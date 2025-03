Couple : la méthode inattendue pour renforcer votre lien

Pour garder la flamme intacte et entretenir votre relation, nul besoin de partir en escapade tout le week-end ou de reproduire les scènes des comédies romantiques à domicile. Il existe une technique bien plus simple, à la portée de tous les couples. Oubliez les pétales de rose sur le lit et les chandelles. Dégainez plutôt l’album photo de vos dernières vacances ensemble et rembobinez le fil de votre idylle. Réveillez tous les souvenirs de votre vie à deux, du premier tête-à-tête à aujourd’hui. C’est ce que les spécialistes du cœur appellent la nostalgie amoureuse et elle fait la vitalité de votre couple. Cette pratique, qui ne coûte rien, ravive la mémoire et invoque tous les moments heureux qui ont rythmé votre relation. Ces souvenirs partagés nourrissent les liens.

La nostalgie amoureuse, les souvenirs comme trait d’union

À l’issue d’un dîner ou d’une soirée chill sur le canapé, vous avez peut-être déjà évoqué des souvenirs du passé avec votre moitié, photos à l’appui. Ces anecdotes que vous connaissez par cœur, mais dont vous ne pouvez pas vous lasser. Vous avez peut-être aussi déjà eu ce petit sursaut dans la poitrine en écoutant une musique qui vous est chère à tous les deux. Vous êtes certainement retournés dans ce resto où vous avez appris à vous connaître, dans l’espoir de rejouer la scène et de retracer votre parcours amoureux. Dans le couple, le « tu te souviens de la fois où » est presque un mot magique. Cette phrase fait autant d’effet qu’un « je t’aime ».

Parler du passé ne veut pas dire que vous regrettez cette période ou que vous ne vous plaisez pas dans le présent. Au contraire, ce retour en arrière est bon pour la santé du couple. C’est aussi réconfortant et rassurant que de replonger dans les clichés d’enfance ou de feuilleter le journal intime de l’adolescence. C’est d’ailleurs ce que démontre une étude publiée en janvier 2022 dans le Journal of Social and Personal Relationships. La « nostalgie romantique » serait « positivement associée à un engagement et à une proximité accrue dans la relation, ce qui favoriserait le couple sur la longueur ».

Une pratique accessible et tendre validée par la science

Pour en venir à ces conclusions, les chercheurs ont questionné 245 adultes en couple sur la place des souvenirs dans leur relation amoureuse. Le résultat est édifiant : les couples partisans de la nostalgie amoureuse, qui reviennent volontiers sur le lieu du premier baiser et qui ressortent le premier message envoyé sur Facebook, ont une connexion plus forte. Ils sont également plus engagés et ont une relation qui dure dans le temps.

Les chercheurs ont mené d’autres expériences, plus immersives pour pousser la réflexion plus loin. Ils ont demandé à deux groupes d’étudiants en couples de penser à des souvenirs heureux avec leur partenaire au premier plan ou à une chanson qui évoque des images douces de leur idylle. « Après les exercices, ils ont signalé des niveaux plus élevés de satisfaction relationnelle, car on a stimulé leur mémoire amoureuse », constatent les chercheurs.

Cependant, même si la nostalgie amoureuse semble apporter de l’oxygène au couple et nourrir les liens, les chercheurs ne savent pas encore si ces effets sont durables ou simplement passagers. Quoi qu’il en soit, parcourir des photos prises aux prémices de la relation et relire les post-its adorables laissés par votre moitié sur le frigo est plutôt bénin. Si ça ne fait pas de bien à votre couple, ça profite au moins à votre cerveau, alors stimulé.

« La nostalgie romantique pourrait-elle faciliter les intentions de maintenir ou d’améliorer une relation, par exemple en renforçant la volonté d’être compréhensif et indulgent envers son partenaire et de répondre à ses besoins ? Il s’agit d’une question importante à traiter afin de mieux comprendre les avantages potentiels de la nostalgie romantique sur la qualité et le fonctionnement des relations », estiment les scientifiques

Comment faire vivre les souvenirs dans la vie à deux ?

Pour vous initier à la nostalgie romantique, il faut faire fonctionner votre disque dur interne. Évidemment, pas question de ressortir des dossiers compromettants ou de déterrer de vieilles disputes. Ce n’est pas du tout l’objectif de la nostalgie romantique, qui ne garde que le meilleur de la relation. Voici quelques idées pour cultiver cette douce nostalgie à deux et faire un bond dans le temps.

Refaire votre premier rendez-vous : retournez au restaurant où vous avez mangé ensemble la première fois ou revisitez le lieu de votre premier baiser.

Regarder vos anciennes photos et vidéos pour vous remémorer vos débuts.

Écouter la musique qui a marqué les premiers instants de votre relation.

Racontez ce qui vous a séduit en premier chez l’autre.

Repassez une soirée à regarder un film que vous adoriez à la naissance de votre relation.

Nul besoin d’en faire des tonnes pour préserver l’étincelle. La nostalgie amoureuse est la potion de Jouvence du couple. Elle nécessite juste une bonne mémoire. Alors pour votre prochain tête-à-tête, mettez des poissons gras et des noix au menu.