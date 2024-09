Chèque Tinder par la CAF : l’idée surprenante pour relancer la natalité !

Et si la CAF prenait en charge vos frais d’inscription sur les sites de rencontre comme Tinder ? Si vous n’aviez plus à débourser un seul centime pour aller à la pêche au cœur et draguer en ligne ? C’est l’idée, pour le moins inattendue, du sociologue Julien Damon. Cet ancien directeur des études de la Caisse nationale des Allocations Familiales pense que pour acter ce fameux « réarmement démographique », les pouvoirs publics devraient donner un coup de pouce aux Roméo et aux Juliette 2.0. Pour que les célibataires rejoignent le marché de l’amour virtuel et fassent partie de cette belle vitrine des sites de dating, pourquoi ne pas créer un chèque Tinder ? Au même titre que l’aide au logement, cette « petite fleur » pourrait les inciter de sauter le pas et de se concocter un profil éloquent.

Ce chèque « Tinder » n’a rien d’une blague

Imaginez : vous recevez un chèque de la CAF pour vous inscrire sur Tinder et peut-être trouver votre âme sœur en un revers de pouce. L’idée paraît totalement impensable, voire lunaire. Pourtant, elle a bien été formulée par un homme qui a toute sa tête : le sociologue Julien Damon, auteur du livre « Les batailles de la natalité ». Cet homme, familier de science po et spécialiste des politiques familiales, estime que l’État devrait mettre la main au portefeuille pour financer les rencontres virtuelles des Français.es. Si cette aide venait à se concrétiser, la CAF prendrait des airs d’agence matrimoniale et volerait le job de Cupidon (qui a visiblement jeté ses flèches pour de bon).

Alors que le taux de natalité ne cesse de chuter au fil des années, ce « chèque Tinder » aurait pour vocation de faciliter les rencontres et de pousser les célibataires à se mettre en ménage avec leur match. Il permettrait d’alléger les frais de cette quête sentimentale, qui peuvent parfois grimper jusqu’à 50 € par mois pour les options « prémium ». La CAF ferait alors office d’entremetteuse et répandrait le philtre de l’amour dans cette enveloppe « surprise ».

« Les CAF financent déjà de la médiation familiale en cas de séparation. Pourquoi ne financeraient-elles pas du conseil matrimonial, pour les individus seuls, sans ou avec enfant(s), qui souhaitent se (re)lancer dans l’aventure à deux », évoque-t-il à l’Express

Ce chèque Tinder, qui aurait toute sa place dans un scénario à la série « Black Mirror », pourrait convaincre les célibataires d’explorer ce terrain virtuel, propice au flirt. D’ailleurs, la plupart des âmes vagabondent vont sur les applis de rencontres dans l’optique de construire un foyer et trouver leur moitié. Selon une étude Statista, 61,5 % des utilisateur.ice.s disent vouloir y débuter une histoire durable.

Et pour les personnes qui préfèrent le réel au virtuel ?

Dans son ouvrage, fraîchement sorti aux Éditions de l’Aube, le sociologue a aussi évoqué des variantes à ce « chèque Tinder » pour les puristes de la rencontre qui préfèrent les échanges physiques. Pour les célibataires qui aiment faire la cour en face à face plutôt que par écran interposé, il a également émis une autre idée, tout aussi pertinente. Évidemment, l’État endosserait toujours les dépenses et superviserait encore ce jeu de séduction. Est-ce qu’il sera sommé de payer l’addition à votre place ? Ça vous arrangerait certainement… Eh bien, non. L’idée est un peu plus rationnelle.

« Les pouvoirs publics pourraient aussi soutenir les bars, restaurants et salles de sport qui organisent des moments de rencontre« , suggère-t-il. En clair, les restaurants qui prévoient des « speed datings », les salles de fitness qui imaginent des soirées salsa entre célibataires ou les supermarchés qui prévoient des caddies « je suis libre » auraient droit à un petit geste.

Les autres pistes insolites pour « relancer la natalité »

Pour inverser la courbe de la natalité vers le haut et engager ce « réarmement démographique », le président avait assorti son discours de plusieurs promesses. Congé de naissance plus avantageux, meilleur accès à la PMA, aides renforcées pour les familles nombreuses… Emmanuel Macron s’était montré particulièrement « généreux ». Cependant, le sociologue Julien Damon, lui, prône une approche différente et traite ce déficit de bébé à la racine. Au lieu de se concentrer sur « l’après », le scientifique social se focalise sur « l’avant » et imagine un État pourvoyeur de « romance ».

L’expert propose alors de créer un « grand service public de la rencontre », un genre de pôle emploi dédié aux cœurs à prendre. En résumé, vous y prendriez rendez-vous pour ajuster votre CV sentimental ou revoir vos critères de sélection (et tirer un trait sur le bad boy). Cette nouvelle entité, qui pourrait supposément s’appeler « le bureau du love » ou « céliboost », serait un complément ou un substitut officiel des applis de rencontres. Il ne s’agirait donc pas seulement de recevoir un chèque Tinder mais de jouir d’une assistance « relationnelle » à 360°.

Ce partenariat entre la CAF et Tinder paraît impensable. Pourtant, l’idée est susceptible de remonter jusqu’au sommet de l’Élysée. Pour allumer la flamme entre deux inconnu.e.s et transformer des couples en famille, l’État semble prêt à tout. Alors, pourquoi ne pas s’improviser médiateur affectif ?