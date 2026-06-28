Un sourire peut-il vraiment révéler la solidité d’un couple ? Ce test soutient l’idée

Le sourire est contagieux et se transmet de bouche en bouche, surtout entre deux partenaires transits. Si votre moitié vous imite dans cette manifestation de joie, c’est que votre couple est en bonne santé. En revanche, s’il vous regarde comme un OVNI et reste fermé à votre simulation de bonheur, soit il a un temps de compréhension plus long, soit ce n’est pas l’homme idéal que vous croyez. C’est le message derrière le “test du sourire”, une énième mise à l’épreuve du couple sur les réseaux sociaux.

Est-ce que votre partenaire est réceptif à votre sourire ?

Il y a d’abord eu “l’orange peel theory”, qui mesurait la compatibilité d’un couple à partir de la peau d’une orange. Il y a ensuite eu le “bird test”, qui consistait à s’émerveiller d’une casserole sur le feu ou d’un oiseau en plein et d’évaluer la réaction de son partenaire de 1 à 10 sur l’échelle de l’enthousiasme. Et maintenant, les couples s’adonnent à un autre jeu sentimental sur les réseaux sociaux.

La règle est simple. Il suffit de sourire sans raison apparente face caméra et de mimer un effet “copié-collé” sur le visage de sa moitié. Les internautes, toujours à l’affût de ces techniques qui trouvent des preuves d’amour dans n’importe quelle situation, font un geste de la main comme pour appliquer leur émotion solaire sur la face de leur partenaire.

Dans l’habitacle de la voiture, à la plage ou entre les murs du foyer, ils espèrent voir leur alter ego arborer la même mimique heureuse et comptent sur l’effet miroir. Face à ce sourire sorti de nulle part, certains partenaires ne cachent pas leur incompréhension et restent de marbre. À l’inverse, d’autres calquent spontanément leur dulcinée. La vidéo la plus vendeuse est celle du tandem @kayandtae, un couple comme on en voit dans les comédies romantiques, la réincarnation moderne de Roméo et Juliette.

La créatrice de contenu, qui affiche un sourire digne d’une publicité de dentifrice, se dirige vers son compagnon et elle n’a même pas eu besoin de faire la formule magique pour qu’il s’approprie cette émotion positive. En barre de description, elle ajoute “c’est un green flag”.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kalyl and Taeler 🧡 (@kayandtae)

Une tendances attendrissante qui envahit les réseaux sociaux

Dans la vidéo de @kayandtae, le conjoint est particulièrement sensible au sourire ravageur de sa copine. Tant et si bien que certains internautes lui disent qu’elle est “chanceuse” ou qu’elle a tiré le “jackpot”. “Chaque femme mérite d’être aimée comme ça”. “La façon dont il la regarde veut tout dire”. “Pour ma santé mentale, dites-moi que c’est de l’IA” plaisante une des spectatrices, en soulignant la rareté de ce comportement au masculin.

Cependant, toutes les vidéos de ce genre ne se finissent pas par un élan de tendresse ou une transmission d’endorphine, par visage interposé. Certaines sont comiques, d’autres plus chaotiques. Parfois, le partenaire fait la moue et c’est seulement quand le scénario s’inverse qu’il daigne manifester un petit rictus complice. Loin d’être une compétition de mignonnerie, ce test illustre surtout le pouvoir d’un sourire dans le couple, qui fait parfois plus d’effet qu’un câlin ou une déclaration d’amour.

Sourire sans modération, le secret de longévité des couples ?

Contrairement aux autres tendances virales qui se font le relais de Cupidon, celle-ci a été documentée par la science. Selon une étude publiée en 2009, le sourire exhibé sur des photos de jeunesse pourrait prédire la durée de vie d’un couple. Parce que le sourire ne ment pas et s’apparente parfois à un aveu sentimental.

Pour vérifier si ce simple geste du visage pouvait en dire long sur nos histoires d’amour, les chercheurs se sont penchés sur de vieilles photos de jeunesse. Pas des selfies filtrés ni des clichés soigneusement mis en scène pour Instagram, mais des portraits pris bien avant les rencontres décisives, les mariages et les ruptures.

L’équipe de Matthew Hertenstein, professeur de psychologie à l’Université DePauw, a analysé des centaines de photographies issues d’annuaires scolaires ainsi que des portraits de personnes âgées. Grâce au Facial Action Coding System (FACS), un outil développé par le psychologue Paul Ekman pour décoder les expressions du visage, ils ont mesuré l’intensité des sourires affichés sur ces clichés. Et les résultats ont de quoi surprendre :

Seules 11 % des personnes arborant un large sourire ont connu un divorce au cours de leur vie ;

Ce chiffre grimpait à 31 % chez celles qui souriaient peu ou pas du tout ;

Les participants au sourire discret étaient même jusqu’à cinq fois plus susceptibles de divorcer.

Une question de personnalité plus que de dents blanches

Attention toutefois, l’étude ne dit pas qu’un sourire éclatant garantit qu’on finira ses jours main dans la main devant un coucher de soleil. Les chercheurs avancent plutôt plusieurs pistes d’explication. Les personnes qui sourient facilement auraient tendance à :

adopter une vision plus optimiste de la vie ;

mieux gérer les conflits et les frustrations du quotidien ;

communiquer plus naturellement leurs émotions ;

créer autour d’elles un climat plus chaleureux et rassurant.

En somme, ce n’est peut-être pas le sourire lui-même qui protège le couple, mais tout ce qu’il révèle en coulisses : une certaine capacité à voir le verre à moitié plein plutôt qu’à moitié vide.

Une chose est sûre : si les réseaux sociaux aiment transformer chaque interaction en test amoureux, la science rappelle surtout qu’un sourire sincère reste un puissant marqueur de connexion humaine. Et dans un couple, il coûte souvent moins cher qu’un bouquet de fleurs ou qu’un week-end romantique.