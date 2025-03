Les fans de cette saga seraient de meilleurs partenaires en amour !

« C’est quoi ton film préféré ? ». Lors d’un rendez-vous galant, il est coutume de poser cette question pour combler les vides et animer la conversation. En général, vous ne vous éternisez pas sur le sujet. Mais si votre prétendant vous répond « Harry Potter », d’un œil illuminé sachez que vous êtes tombée sur le bon. Oui, vous avez bien lu ! Ceux qui ont grandi en dévorant les aventures du jeune sorcier à lunettes auraient développé des qualités qui les rendent irrésistibles en couple. Du moins c’est ce que suggère une étude très sérieuse. La prochaine fois que vous avez un date, allez droit au but et discutez d’emblée 7e art.

Les valeurs de Poudlard utiles en amour

Votre partenaire est un fan invétéré de « Harry Potter » ? Il vous réclame des baguettes magiques, de la déco à l’effigie d’Edwige et un porte-clés Dobby pour son anniversaire ? Il vous supplie de regarder la saga pour la trentième fois ? Ne le blâmez surtout pas. Selon une étude publiée dans la revue Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, les amateurs de science-fiction et de fantasy sont tout sauf des « gamins ». Au contraire, ce sont des partenaires rationnels, qui ont une vision terre-à-terre de l’amour. À la différence des cinéphiles fleur bleue qui se gavent de comédies romantiques, ils sont moins susceptibles d’adopter des croyances irréalistes sur le couple.

Cette étude est loin d’être de la poudre de perlimpinpin. Les chercheurs ont analysé l’état d’esprit de 404 adultes aux goûts cinématographiques très variés. Les résultats vont dans le sens des adeptes de Harry Potter. Ils ont démontré que « les fans de science-fiction étaient moins enclins à soutenir les mythes malsains sur les relations ». Aussi paradoxal que cela puisse paraître, les personnes qui se plaisent dans les univers ensorcelés du petit écran sont aussi celles qui sont les plus posées et pragmatiques en amour.

Et ce n’est pas totalement étonnant. En suivant les aventures d’Harry, Hermione et Ron, les lecteurs auraient appris à mieux comprendre les émotions des autres et à les accepter sans jugement. Et quoi de plus essentiel dans une relation amoureuse que l’empathie et la tolérance ? La saga met aussi en lumière des personnages aux profils variés, des marginaux adorables comme Luna Lovegood aux courageux rebelles comme Neville Londubat. Cette diversité pourrait aider les fans à mieux apprécier la singularité et à ainsi vous valoriser pour ce que vous êtes réellement.

Un esprit d’aventure et de créativité qui pimente la relation

Souvent accusés d’être des « grands enfants » et régulièrement invités « à évoluer », les fans de Harry Potter ont pourtant de réels pouvoirs en amour. Loin d’être des geeks immatures, ils savent comment insuffler un vent de magie dans la vie à deux. En couple, ils vous surprennent sans que vous n’ayez rien réclamé et ils cherchent à éviter la routine. Dotés d’une imagination débordante et d’un esprit téméraire, ils fuient la banalité.

Ils sont du genre à organiser des escapades spontanées et à dire « fais ton sac, ce week-end, je t’emmène quelque part ». Ils ont aussi un don pour transformer des moments ordinaires en des instants inoubliables. Et ce sans prononcer aucune formule magique. Ces fins connaisseurs de Poudlard n’ont peut-être pas de baguette sous la main, mais ils ont la recette pour maintenir la flamme allumée. Vous ne risquez pas de vous ennuyer avec eux !

Un sens aigu de la justice et de la loyauté

Les valeurs fondamentales inculquées par « Harry Potter » ne se limitent pas au poste de télévision. Elles se répercutent sur le couple. L’histoire regorge de leçons sur l’importance de la loyauté, du courage et du respect des autres. Un fan de la saga est donc souvent une personne droite, intègre et fidèle, qui prend les engagements amoureux très au sérieux.

Contrairement à certains comportements volages que l’on peut observer dans les relations modernes, ces admirateurs de Potter sont bien mieux armés pour construire une relation stable et durable. Alors si votre partenaire aime « Harry Potter » au point de se faire graver ses initiales dans la peau, ne vous lamentez pas. Réjouissez-vous, vous avez probablement de la chance.

Oubliez les scénarios de contes de fées. Les vrais princes charmants se dessinent des cicatrices sur le front pour Halloween, sirotent leur cocktail dans des verres en forme de Coupe de Feu et décorent leur maison avec des Mandragores.