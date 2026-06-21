Après 83 ans de vie commune, le « plus vieux couple du monde » fascine internet

Leur histoire d’amour traverse les époques. Lyle et Eleanor Gittens, mariés depuis 83 ans, viennent d’être officiellement reconnus comme « le plus vieux couple marié vivant au monde ». Une trajectoire qui fascine les internautes du monde entier.

Un record validé par le Guinness des records

C’est désormais officiel : Lyle et Eleanor Gittens, respectivement âgés de 108 et 107 ans, sont entrés dans le Guinness des records. Le couple originaire des États-Unis, qui réside aujourd’hui à Miami, détient plusieurs titres impressionnants. Il est ainsi reconnu comme :

le couple marié vivant le plus âgé du monde,

le couple marié le plus âgé de tous les temps,

le couple vivant ayant le plus long mariage.

Un trio de distinctions exceptionnel, validé par l’organisme de référence après vérification du certificat de mariage de 1942 et des recensements américains par LongeviQuest, une organisation spécialisée dans la certification des centenaires.

Une rencontre lors d’un match de basket en 1941

Tout a commencé en 1941, sur le campus de Clark Atlanta University. Étudiants dans la même université, Lyle et Eleanor se croisent pour la première fois lors d’un match de basket-ball – un sport dans lequel Lyle brillait alors comme joueur vedette. C’est en assistant à l’une de ses rencontres qu’Eleanor le remarque. Lyle ne tardera pas à faire les premiers pas, profitant d’une rencontre fortuite sur le campus. Une histoire qui ressemble à celles que l’on voit dans les vieux films américains, mais qui a, bel et bien, traversé plus de huit décennies.

Un mariage célébré pendant une permission militaire

Leur union n’a pas attendu : le couple s’est marié dès le 4 juin 1942, à Bradenton, en Floride. Le contexte de l’époque rendait pourtant la cérémonie périlleuse. Lyle, enrôlé dans l’armée américaine en 1941, voyait son sort changer brutalement après l’attaque de Pearl Harbor par le Japon, le 7 décembre 1941. Conscient qu’il pourrait être envoyé au combat à tout moment, il obtient une permission de seulement trois jours pour épouser Eleanor. Le mariage est célébré dans l’urgence – et ce jour-là, Lyle rencontre pour la première fois la famille de sa future épouse. Une union née dans la précipitation de la guerre, qui a finalement traversé tous les bouleversements du XXe et du XXIe siècle.

Une vie de famille construite après la guerre

Après la fin du conflit, le couple s’installe à New York, où il fonde sa famille. Deux filles, Angela et Ignae, viendront agrandir le foyer. Lyle, qui a étudié l’ingénierie électrique à l’Ohio State University pendant la guerre, et Eleanor occupent ensuite tous deux des postes dans l’administration publique. Ils confient avoir particulièrement apprécié travailler ensemble, ce qui a renforcé leur complicité au fil des décennies. Plus récemment, leur fille les a rapprochés d’elle en les installant à Miami, où ils coulent désormais des jours paisibles.

Le secret de leur longévité : « S’apprécier autant que s’aimer »

Lorsqu’on les interroge sur le secret de leur incroyable longévité de couple, la réponse d’Eleanor surprend par sa simplicité et sa sagesse. « Il faut apprécier la personne autant que l’aimer. Je pense même que s’apprécier est encore plus important », confie-t-elle. Une distinction subtile, mais qui en dit long sur leur philosophie de couple : au-delà du sentiment amoureux, c’est l’estime quotidienne et la compatibilité de caractères qui ont permis à leur histoire de durer. Lyle, de son côté, livre une formule encore plus dépouillée : « Il n’y a pas vraiment de secret. On vit, simplement. On vit chaque jour, et on devient presque une seule personne ».

Un témoignage recueilli par leur fille pour StoryCorps

C’est à l’occasion de la Saint-Valentin 2026 qu’Angela, l’une de leurs filles, a recueilli leurs confidences pour StoryCorps, une organisation américaine spécialisée dans la collecte de témoignages oraux. L’interview a été diffusée le 13 février 2026 sur la matinale de NPR, l’une des radios publiques américaines, dans le cadre du projet « Brightness in Black ».

Au cours de cette interview, Lyle a livré une image particulièrement touchante pour décrire leur couple : « Je nous considère comme la princesse et le pauvre. Et la princesse et le pauvre ont triomphé, pendant 83 ans ». Une métaphore qui en dit long sur l’humilité dont il fait preuve face à son histoire, et sur l’admiration qu’il porte encore à Eleanor après tant d’années. « J’ai eu de la chance », ajoute-t-il, avant qu’Eleanor ne réponde du tac au tac : « Je l’aime ».

Une histoire qui fascine les internautes du monde entier

Depuis la diffusion de leur interview et l’annonce officielle de leur record par le Guinness, l’histoire deu couple Gittens fait le tour du monde. Médias internationaux, comptes sur les réseaux sociaux, sites spécialisés en lifestyle : tous relaient leur parcours et leurs déclarations. Une fascination qui s’explique aisément à l’heure où les unions durables paraissent plus rares, et où les sites de rencontres ont modifié en profondeur les codes amoureux. Leur récit fait office de contre-exemple lumineux, rappelant qu’un attachement profond, construit jour après jour, peut résister à toutes les épreuves – y compris celles d’un siècle de bouleversements historiques.

Avec 83 ans de mariage, Lyle et Eleanor Gittens écrivent ainsi l’une des plus belles pages de l’histoire récente des couples. Entre une rencontre universitaire, un mariage en pleine Seconde Guerre mondiale et plus de huit décennies de vie commune, leur parcours résume tout ce que l’on attend d’une grande histoire d’amour. Et lorsque Lyle confie, du haut de ses 108 ans, qu’« il n’y a pas de secret, on vit, simplement », il livre peut-être la plus belle leçon que ce couple puisse offrir au monde.