6 principes simples pour faire durer son couple, d’après un expert de Harvard

Faut-il un mode d’emploi pour aimer longtemps ? S’il n’existe pas de recette magique, certains principes peuvent transformer en profondeur une relation. Joseph Shrand, psychiatre et professeur à la Harvard Medical School, applique depuis plus de 40 ans les mêmes règles dans son propre couple. Et selon lui, c’est leur simplicité qui en fait la force.

1. Ne jamais mentir, même un peu

C’est la base. Pour Joseph Shrand, le mensonge est une faille dans les fondations de toute relation. Même les « petits » mensonges finissent par entamer la confiance, cet élément central du lien amoureux. Dire la vérité, ce n’est pas blesser ou être brutal : c’est choisir d’être authentique, même quand c’est inconfortable.

Car pour l’expert, le respect nourrit la valeur, et la valeur engendre la confiance. Et une fois celle-ci installée, chacun se sent libre d’être pleinement soi-même — sans peur d’être jugé.

2. Être attentif aux signaux invisibles

Un silence inhabituel, un soupir discret, un regard fuyant : autant d’indices que l’autre ne va peut-être pas bien. Shrand insiste sur l’importance de poser la question : « Tu veux en parler ? Tu sembles préoccupé·e. »

Cette attention simple, sincère, crée un climat sécurisant. Elle montre à l’autre qu’on le voit, qu’on l’écoute. Et dans un monde saturé de distractions, cette présence vaut parfois plus que mille mots doux.

3. Cultiver les petits gestes au quotidien

Un café préparé le matin. Un SMS tendre en pleine journée. Un merci glissé entre deux tâches. Ce sont ces petits gestes, presque invisibles, qui cimentent l’amour dans le quotidien. « Chaque fois que vous rappelez à quelqu’un sa valeur, vous augmentez votre propre valeur », explique Shrand.

Inutile d’attendre les anniversaires ou les grands événements pour exprimer son amour. La constance des attentions transforme les journées ordinaires en preuves d’amour silencieuses, mais puissantes.

4. Remplacer l’inquiétude par la curiosité

Dans les moments de doute ou de frustration, on peut vite se laisser emporter par l’inquiétude : « Pourquoi m’a-t-il parlé ainsi ? », « Elle m’ignore, il y a un souci… » Plutôt que de se fermer ou de projeter ses peurs, Shrand recommande de rester curieux.

Poser des questions, avec bienveillance, invite à comprendre plutôt qu’à juger. « Soyez réfléchi plutôt qu’impulsif », insiste-t-il. Cette posture change toute la dynamique du couple : au lieu de se défendre, on s’ouvre à l’autre.

5. Rire ensemble, encore et toujours

Le rire n’est pas un bonus, c’est un pilier. Selon Shrand, il libère l’ocytocine, l’hormone du lien et de la confiance. Mais surtout, il rappelle pourquoi on s’aime : pour la joie partagée, pour la complicité, pour ces moments d’absurdité qui soudent plus que les grands discours.

Rire à deux, c’est se reconnecter au plaisir simple d’être ensemble. Et dans les périodes difficiles, c’est aussi une soupape essentielle.

6. Discuter pour se comprendre, pas pour gagner

Les disputes sont inévitables. Mais selon Shrand, leur utilité est trop souvent mal comprise. L’objectif d’un désaccord ne devrait jamais être de prouver qu’on a raison, mais d’ouvrir un espace de dialogue.

Parler à l’autre — et non contre lui — permet de traverser les tensions sans abîmer la relation. Cela implique d’écouter vraiment, de reconnaître ses torts si nécessaire, et d’avancer ensemble vers une solution. Le couple devient alors un espace d’évolution mutuelle, et non un champ de bataille.

Aimer durablement ne demande ni perfection ni grandes déclarations. Mais une attention quotidienne, une honnêteté douce, un regard bienveillant et beaucoup de simplicité. Les conseils du psychiatre Joseph Shrand ne sont ni révolutionnaires, ni compliqués. Et c’est justement pour cela qu’ils fonctionnent : parce qu’ils sont applicables ici et maintenant, dans toutes les histoires d’amour.