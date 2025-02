Si votre partenaire fait ça, c’est un homme-enfant !

Ce n’est pas un scoop : les hommes arrivent à maturité plus tard que les femmes. Mais parfois, ils semblent être restés bloqués à l’âge des couches-culottes et des petits pots. Tant et si bien que vous avez l’impression d’être une seconde maman, plus qu’une partenaire de vie. Même les « grands hommes », aux lourdes responsabilités et au noble grade, peuvent avoir des relents du tendre âge et se montrer puérils dans l’intimité du foyer. Le prince William en fait partie selon un expert de la famille royale. Peut-être que votre moitié aussi est un homme-enfant et réclame vos bras pour tout et n’importe quoi. Vous allez enfin en avoir le coeur net.

Il fait des caprices pour rien

Un homme-enfant ne communique pas comme un adulte. Il préfère bouder dans son coin et claquer des portes. Il fait des crises dignes d’un enfant de 4 ans et laisse planer le suspense sur l’origine de sa colère. Sa phrase fétiche pour vous mettre hors de vous ? « Tu me saoules, laisse-moi tranquille ». Au lieu de se poser autour d’une table et de vous partager franchement son agacement, il s’isole et fait la tête jusqu’à ce que vous perdiez patience. Quand il n’a pas les pouces sur la manette, il aime jouer avec vos nerfs.

Il lâche des soupirs dramatiques et vous, de votre côté, vous vous demandez bien ce qui a pu le faire changer d’humeur aussi rapidement. Peut-être lui avez-vous servi des haricots verts à la place des frites ou avez-vous refusé d’aller voir le nouveau film Marvel avec lui ? Il ne faut pas grand-chose pour l’agacer. Un homme-enfant croise les bras et fait la moue dès que vous allez contre ses désirs.

Il n’a pas du tout le sens de l’hygiène

Pour qu’un homme-enfant prenne sa douche et n’oublie pas de se brosser les dents à la fin du repas, il faut lui faire les gros yeux et presque le forcer. Ces gestes d’hygiène pourtant instinctifs ne relèvent pas vraiment de l’évidence pour votre chéri. Il est du genre à retourner ses chaussettes sales de l’autre côté pour les porter le lendemain et à garder le même pull pendant une semaine.

L’hygiène n’est pas son fort. Et si vous vous absentez pendant une semaine, la maison risque de ressembler à une porcherie. Pour lui, laisser traîner des caleçons sales sur le canapé est une coutume. C’est bien clair : vous devez toujours passer derrière lui pour ramasser ses saletés.

Il fuit les responsabilités

Faire les courses ? Trop compliqué. Payer les factures ? Il oublie tout le temps. Prendre un rendez-vous médical ? « Tu peux le faire pour moi, bébé ? ». Un homme-enfant a horreur des responsabilités et délègue tout à la personne qui partage sa vie. Il a toujours une bonne excuse pour ne pas exécuter ces tâches et s’en débarrasser au plus vite. Son argument favori ? « J’suis pas bon pour ça » ou pire : « J’suis trop stressé, je préfère que tu gères ».

C’est un assisté de la vie. Que ce soit simplement pour choisir un restaurant, booker les prochaines vacances ou lancer une machine à laver, l’homme-enfant ne sait pas prendre de décisions, ou plutôt il ne veut pas. Bonjour la charge mentale…

Il dépend encore de sa maman

Si votre homme a plus de conversations avec sa mère qu’avec vous, c’est inquiétant. Si en plus elle gère encore son linge, ses papiers administratifs et son planning médical, alors là… c’est que vous avez affaire à un homme-enfant de level supérieur. Sans sa maman, il est totalement perdu. Il a trop de mal à couper le cordon. D’ailleurs, il est capable de l’appeler pour lui demander la cuisson d’un œuf au plat et pour qu’elle vienne lui procurer les premiers soins en cas de grippe. Il a besoin d’une figure maternelle pour vivre convenablement et se sentir rassuré. Et devinez qui est en train de prendre le relais ?

Il ne prend aucune initiative dans la vie quotidienne

S’il y a bien un domaine dans lequel l’homme-enfant excelle, c’est l’art de ne rien faire. Vous devez toujours le rappeler à l’ordre. Si ça ne tenait qu’à lui, il resterait toute la journée dans son fauteuil de gaming. « Peux-tu vider le lave-vaisselle ? ». « Tu peux acheter du pain en rentrant ? ».« T’as pensé à appeler le plombier ? ». « Oublie pas de sortir les poubelles ». Sans vos interventions, votre logement ressemblerait à une coloc d’ados mal rangés ou à un dépotoir… Il faut presque le tirer par les oreilles pour qu’il s’investisse dans les tâches ménagères. Et vous avez beau lui répéter inlassablement, ça ne rentre pas.

Son humour vole très bas

Rien de plus séduisant qu’un homme avec une âme d’enfant… À condition que le gamin qui sommeille en lui ne prenne pas trop le dessus. Un homme-enfant pourrait clairement rire des blagues à Toto et s’amuser d’un coussin péteur. Loin de faire des jeux de mots recherchés ou des vannes éloquentes, l’homme-enfant adore les blagues de bac à sable. Il ne sait pas garder son sérieux, même dans les situations qui l’exigent. Blagues pipi-caca, imitations de ses potes bourrés, ou encore vannes douteuses sur les prouts et les rots, voilà son registre de prédilection.

Que faire si vous êtes en couple avec un homme-enfant ?

Vous avez reconnu votre partenaire dans le portrait de l’homme-enfant ? Si c’est le cas, vous êtes certainement en train de soupirer et de vous questionner sur le sort de votre couple. Après tout, vous n’avez pas signé pour gérer un bambin refoulé. Votre partenaire est un enfant caché dans un corps d’adulte et ça vous exaspère rien que d’y penser. Toutefois, sachez que l’homme-enfant peut évoluer, mais seulement s’il en a la volonté. Pour qu’il passe enfin le cap du berceau, voici quelques conseils :

Fixez des limites : arrêtez de jouer sa baby-sitter et laissez-le assumer ses propres responsabilités.

Communiquez franchement : expliquez-lui que vous cherchez un partenaire, pas un ado attardé.

Ne vous sacrifiez pas : si malgré vos efforts, il refuse de grandir… Peut-être qu’il est temps de chercher un vrai adulte.

Ne laissez pas cet homme-enfant vous transformer en « maman de substitution » et vous peser sur les épaules. Soyez ferme sans pour autant en venir à la menace ou au chantage.