Si votre partenaire fait ça, il a un comportement passif-agressif

Un comportement passif-agressif ne saute pas toujours aux yeux, surtout lorsque vous êtes aveuglée par l’amour. C’est un peu le principe de la main de fer dans un gant de velours. Sourires crispés, critiques déguisées en plaisanterie, remarques désagréables feutrés sous de la pseudo-bienveillance, silence en guise de punition… Si vous reconnaissez votre partenaire dans cette description, alors il n’y a plus de doutes.

Votre partenaire dit oui… mais fait non

C’est le comportement passif-agressif par excellence. Un grand classique. Votre partenaire acquiesce à une demande, mais, dans les faits, il « oublie », tarde à agir ou sabote discrètement l’initiative. Et au lieu de s’excuser comme le commun des mortels, il renchérit avec un agaçant « ça va, il y a plus grave ». Cela peut sembler anodin, mais c’est souvent une façon d’exprimer un désaccord sans le verbaliser.

Des remarques blessantes « sur le ton de l’humour »

Le passif-agressif fait des remarques détournées, justifiées sur fond de « le prends pas mal, je rigole » ou de « c’est pour rire ». Il dégaine inlassablement la carte de l’humour pour partager le fond de sa pensée. « T’as encore oublié de faire le ménage, quelle surprise ! ». « Cette tenue te va bien… c’est étonnant ». « Parfois tu es presque agréable ». Ces petites phrases, balancées sous couvert de plaisanterie, sont des gifles émotionnelles. Et si vous daignez riposter, votre partenaire vous accuse d’être susceptible ou de manquer de second degré.

Le silence utilisé comme punition

Votre partenaire se met parfois en sourdine sans que vous ne sachiez pourquoi. Même lorsque tout semble aller bien, il vous ignore et fait comme si vous n’existiez pas. Il vous frôle sans jamais vous regarder et reste mutique quand vous l’interpellez. Ce jeu du silence improvisé peut durer quelques heures ou plusieurs jours. Loin de profiter de ce calme, vous vous demandez ce que vous avez fait de mal pour mériter un tel traitement. Et c’est justement ce que recherche quelqu’un qui a un comportement passif-agressif : à vous faire culpabiliser pour une raison inconnue.

Des excuses qui n’en sont pas

« Je suis désolé que tu l’aies mal pris », « J’aurais dû savoir que tu allais réagir comme ça ». Ces excuses qui n’en ont que la forme ne reconnaissent pas l’erreur, mais rejettent la faute sur vous. Ce type de discours maintient une forme de pouvoir, tout en semblant concilier. Un partenaire passif-agressif reconnaît rarement ses torts et emploie une rhétorique qui donne l’illusion du pardon, mais qui sonne faux.

Un refus d’exprimer ses besoins clairement

Vivre avec un partenaire passif-agressif est un jeu de devinettes permanent. La personne en face ne vous dit jamais clairement ce qu’elle veut ou ce qu’elle ressent. Elle vous laisse le soin d’interpréter ses désirs comme si vous déteniez des pouvoirs de télépathie. Et si jamais vous ne visez pas juste, elle vous le fait payer d’une manière ou d’une autre, en se montrant gentiment condescendante ou en boudant dans son coin. Lorsque vous sollicitez son avis, votre partenaire vous répond « comme tu veux » sur un ton glacial, vous laissant dans un flou total.

Une tendance à se positionner en victime

Quand vous tentez de parler d’un comportement blessant, la conversation se retourne contre vous. À entendre votre partenaire, c’est lui la personne incomprise, blessée, toujours sous pression. Il revêt rapidement l’étoffe du mal-aimé, du vilain petit canard. Alors que vous veniez recueillir son empathie, vous vous retrouvez à vous excuser et à lui procurer vos meilleurs câlins. Une personne qui a un comportement passif-agressif minimise vos ressentis pour grossir les siens.

Une manière de saboter votre bonheur

Votre partenaire est l’illustration parfaite du mot « rabat-joie ». Quand vous êtes sur votre petit nuage, il vous fait redescendre illico presto. Si votre bonheur est trop fort à son goût, il n’hésite pas à inverser ce sentiment et à le transformer en morosité. Vous êtes enthousiaste à propos d’un projet ou d’un moment à venir ? Il fait tout pour effacer votre sourire. Le message implicite ? « Tu n’as pas le droit d’être plus épanouie que moi ».

Une jalousie passive

Votre partenaire ne vous interdit rien, mais vous fait subtilement sentir qu’il n’approuve pas : bouderie après une sortie entre amis, soupirs à la mention d’un collègue, ironie quand vous partagez une réussite. Quand vous lui dites que vous allez au restaurant entre copines, il vous dit « ça m’est égal » ou « pas de soucis ». Sauf qu’à votre retour, vous passez un sale quart d’heure. Il ne vous empêche pas de faire des activités de votre côté… mais vous culpabilise.

Le comportement passif-agressif n’est pas toujours simple à identifier, mais il est important de l’écouter. Car ce n’est pas parce qu’il n’y a pas de cris qu’il n’y a pas de souffrance.