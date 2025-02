D’après cette psychologue, voici pourquoi vous n’arrivez pas à trouver l’amour

Trouver l’amour, c’est un peu comme chercher une chaussette disparue dans la machine à laver : on sait qu’elle est quelque part, mais impossible de mettre la main dessus. Si vous avez l’impression que Cupidon vous ignore royalement, rassurez-vous, vous n’êtes pas seule ! Selon Claire Petin, psychologue clinicienne interviewée par le média Psychologie, les obstacles à l’amour ne viennent pas uniquement de l’univers tout entier qui complote contre vous. Non, ils résident souvent… en vous-même.

Vous vous interdisez d’être heureuse

Paradoxalement, certaines personnes ont peur du bonheur. Pourquoi ? Parce que l’amour implique du changement, des ajustements, et parfois de sortir de sa zone de confort. Et puis, il y a cette petite voix dans votre tête qui vous dit : « Si je suis heureuse en couple, est-ce que je vais encore avoir du temps pour mes proches ? » ou encore « J’ai vu mes parents se planter en amour, je veux à tout prix éviter le même schéma ». Ce qui nous amène à un fait simple : parfois, on s’auto-sabote sans même s’en rendre compte. On met en place des stratégies d’évitement, on fuit les occasions de rencontre, on trouve des excuses… Bref, on se tire nous-mêmes une balle dans le pied.

La peur du rejet vous paralyse

L’amour, c’est un peu comme envoyer un message après un premier date et attendre la réponse : excitant et terrifiant à la fois. Personne n’aime le rejet. Si vous avez déjà été blessée, trahie, ghostée ou catfishée, il est normal de se créer une carapace émotionnelle pour éviter de souffrir à nouveau. Le hic ? Se protéger, c’est bien, mais à trop vouloir éviter la douleur, on finit par éviter l’amour tout court. La peur de l’abandon vous pousse parfois à repousser des personnes qui auraient pu sincèrement tenir à vous.

Vos attentes sont trop élevées

On ne va pas se mentir, on a toutes des critères. Mais vouloir un partenaire exactement comme ci ou comme ça, ça fait beaucoup. Les films romantiques et Instagram nous vendent des relations parfaites, mais la vérité, c’est que personne n’est parfait. Et puis, l’amour, c’est aussi apprendre à apprécier l’autre avec ses petits « défauts ». Donc, si vous avez tendance à swiper à gauche dès que quelqu’un ne correspond pas à votre idéal fantasmé, il est peut-être temps de revoir vos attentes.

Vous ne savez pas lâcher-prise

Contrôler, c’est rassurant. Mais en amour, vouloir tout maîtriser, c’est mission impossible. Si vous attendez le partenaire parfait, le timing parfait, ou la relation sans risque, vous risquez d’attendre longtemps. S’ouvrir à l’amour, c’est aussi accepter l’inconnu, le doute, l’imprévu. Oser se montrer vulnérable. Ce qui n’est pas évident, on vous l’accorde. Mais sans vulnérabilité, pas de connexion sincère.

La pression sociale vous fait douter

« Alors, toujours célibataire ? ». La société nous pousse à croire que l’amour est un but ultime, qu’à 30 ans il faut être casée, et que sans relation, on a raté sa vie. Spoiler alert : c’est faux. Trouver l’amour doit être un choix, pas une obligation. Se mettre en couple juste pour « rentrer dans le moule », c’est risquer de choisir la mauvaise personne et de finir encore plus frustrée. La véritable question à se poser est : « Ai-je envie d’une relation parce que j’en ressens le besoin, ou juste parce qu’on me dit que je devrais en avoir une ? ».

Bonne nouvelle : rien de tout cela n’est irréversible.

Apprenez à vous connaître : identifiez vos peurs, vos schémas répétitifs et déconstruisez-les.

Acceptez l’imperfection : ni vous, ni votre futur(e) partenaire ne serez parfait(e). Et c’est très bien comme ça !

Osez l’introspection : la psychologue Claire Petin recommande un travail sur soi pour comprendre ses blocages et apprendre à s’ouvrir à l’autre.

Réduisez l’influence du virtuel : moins de Tinder, plus de vraies interactions. Rien ne remplace un bon vieux regard complice dans la vraie vie !

Sortez de votre zone de confort : dites « oui » à des rencontres, à de nouvelles expériences, même si ça fait peur.

Trouver l’amour, ce n’est pas une course contre la montre, ni un concours de perfection. C’est avant tout une aventure humaine, qui commence par soi-même. En comprenant mieux vos blocages et en osant sortir de votre zone de confort, vous mettrez toutes les chances de votre côté. Et qui sait ? Peut-être que l’amour est déjà à votre porte, il suffit juste d’oser lui ouvrir.