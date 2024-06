Problèmes d’argent et couple : les clés pour éviter qu’ils entachent la relation

Entre les factures qui plombent le compte commun chaque mois, le crédit à rembourser et les dépenses quotidiennes… il faut presque avoir une calculette greffée à la tête pour gérer les cordons de la bourse quand on vit à deux. L’argent est le nerf du couple et il peut semer la discorde. Il suffit d’un petit excès ou d’un léger découvert pour que les tensions se créent autour de la tirelire. L’amour tient parfois à un centime. La citation « quand on s’aime on ne compte pas » est un peu frauduleuse… Au contraire, quand on est en ménage, on a plutôt tendance à serrer le budget pour éviter de manger des pâtes tout le mois ou de piocher dans les économies. Mais pas question de fuir le sujet ou de faire comme si de rien n’était. Voici quelques conseils pour que l’argent ne soit plus un motif de disputes et préserver votre patrimoine sentimental.

Prenez en compte l’éducation financière de votre moitié

Si vous dépensez jusqu’à vous mettre dans le rouge et que votre partenaire épluche toutes ses notes en détail, l’entente autour du cochon en porcelaine risque d’être compromise. Mais ce n’est pas parce que vous êtes dépensier.ère et votre moitié très économe que votre couple est incompatible. Il faut savoir se comprendre mutuellement pour agir en équipe. Si votre partenaire se prive à outrance et scrute son compte en banque toutes les cinq minutes de façon quasi obsessionnelle, c’est certainement l’héritage d’un traumatisme d’enfance.

Iel a peut-être grandi dans des conditions drastiques et vu ses parents en galère. Peut-être a-t-iel été initié.e très tôt à cette hypervigilance financière. Si c’est le cas, iel garde forcément de vieux réflexes. Iel est à l’affût de tous les bons plans, iel prend des aliments bradés qui arrivent à date de péremption et planifient la moindre dépense, même lorsqu’il s’agit d’acheter une paire de chaussettes.

Vous n’avez pas nécessairement été bercé.e dans la même ambiance. Peut-être que vous avez connu tout l’inverse en profitant d’un certain confort de vie. Si vos parents vous ont toujours offert des baskets dernier cris et des jouets tendance, vous n’avez certainement pas peur de mettre la main au portefeuille. Pour que l’argent ne coûte pas à la stabilité de votre couple, cultivez l’empathie et essayez de vous mettre à la place de l’autre en « contextualisant ».

De temps à autre, vous avez peut-être l’habitude de booker une table au restaurant pour changer des soirées pantouflardes sur le canapé. Mais dans votre agenda, prévoyez aussi un date spécial « discussion financière ». Ce rendez-vous est, certes, un peu moins galant que le dîner aux chandelles, mais il permet d’ouvrir le dialogue en douceur. Plus question de se faire prendre en embuscade pour l’achat d’un gel douche prémium ou de laisser les problèmes financiers grossir en souterrain.

À travers ce date aux allures de « réunions de crise », vous pouvez faire le point sur l’état de vos finances et discuter librement de vos appréhensions. Ainsi, vous transformez ce qui s’apparente ordinairement à une tare en moment « complice » et constructif. N’hésitez pas à imprimer des documents qui vous semblent importants et gardez une feuille blanche sous la main. Pour que l’argent soude votre couple plus qu’il ne le déchire, improvisez un debrief financier à domicile. Qui sait, peut-être que cette entrevue « formelle » se terminera sur (ou sous) le bureau ?

Faites un budget détaillé ensemble

Pour que l’argent ne ruine pas l’alchimie de votre couple, coordonnez vos méninges et établissez un budget ensemble. La méthode peut paraître assez scolaire, mais au moins il n y a pas de cachotteries ni de dépenses injustifiées. Ainsi, vous avez une gestion des finances totalement transparente. Et ce n’est pas parce que vous êtes allergique aux maths, que vous ne pouvez pas apporter vos lumières ou votre point de vue.

Nul besoin d’avoir fait HEC ou d’être un petit Einstein en herbes pour concevoir un budget qui tient la route. Vous pouvez même être complémentaire avec votre partenaire. Lui/elle se charge des chiffres et vous, vous remplissez le tableau Excel. Cet exercice de « groupe » favorise la communication et participe à l’harmonie de vos finances.

Divisez les responsabilités financières en deux

En couple, vous partagez tout, et pas seulement votre part de pizza ou de gâteau. Vous le faites aussi avec le poids des responsabilités financières. Comme pour les tâches ménagères, c’est 50/50. Pas question que l’un.e en fasse plus que l’autre. Il faut répartir la comptabilité du foyer équitablement. Attribuez-vous des rôles dans lesquels vous vous sentez à l’aise et qui valorisent vos « compétences ».

Si vous excellez dans l’organisation et que les chemises en papier sont vos plus grandes alliées, élisez-vous « secrétaire financier.ère ». Si votre partenaire est une bête en calcul et tient le budget comme un homme ou une femme d’affaires, accordez-lui le titre de « manager financier.ière ». Ou alors si vous n’avez pas de préférence, mettez-vous d’accord sur qui gère quoi. Faites une « checklist » avec les tâches qui vous sont dédiées à chacun.e. Vous pouvez vous occuper des factures et votre partenaire de créer le budget ou du placement de vos sous.

Respectez l’autonomie financière de l’autre

Pour que l’argent ne fasse pas chuter vos sentiments en bourse et ne dynamite pas votre couple, laissez votre partenaire gérer son compte personnel à sa guise. N’essayez pas de le.a restreindre ou de le.a faire culpabiliser de « profiter » plus que vous. Si vous avez des revenus différents, il se peut que votre moitié ait une plus grande frugalité d’achat que vous. Mais ce n’est pas un crime.

N’exigez pas non plus qu’iel participe plus que vous aux dépenses sous prétexte qu’iel a une meilleure paye. En revanche, pour les sorties, veillez à ce que les tarifs soient à la portée de vos moyens, à tou.te.s les deux. N’allez pas dans un restaurant cinq étoiles si vous n’avez pas de quoi vous payer un cocktail sans alcool.

Savoir repérer la violence économique quand il est encore temps

L’argent peut rapidement devenir une arme de manipulation au sein du couple. Si votre partenaire a la mainmise sur vos finances et vous laisse à l’écart de toutes les décisions financières, restez sur vos gardes. Selon une enquête IFOP menée dans le cadre de la newsletter féministe les Glorieuses, 41 % des femmes en France sont victimes de violences économiques au sein de leur couple. Une forme insidieuse de violence conjugale qui coûte cher à la liberté des victimes.

Leur bourreau leur ferme l’accès aux comptes bancaires, surveille leurs dépenses, pioche allègrement dans leur pécule et tire le meilleur parti de leur paye. Au début, il dit vouloir les « soulager », mais au final cette dictature des finances est une stratégie pour mieux les enfermer. Si vous devez demander l’approbation de votre partenaire pour effectuer le moindre paiement, même minime, posez-vous des questions. C’est peut-être le signe qu’il essaye de vous emprisonner dans une tirelire invisible.

Si les problèmes d’argent peuvent parfois faire vaciller votre couple, n’oubliez pas que l’amour est une valeur refuge et qu’il est plus fort que les liasses.