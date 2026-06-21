« Fexting » : pourquoi se disputer par message complique souvent les choses

Réagir à chaud, taper trois lignes vengeresses, appuyer sur envoyer. Le fexting, mot-valise issu de l’anglais, désigne ces disputes de couple qui se règlent désormais par messages. Une pratique qui semble pratique, mais que les thérapeutes décrivent comme particulièrement risquée pour les liens amoureux.

Le fexting, un mot anglais devenu un phénomène mondial

Le terme « fexting » est la contraction de deux mots anglais : fighting (se disputer) et texting (envoyer des SMS). Il désigne tout simplement le fait de se disputer par messages écrits, qu’il s’agisse de SMS classiques, de conversations WhatsApp ou de messages échangés sur n’importe quelle application. Le mot a gagné en visibilité après une interview très commentée de Jill Biden, ancienne Première dame des États-Unis, qui avait expliqué à Harper’s Bazaar pratiquer régulièrement le fexting avec son mari Joe Biden pour éviter de se disputer en présence des agents des services secrets. Une anecdote présidentielle qui a contribué à populariser une réalité partagée par des millions de couples ordinaires.

Une pratique aux faux airs de solution pratique

À première vue, le fexting offre de nombreux avantages, du moins en apparence. Pour certains thérapeutes interrogés sur le sujet, cette pratique permet d’éviter les confrontations directes les plus violentes. « Mes clients disent que les SMS leur laissent la possibilité de maintenir un certain niveau de connexion, tout en ayant l’espace nécessaire pour s’exprimer sans retenue », explique Cindy Shu, thérapeute spécialisée dans les problèmes conjugaux et familiaux . Les SMS retireraient également la pression de devoir résoudre le conflit sur-le-champ. Pour la thérapeute conjugale Lia Huynh, ces échanges écrits peuvent même se révéler bénéfiques aux personnes plus introverties, ou à celles qui ont du mal à formuler leurs émotions à voix haute. En théorie, le format permet de prendre du recul, de réfléchir posément avant de répondre, et d’éviter les paroles regrettables prononcées sous le coup de la colère.

Le piège principal : l’absence totale de communication non verbale

Mais derrière ces avantages apparents, les spécialistes du couple alertent sur un piège majeur. Selon les travaux du chercheur en psychologie Albert Mehrabian, longtemps cité comme référence, environ 55 % d’un message émotionnel passerait par le langage corporel, 38 % par l’intonation de la voix, et seulement 7 % par les mots eux-mêmes. Si ces chiffres précis méritent d’être nuancés, leur message global reste largement validé par la recherche : une grande partie de ce qui se transmet dans une conversation passe par des signaux non verbaux. Or, ces signaux sont totalement absents des échanges de messages. Impossible de voir le visage de son partenaire, son regard, son sourire, ses larmes ou ses bras croisés. Impossible non plus d’entendre sa voix. Tout ce qui constitue la richesse — et la sécurité — d’une discussion conjugale disparaît derrière l’écran.

Le risque d’interpréter sans cesse à tort

Cette absence de signaux non verbaux ouvre la porte à un autre problème : celui des malentendus à répétition. « Les échanges par SMS manquent cruellement de nuances. Un simple point final peut être interprété comme de la froideur ou de l’agressivité, alors que ce n’était pas l’intention de l’expéditeur », observe la psychologue relationnelle Marie Durand. Un délai de réponse trop long peut être lu comme du désintérêt, alors que l’autre était simplement en réunion. Un emoji absent peut sembler glacial. Une formulation neutre peut paraître sèche. Chaque caractère devient porteur d’une charge émotionnelle disproportionnée. Sans la possibilité de clarifier instantanément, les malentendus s’accumulent et nourrissent la dispute au lieu de la résoudre.

Une distance émotionnelle qui s’installe

À long terme, les conséquences du fexting peuvent dépasser le cadre d’une simple dispute ponctuelle. « Les disputes par SMS peuvent créer une distance émotionnelle durable dans le couple », observe la psychologue Samantha Rodman. Plusieurs effets se cumulent au fil du temps. Les malentendus répétés érodent peu à peu la confiance. La communication virtuelle remplace progressivement les échanges en personne, ce qui appauvrit l’intimité. Les problèmes mal résolus s’accumulent, faute d’avoir été traités en face à face. Et le couple finit par perdre l’habitude de dialoguer sainement, en oubliant l’importance de prendre le temps de s’asseoir et de se parler vraiment.

Une fausse impression de maîtrise

L’autre piège du fexting tient à l’illusion qu’il offre. Beaucoup de personnes ont l’impression de mieux maîtriser une dispute par message qu’en face à face. Or, derrière l’écran, on s’autorise souvent à formuler des choses que l’on ne dirait jamais à voix haute. La barrière protectrice du téléphone agit comme un désinhibiteur : plus dur, plus tranchant, parfois plus blessant. Pire encore, le message reste. Là où une parole prononcée sous le coup de la colère peut s’effacer avec le temps, un SMS reste imprimé sur l’écran de l’autre, relu, ressassé, parfois capturé d’écran. Une phrase regrettée le matin peut continuer à hanter le couple le soir.

Quand le format devient lui-même problématique

Au-delà du contenu des messages, c’est parfois le simple fait d’utiliser ce canal pour aborder des sujets sensibles qui pose problème. « Avant d’entamer une discussion sensible par SMS, demandez-vous si ce format est vraiment adapté », recommande le thérapeute conjugal Paul Martin. Certains sujets demandent du temps, une présence physique et une écoute attentive : une trahison, une déception majeure, une décision importante pour le couple. Les traiter par message revient à les expédier dans l’urgence, sans les conditions de sérénité nécessaires. Le risque est de transformer une vraie conversation en série de répliques brèves, où chacun reste sur ses positions sans réellement entendre l’autre.

Comment limiter les dégâts

Pour les couples qui se reconnaissent dans cette pratique, plusieurs pistes existent pour limiter les dégâts. La première est d’identifier ce qui doit absolument se dire en face à face, et de s’imposer une règle simple : pas de dispute sérieuse par message. La deuxième est d’apprendre à différer sa réponse face à un SMS énervant. Patienter quelques heures, voire jusqu’à un rendez-vous en personne, évite souvent d’envenimer une situation déjà fragile. La troisième consiste à se réserver, après un échange tendu, un moment réel pour clarifier ce qui s’est joué dans les messages. Comme le résume la psychologue Sue Johnson, « parfois, un regard extérieur est nécessaire pour sortir des schémas négatifs et retrouver une connexion émotionnelle ». Consulter un thérapeute de couple peut alors faire toute la différence.

Pratique à première vue, le fexting cache en réalité une mécanique fragile pour la santé du couple. En dépouillant la communication de tout ce qui en fait la richesse — voix, regard, gestes —, il transforme la moindre maladresse en blessure durable. Cela ne signifie pas qu’il faille bannir totalement les SMS lors d’une dispute, mais qu’il convient de les utiliser avec discernement. Et de se rappeler une chose simple : les vraies conversations, celles qui réparent et qui réconcilient, se font rarement derrière un écran.