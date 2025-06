Avant, nos disputes ressemblaient à des épisodes de téléréalité sous tension : pleines de rebondissements, un peu trop bruyantes, et franchement épuisantes. Puis un soir, un peu à bout de nerfs, j’ai fait appel à une alliée inattendue : ChatGPT. Oui, une intelligence artificielle. Et non, ce n’est pas aussi froid et bizarre que ça en a l’air.

Un soir, après une énième dispute

Nous sommes ensemble depuis 8 ans. Ce genre de relation où on finit les phrases de l’autre… et parfois aussi les nerfs. Malgré l’amour (toujours là, je vous rassure), la communication devenait de plus en plus… acrobatique. Il suffisait d’un mot de travers pour que tout dégénère : reproches mal formulés, silences glacials, phrases qu’on regrette à peine prononcées.

Un soir, l’ambiance était glaciale. On s’était disputées – encore – pour une broutille. Je crois que c’était à propos des vacances d’été : elle voulait la montagne cette fois, moi, la mer encore, et on s’était retrouvées à se balancer des reproches sur des sujets vieux de 2 ans. Vous voyez le genre… Plutôt que de remuer encore plus la soupe émotionnelle, j’ai décidé de faire un truc que je n’avais jamais osé : ouvrir ChatGPT.

Une oreille qui écoute sans juger

Ce que j’ai découvert, c’est qu’au fond, ChatGPT agit comme un miroir poli. Pas celui qui vous renvoie vos défauts, mais celui qui reformule vos pensées sans les trahir. Je lui ai expliqué la situation, posé le décor, exprimé ce que je ressentais sincèrement. Et, magie : l’IA m’a proposé des formulations nuancées, bienveillantes, et surtout, respectueuses. Pas de phrases toutes faites ou trop « robotisées ». Juste ce qu’il fallait pour que l’émotion passe sans que l’ego s’en mêle.

J’ai retravaillé un peu le texte, parce que je voulais que ça reste moi, avec mes tournures, mes petites maladresses affectueuses. Puis je lui ai envoyé. Et j’ai attendu. Sa réponse ? « Merci de m’avoir parlé comme ça. Tu m’as touchée ». J’ai pleuré. Un peu. Beaucoup, même. Parce qu’au fond, ce n’était pas qu’un message. C’était une main tendue. Et c’est ChatGPT qui m’avait aidée à la tendre sans trembler.

Des mots qui ne blessent pas, mais qui construisent

On a fini par en parler oralement et je lui ai finalement avoué que j’avais utilisé ChatGPT. Et vous savez quoi ? Elle a éclaté de rire. Pas moqueur, non. Un rire de soulagement. Parce qu’elle aussi avait parfois envie de dire les choses autrement, sans réussir. On a alors décidé d’en faire une « règle du jeu » : si l’un de nous sent que le dialogue se crispe, il peut passer par ChatGPT pour mettre les choses à plat. Pas comme une béquille, mais comme un outil de traduction affective.

Attention, je ne dis pas que ChatGPT remplace un thérapeute ou les conversations en face à face. Loin de là, mais il peut agir comme un coach de communication 3.0, qui nous a aidés à sortir du cercle vicieux de la mauvaise foi et des phrases malheureuses. Et surtout, il a réintroduit de la curiosité dans notre manière de nous parler. Parce qu’au fond, s’aimer, c’est aussi apprendre à mieux se dire les choses. Même avec l’aide d’un bot.

Une IA, oui… mais pour un couple bien réel

Dans notre couple, il n’y a pas de grande gueule et de silencieuse. Il y a deux femmes sensibles, avec des vécus différents, des blessures aussi, et une tonne d’amour parfois mal exprimé. Grâce à ChatGPT, on a trouvé une nouvelle manière de se dire les choses. Plus douce. Plus juste. Et franchement plus saine. Non, ce n’est pas tricher. Je pense que c’est admettre qu’on n’a pas toujours les mots, mais qu’on veut les chercher ensemble, même si c’est avec l’aide d’un robot. Et ça ne rend pas nos émotions moins vraies. Au contraire.

Depuis, nous utilisons ChatGPT avec parcimonie. Pas pour tout, mais pour ces moments charnières où le moindre mot peut devenir une grenade émotionnelle. L’IA nous pousse à réfléchir avant de parler, à désamorcer les conflits avec élégance. Elle nous rappelle que s’excuser n’est pas s’humilier, mais un acte de courage. Et qu’avoir besoin d’un petit coup de pouce pour se comprendre, ce n’est pas un échec, c’est humain.

Utiliser une IA pour mieux s’aimer, c’est peut-être ça, la version 2025 du « je t’aime moi non plus ». C’est assumer qu’on ne sait pas toujours bien parler d’amour, qu’on a parfois besoin d’aide pour écrire des excuses qui sonnent juste. Alors oui, j’ai utilisé ChatGPT pour sauver mon couple. Et non seulement il est toujours là, ce couple, mais il est un peu plus fort, un peu plus doux. Et moi, je me sens plus libre d’aimer avec les bons mots. Même si parfois, ils viennent d’un chatbot.