« Pitch dating » : la méthode basée sur un diaporama qui pourrait révolutionner les rencontres

Et si vous présentiez votre personnalité comme un projet qui vous tient à cœur ? Le « pitch dating » bouscule les codes des rencontres en proposant un format inattendu : le diaporama. À mi-chemin entre créativité et clarté, cette tendance venue des réseaux sociaux intrigue autant qu’elle amuse.

Se présenter… comme lors d’un pitch

Le principe du « pitch dating » est simple : vous vous présentez à travers quelques diapositives, un peu comme dans une présentation professionnelle. L’idée n’est pas de transformer votre vie en CV, mais plutôt de partager, de façon synthétique, ce qui vous définit.

Centres d’intérêt, valeurs, petites anecdotes, vision de l’amour ou du quotidien… tout peut y passer. Certains choisissent un ton sérieux, d’autres misent sur l’humour ou l’autodérision pour faire passer leur message. Ce format peut être utilisé lors de soirées entre amis, d’événements pour célibataires ou même en ligne. Il devient alors un point de départ pour échanger, rire et apprendre à se découvrir autrement.

Une tendance portée par les réseaux sociaux

Si le « pitch dating » fait autant parler de lui, c’est en grande partie grâce aux réseaux sociaux. Des extraits de présentations circulent sur TikTok, Instagram ou LinkedIn, attirant la curiosité par leur originalité.

Ce succès s’inscrit dans une évolution plus large : les codes du monde professionnel s’invitent peu à peu dans la sphère personnelle. Présenter ses idées, raconter son parcours, capter l’attention… autant de compétences désormais réutilisées dans les rencontres. Le côté inattendu du format joue aussi un rôle clé. Face aux profils parfois répétitifs des applications de rencontre, le diaporama apporte une touche de fraîcheur et de surprise.

Une manière de clarifier qui vous êtes

L’un des avantages de cette approche réside dans sa structure. Créer un diaporama vous pousse à réfléchir à ce que vous souhaitez vraiment partager. Qu’est-ce qui compte pour vous ? Quelles sont vos envies ? Votre manière d’aimer ? En organisant ces éléments, vous gagnez en clarté, autant pour vous-même que pour les autres.

Pour certaines personnes, cela peut rendre les premiers échanges moins intimidants. Le diaporama sert alors de support, presque comme un fil conducteur, qui facilite la conversation et évite les fameux blancs gênants. Attention toutefois : il ne s’agit pas de « performer » ou de « cocher des cases », mais simplement de proposer une porte d’entrée vers votre univers.

Une nouvelle façon d’envisager les rencontres

Le « pitch dating » reflète une transformation plus globale des interactions à l’ère numérique. Aujourd’hui, les formats visuels occupent une place importante dans la manière de communiquer. Photos, vidéos, présentations… vous êtes de plus en plus habitué à raconter des histoires en images. Le diaporama s’inscrit dans cette logique, en offrant une manière visuelle et personnalisée de vous présenter.

Cette méthode montre aussi que les rencontres ne suivent plus un modèle unique. Chaque personne peut choisir une approche qui lui ressemble, qu’elle soit spontanée, structurée, créative ou plus traditionnelle.

Entre créativité et authenticité

Derrière son aspect ludique, le « pitch dating » met en avant une vraie liberté d’expression. Vous pouvez y injecter votre humour, votre sensibilité, vos passions ou votre vision des relations. Certains y voient une manière d’être plus directs sur leurs attentes. D’autres apprécient simplement le côté original et décalé.

Dans tous les cas, il ne s’agit pas de se conformer à un format parfait. Votre manière de vous présenter n’a pas besoin d’être lisse ou « idéale » pour être intéressante. Votre corps, votre parcours, votre personnalité ont leur propre valeur, et c’est justement cela qui mérite d’être partagé.

En fin de compte, le « pitch dating » ne remplace pas la spontanéité des rencontres. Il ouvre une nouvelle porte : celle d’une présentation plus réfléchie, parfois plus fun, et surtout à votre image.