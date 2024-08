Mater à la plage quand on est en couple : malsain ou simplement humain ?

L’été, la saison de toutes les tentations ? Sans doute. Sur le sable chaud, les serviettes sont toutes occupées par des corps à moitié dénudés qui jouent à pile ou face sous le soleil. Les maillots de bain, parfois très pauvres en tissus, laissent peu de place à l’imagination. Alors forcément, de l’autre côté des lunettes fumées, les yeux ne restent pas longtemps fixés sur l’horizon et la grande bleue. Le regard se balade et s’attarde accidentellement sur ces silhouettes à découvert. Mater à la plage est certainement le « loisir estival » préféré des célibataires, mais pour le couple, cette observation anatomique prolongée peut vite semer la discorde. Il suffit d’un coup d’œil inopiné sur le torse athlétique du maître nageur ou sur une paire de fesses galbées pour que la séance bronzage vire en scène de ménage. Alors, réaction naturelle ou attitude déplacée ?

Mater à la plage ne veut pas dire tromper

Selon l’adage, votre partenaire ne doit avoir d’yeux que pour vous. Mais à la plage, lieu où la peau se libère de ses vêtements, le regard est susceptible de divaguer. Une poitrine généreuse qui ballote de gauche à droite comme celle de Pamela Anderson au retour de la mer ou un corps caramélisé semblable à celui de Zac Efron… il n’en faut guère plus pour que les yeux se décrochent du paysage environnant. Même si les lunettes de soleil font barrage contre cette petite indiscrétion, il est assez facile de griller l’autre.

Les coudes sur la serviette, la tête qui pivote à 360° et qui se stoppe soudainement sur ce string situé au premier plan… votre chéri.e n’a visiblement pas la discrétion d’un agent double. Au lieu de savourer les rayons du soleil, votre moitié préfère scruter ce rare spectacle de lune en plein jour. Mater à la plage est une pratique quasiment unanime, même quand vous êtes en couple. D’ailleurs, certains effectuent cette activité en binôme, avec commentaires à l’appui et cocktail en bouche. Ils abordent ce défilé de chaire de façon totalement ouverte comme s’ils s’agissaient d’une émission de télé ou d’une distraction.

En revanche, pour d’autres, mater à la plage quand on est couple se classe parmi les pires infractions sentimentales. Même s’il n y a pas eu de contact, hormis visuel, cette « attraction » est considérée comme une forme d’irrespect. Cependant, il y a une différence colossale entre mater avec insistance et regarder furtivement. Mater induit parfois un jeu de séduction et un regard qui sent le « sexe ». Tandis que regarder est tout bonnement machinal et instinctif. Dans un cadre aussi informel que la plage, ce reluquage relève plus de la curiosité que du fantasme.

Mais ça peut ébranler l’estime de votre moitié

Mater à la plage quand on est en couple est souvent inoffensif et sans arrière-pensée. Toutefois, pour certaines personnes, en mal d’estime, ce loisir revient à toucher le corps d’un.e autre du bout des yeux et désirer un physique, qui n’a parfois rien à voir avec le leur. Surprendre sa moitié en train de se rincer l’œil sur la silhouette d’un.e inconnu.e peut faire ressurgir les complexes et façonner un sentiment d’insécurité. Il faut dire qu’à la plage, la « concurrence » est rude. Entre les fesses rebondies, les musculatures saillantes et les poitrines qui semblent photoshopées, vous n’avez qu’une envie : disparaître sous le sable et vous baigner tout habillé.e.

Si votre partenaire analyse un peu trop longuement sa voisine de fouta partisane du topless ou dévie sur la réplique corporelle de Kim Kardashian, à deux pas de votre emplacement, vous pouvez vite vous sentir « dévalorisée ». Spontanément, vous allez vous mettre en comparaison avec cette personne qui a attrapé le regard de votre moitié et vous faire une « auto-critique » complète.

« Je ne peux pas rivaliser », vous direz-vous tout bas. Vous espérez alors un peu sadiquement que le soleil cogne sur la rétine de votre moitié au point de l’aveugler. Mater à la plage quand on est couple est peut-être un réflexe « humain ». Mais ça vous torture de l’intérieur et ça vous fait douter des intentions de votre moitié. C’est d’autant plus le cas si vous êtes en carence d’amour-propre.

« Certaines font même croire à leur mari et leur entourage qu’elles préfèrent la montagne l’été, afin de s’éviter la souffrance que cela représente pour elles », explique le sexologue Dr Bou Jaoudé au média 20 Minutes

Nouvelle rassurante : c’est en hiver qu’il y a le plus d’infidélité

Mater à la plage quand on est couple ne veut pas dire que votre partenaire va se ruer sur le fruit défendu dès que vous aurez la tête dans l’eau ou le dos tourné. D’ailleurs le passage à l’acte est quasiment impossible, à moins d’élire domicile sur le sable. Contrairement à des collègues de bureau, croisé.e.s régulièrement, les naïades aperçues sur la plage ne sont là que pour un temps. Elles lèvent le camp en fin d’après-midi et vous ne les voyez plus jamais de votre séjour.

Autre donnée importante : le risque d’infidélité est plus élevé en hiver qu’en été. Les bikinis échancrés et les t-shirts blancs en transparence ont peut-être de quoi donner des bouffées de chaleur, mais ils en dévoilent bien trop. Ces vêtements suggestifs brûlent le suspense, à la différence des pulls en maille oversize. Selon une étude menée par des sites de rencontres adultères et repérée par Le Journal de Montréal, l’infidélité est en hausse de 50 % pendant la saison froide. Celles et ceux qui vont se tenir chaud dans les bras d’un.e autre le font pour combattre la morosité ambiante de l’hiver. Du moins c’est l’argument ultime qu’iels ont donné aux spécialistes.

Mater à la plage quand on est en couple n’est pas la faute de cœur la plus grave. Pourtant, ce loisir à revers de pupilles peut être interprété comme une « négligence » envers l’autre. Alors pour que votre âme sœur reste la prunelle de vos yeux et vice-versa, prévoyez un date à la plage, loin de la foule.