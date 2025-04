La période de l’année la plus risquée pour votre couple

On pensait que l’hiver était la saison la plus redoutable pour les couples, avec son cocktail de grisaille, de fatigue et de rendez-vous familiaux potentiellement explosifs. Pourtant, chaque année, c’est à la sortie de l’hibernation que les ruptures amoureuses explosent. Le printemps, saison des amours ? Pas pour tout le monde. Selon plusieurs études et observations sociologiques, les mois de mars à mai enregistrent en effet une hausse marquée des séparations. Et si l’on pensait que l’arrivée des beaux jours ramenait légèreté et tendresse dans les couples, il semblerait qu’elle pousse aussi, chez beaucoup, à un grand ménage émotionnel…

Le printemps : saison du renouveau… et des séparations

C’est un phénomène largement observé par les psychologues et les plateformes de rencontres : le taux de ruptures augmente significativement au printemps. Les moteurs de recherche enregistrent un pic de requêtes liées aux séparations entre mars et mai. Sur les applications de dating, les inscriptions repartent à la hausse, portées par un vent de liberté printanier. Cette période marque une transition mentale : la fin de l’hiver est vécue comme une libération, une reprise d’énergie. C’est aussi une saison où les projets refleurissent, où l’on se projette à nouveau vers l’extérieur et donc vers soi.

Quand la lumière éclaire les doutes

En hiver, on se serre les coudes. Il fait froid, on sort peu, on cocooning à deux. Même si des tensions existent, elles sont souvent mises de côté, camouflées sous les couvertures épaisses. Au printemps, tout s’éveille : le corps, les envies, les frustrations aussi. Psychologiquement, cette période pousse à faire le tri : dans ses affaires… mais aussi dans ses relations. On réalise parfois que ce qui nous convenait pour « tenir l’hiver » ne nous nourrit plus pour la suite. Le syndrome du printemps, c’est ainsi cette impulsion qui pousse à rompre avec ce qui semble ne plus faire sens – y compris une relation.

Un phénomène amplifié par les cycles sociaux

D’un point de vue sociologique, la saisonnalité des ruptures n’est pas un hasard. Les changements de saison rythment aussi nos repères culturels et sociaux : rentrée scolaire, Nouvel An, vacances d’été… Autant de moments où l’on prend du recul, où l’on réévalue ses choix. Le printemps a justement une symbolique particulière : il marque la sortie de la torpeur, la réouverture au monde. On y ressent une pression (parfois inconsciente) de retrouver une forme d’authenticité ou d’alignement avec soi-même. Et dans ce contexte, certains couples n’y survivent pas. La plupart des ruptures sont moins liées à des conflits violents qu’à une prise de conscience progressive : celle que la relation ne correspond plus à nos besoins actuels.

Un besoin de renouveau plus qu’un rejet

La séparation au printemps n’est pas toujours synonyme de drame ou de rupture brutale. Elle peut être le résultat d’une évolution naturelle, d’un besoin d’espace, d’un appel au changement. Et ce n’est pas forcément une mauvaise chose. Beaucoup de couples se forment à l’automne ou en hiver – période du fameux « cuffing season« , où l’on cherche la chaleur d’un foyer. Le printemps est, à l’inverse, la saison du recentrage sur soi. On veut sortir, respirer, renaître. Ce mouvement peut révéler des déséquilibres dans la relation… ou simplement le désir de redémarrer ailleurs.

Terminons par préciser que ce n’est pas parce que le printemps est là que votre relation est condamnée. C’est peut-être simplement le bon moment pour faire un point sincère à deux, se demander ce que l’on veut vivre ensemble pour la suite, et s’écouter sans détour. Certains couples ressortent renforcés de cette phase de mise à nu. D’autres choisissent de se quitter avec respect. Dans tous les cas, mieux vaut voir cette période non comme une menace… mais comme une invitation à la clarté.