont en moyenne jugés plus attractifs. Cette constance plaide en faveur d’un critère enraciné dans notre biologie plutôt que d’une simple norme imposée par les médias.

Des nuances à apporter

L’étude souligne toutefois que la symétrie n’est pas le seul facteur de séduction. L’attrait dépend aussi d’autres éléments : l’« averageness » (proximité des traits avec la moyenne de la population), les indices hormonaux visibles dans la forme du visage, la santé de la peau ou encore les expressions faciales. Le contexte joue aussi un rôle : les préférences peuvent varier selon que l’on recherche une relation à court ou long terme.

Cette recherche met ainsi en lumière un point souvent perçu inconsciemment : un visage dit masculin symétrique tend à être jugé plus séduisant, non seulement pour des raisons esthétiques, mais aussi parce qu’il pourrait signaler une bonne santé et une robustesse génétique. Si la beauté reste subjective, certains critères semblent profondément ancrés dans notre perception humaine.

Netflix relance cette drôle de théorie : qu’est-ce que le « pantalon doré » ?

