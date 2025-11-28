Peut-on vraiment faire changer un narcissique ? Les psys répondent sans détour

Les narcissiques ne voient pas plus loin que le bout de leur nez et ont un égo surdimensionné. Ils réservent tout leur amour à leur propre personne et sont aveuglés par leur reflet. Peut-être que vous partagez votre vie avec un narcissique et que vous le vivez bien. Mais votre syndrome du sauveur vous pousse à lui venir en aide et à lui apprendre la définition du mot “humble”. Alors changer un narcissique, est-ce un combat perdu d’avance ?

Narcissique grandiose ou narcissique vulnérable : deux réalités différentes

Il faudrait être sacrément dérangé pour sortir avec un narcissique. Ça, c’est une pensée collective tenace. Hissés en red flag, diabolisés par les love coachs, les narcissiques n’ont pas une bonne réputation et repoussent plus qu’ils n’attirent. Ce sont un peu les “chats noirs” des sites de rencontre : dès qu’ils utilisent un peu trop le “je”, les célibataires prennent la fuite.

Cependant, les personnes qui acceptent de bien vouloir partager leur vie ont toujours l’espoir de les faire changer et de leur tailler une empathie sur-mesure. Jodie Raybould, maîtresse de conférences en psychologie à l’Université de Coventry et Daniel Waldeck, professeur adjoint en psychologie au sein du même établissement, le savent : transformer un narcissique est énergivore. Or, ils n’ont pas dit que c’était impossible dans l’interview donnée au média The Conversation.

On imagine souvent le narcissique comme un être flamboyant, sûr de lui, arrogant, imbus de lui-même et spécialiste des monologues. Mais les psys distinguent deux visages du narcissisme. Il y a le narcissique grandiose, qui correspond au portrait robot qu’on en tire. Celui-ci se pense au-dessus de tout, déteste être contredit, cherche le contrôle et l’admiration et refuse toute remise en question. En d’autres termes, c’est un dictateur dans l’âme.

Le narcissique vulnérable, lui, est différent. Extérieurement, il peut paraître réservé ou sensible, mais il reste hyper-réactif à la critique, persuadé qu’on le rejette ou qu’on ne le comprend pas. Dans les deux cas, le noyau est le même : une fragilité interne si profonde qu’elle doit être protégée à tout prix, d’où l’arrogance, l’agressivité ou le besoin permanent de reconnaissance.

Peut-il changer ? Oui… mais seulement à une condition

Autant vous prévenir tout de suite si vous êtes concernée : vous ne pouvez pas changer un narcissique seul. C’est peine perdue. Ce n’est pas un genre de Frankenstein psychologique que vous pouvez façonner à votre manière. Vouloir changer un narcissique, c’est comme vouloir sevrer un alcoolique de force : il faut que la démarche vienne de lui.

La majorité des personnes narcissiques ne consultent jamais. Pourquoi ? Parce qu’elles pensent que les autres sont le problème. Elles ne perçoivent pas leurs mécanismes comme destructeurs, seulement comme des stratégies de défense pleinement justifiées. Pas question de traîner votre partenaire sur le divan d’un psychologue sans son consentement préalable. En revanche, vous pouvez préparer le terrain.

Alors quoi, il faut prendre votre mal en patience ? Dans un premier temps, vous pouvez encourager la personne à adopter des comportements altruistes et bienveillants. L’idée est de provoquer une prise de conscience, en douceur.

La thérapie : un terrain aussi nécessaire que difficile

Pour celles et ceux qui acceptent d’entrer en thérapie, la route est longue. Les psys s’accordent à dire que la thérapie cognitivo-comportementale (TCC) est une première étape utile : elle aide à repérer les pensées déformées et à adopter des comportements moins destructeurs. Mais pour aller plus loin, il faut toucher à l’intimité émotionnelle… et c’est là que tout se complique. Les approches plus profondes, thérapie relationnelle introspective, psychothérapie schématique, thérapie basée sur la mentalisation, voire thérapie comportementale dialectique, visent à reconnecter la personne à ses émotions réelles, à ses blessures, à ses motivations.

Problème ? Les narcissiques détestent se montrer vulnérables, ils cherchent à impressionner leur thérapeute au lieu de se laisser aller au dialogue ou ils réagissent par agressivité dès qu’ils ressentent de la honte. Créer une alliance thérapeutique solide demande donc énormément de patience, d’expérience… et parfois plusieurs années de travail.

Alors, faut-il espérer qu’un narcissique change ?

La réponse honnête : oui, mais pas pour vous. Un narcissique change uniquement s’il en fait la démarche pour lui-même, jamais pour sauver une relation. Il ne changera pas parce que vous l’aimez, parce que vous vous épuisez pour lui, ou parce que vous lui expliquez encore et encore ses comportements. Changer demande :

une prise de conscience profonde,

un désir réel d’aller en thérapie,

un travail long, exigeant, parfois inconfortable,

et un thérapeute formé aux troubles de la personnalité.

Si vous vous évertuez à faire changer un narcissique, vous risquez de mettre en péril votre propre santé mentale. Vouloir aider un narcissique est tout à votre honneur mais vous ne pouvez pas faire de miracle. Les psys le disent tous : la vraie question n’est pas « va-t-il changer ? » mais « qu’est-ce que cela me fait, à moi ? »