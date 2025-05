Ce phénomène silencieux qui fragilise votre relation

Il y a des relations qui durent toute une vie et il y en a d’autres qui s’arrêtent alors qu’elles viennent à peine de commencer. Dans le couple, tout est question de feeling, mais aussi de timing. Les sentiments naissent parfois en décalé et ça mène la romance à sa propre perte. Un phénomène discret, mais courant qui porte le nom de « fossé sentimental ».

Qu’est-ce que le « fossé sentimental » ?

Dans la grande valse sentimentale, il y a des personnes qui veulent officialiser la relation rapidement et il y en a d’autres qui préfèrent prendre leur temps. Il y a celles qui se projettent au premier message et qui s’imaginent déjà avec un chien, une maison et des enfants et il y a les autres, plus réalistes, qui restent dans la retenue. Parfois, vous entamez une relation à tatillon, avec des doutes encore pleins la tête et en face, l’autre vous propose déjà d’emménager ensemble et d’ouvrir un compte commun. D’un côté, vous tâtez le terrain et de l’autre, votre partenaire s’élance à pleine vitesse dans la vie à deux. Forcément, à l’instant T, vous n’êtes pas très raccord.

Il existe un mot pour qualifier ce décalage et il est particulièrement bien trouvé : il s’agit du « fossé sentimental ». Il délimite la différence de temps nécessaire à deux personnes pour s’investir pleinement et entièrement dans une relation. Comme le pointe Crystal Cansdale, experte interne de l’application Inner Circle, dans les colonnes de Stylist, ce manque de synchronisation est assez fréquent. Normalement, il faut en moyenne trois mois pour tester la relation et voir si elle a un avenir.

Parfois, c’est plus, parfois c’est moins. Ça dépend des expériences passées, de la personnalité, du style d’attachement et de nombreux autres facteurs. Il y a des personnes qui franchissent ce cap prématurément et il y en a qui se la jouent tortue. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les hommes ont tendance à être plus pressés que les femmes.

« Les femmes prennent généralement les premiers mois pour savoir si elles aiment vraiment l’homme qu’elles fréquentent. Elles construisent leurs sentiments sur la base de leurs points communs, de leurs valeurs partagées et de la façon dont leur partenaire interagit avec les autres. Les hommes sont plus enclins à prendre une décision rapide », explique Crystal Cansdale

Une cause de rupture fréquente

Lorsque le « fossé sentimental » se creuse, il y a forcément une personne qui fournit plus d’efforts que l’autre. Votre partenaire que vous ne considérez pas encore comme tel vous envoie des messages toutes les dix minutes, vous inonde de compliments et réclame votre présence. Sauf que vous n’êtes pas aussi exaltée et ça se ressent. Vous lui répondez en vous contentant des emojis basiques, vous déclinez ses invitations et vous donnez suite à ses textos avec un certain laps de temps.

Alors que vous êtes en pleine bataille avec vos sentiments, il vous intègre déjà dans tous ses plans. Au fil du temps une distance se dresse. La personne, à fond dès le départ, finit par être lassée au moment où vous commencez à vous intéresser à elle et à avoir des papillons en pagaille. Vous vous loupez de peu, mais la relation n’aboutit jamais vraiment.

Est-ce que c’est forcément mauvais signe ?

La relation était bien partie, et pourtant vous avez l’impression de ne plus parler le même langage ? D’être déconnectés ? Vous vous sentez bousculée ou au contraire vous trépignez ? S’il peut mener à la rupture, le « fossé sentimental » peut aussi se résorber avec un ciment très efficace nommé bienveillance.

Première étape : nommer le ressenti. Dire à l’autre, sans accusation : « J’ai l’impression qu’on s’est un peu éloignés. Est-ce que tu ressens ça aussi ? ».

Deuxième étape : recréer du temps de qualité. Cela ne nécessite pas un week-end à Bali, mais parfois juste une soirée sans écrans pour se retrouver.

Troisième étape : poser des questions ouvertes. « Qu’est-ce qui t’a ému dernièrement ? », « De quoi rêves-tu en ce moment ? » : ces petites phrases peuvent raviver la flamme du dialogue sincère.

Le fossé sentimental, aussi vertigineux soit-il, nous rappelle que l’amour ne va pas toujours de soi. Il se cultive, s’entretient, se réinvente… à deux (ou plus).