Cette mannequin au QI de 136 fait passer un test surprenant à ses prétendants

Candice Kloss, mannequin new-yorkaise de 24 ans, a décidé de miser sur l’intelligence pour trouver l’amour. Toutefois, sa méthode de sélection inédite n’a pas donné les résultats escomptés.

Un QI élevé et des attentes bien définies

Membre présumée de « Mensa », organisation internationale regroupant des personnes à haut potentiel intellectuel, Candice Kloss affiche un QI de 136. Une donnée qu’elle affirme pleinement et qu’elle a longtemps placée au centre de sa recherche amoureuse.

Pour découvrir si ses partenaires potentiels étaient à sa hauteur intellectuellement, la jeune femme avait en effet pris l’habitude de leur faire passer un test de QI dès le premier rendez-vous. Une stratégie originale, mais qui s’est révélée contre-productive.

Une approche qui a refroidi ses rencontres

Dans une interview accordée au Daily Star, Candice Kloss reconnaît aujourd’hui que cette exigence a pu freiner ses chances de trouver l’amour. « Je pense qu’il était totalement déraisonnable de ma part de demander cela à mes partenaires, et je le regrette vraiment maintenant », confie-t-elle.

En effet, cette manière de filtrer les relations a introduit une pression inutile dans ses rendez-vous, souvent interprétée comme un manque de simplicité ou un besoin de contrôle. Depuis qu’elle a renoncé à cette pratique, Candice affirme avoir rencontré des personnes plus diverses et que ses relations sont devenues plus spontanées.

Quand le QI devient un frein

Si Candice a un profil qui en séduirait plus d’un, elle pense que son intelligence impressionne parfois trop. « Je pense que mon QI fait peur aux hommes », admet-elle. Elle se souvient notamment d’un rendez-vous où elle avait corrigé la prononciation d’un mot chez son interlocuteur. Une initiative qui, bien que bienveillante, a créé un malaise. « Je ne voulais pas jouer à la madame je-sais-tout. Je l’ai fait pour aider, mais ça a mis une gêne », raconte-t-elle. « Les hommes aiment se sentir sûrs d’eux et avoir l’impression d’avoir le dessus », ajoute-t-elle avec lucidité.

Aujourd’hui, Candice Kloss a fait évoluer sa vision des choses. Moins centrée sur les performances intellectuelles, elle cherche désormais à construire des relations plus naturelles. Elle se dit ouverte à d’autres formes de compatibilité et reconnaît que son ancien filtre l’empêchait peut-être de rencontrer des personnes enrichissantes.